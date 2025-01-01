- Create
Класс CDialog
Класс CDialog является классом комбинированного элемента управления "Диалог".
Описание
Класс CDialog предназначен для визуального объединения группы функционально связанных разнородных элементов.
Декларация
|
class CDialog : public CWndContainer
Заголовок
|
#include <Controls\Dialog.mqh>
|
Иерархия наследования
CDialog
Прямые потомки
Методы класса по группам
|
Создание
|
|
Создает элемент управления
|
Обработка событий графика
|
|
Обрабатывает все события графика
|
Настройка
|
|
Получает/устанавливает значение свойства "Caption" (заголовок) элемента управления
|
Наполнение
|
|
Добавляет элемент управления в клиентскую область по указателю/ссылке
|
Подчиненные элементы управления
|
|
Создает подчиненный элемент (белая рамка) элемента управления
|
Создает подчиненный элемент (подложка) элемента управления
|
Создает подчиненный элемент (заголовок окна) элемента управления
|
Создает подчиненный элемент (кнопка закрытия окна) элемента управления
|
Создает подчиненный элемент (клиентская область) элемента управления
|
Обработка событий подчиненных элементов управления
|
|
Виртуальный обработчик внутреннего события "ClickCaption" элемента управления
|
Виртуальный обработчик внутреннего события "ClickButtonClose" элемента управления
|
Доступ к свойствам клиентской области
|
|
Устанавливает флаг видимости подчиенного элемента (клиентская область) элемента управления
|
Получает координату X левой верхней точки клиентской области элемента управления
|
Получает координату Y левой верхней точки клиентской области элемента управления
|
Получает координату X правой нижней точки клиентской области элемента управления
|
Получает координату Y правой нижней точки клиентской области элемента управления
|
Получает ширину клиентской области элемента управления
|
Получает высоту клиентской области элемента управления
|
Обработка перетаскивания
|
|
Виртуальный обработчик события "DialogDragStart" элемента управления
|
Виртуальный обработчик события "DialogDragProcess" элемента управления
|
Виртуальный обработчик события "DialogDragEnd" элемента управления
|
Методы унаследованные от CObject
|
Методы унаследованные от CWnd
Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop
|
Методы унаследованные от CWndContainer
Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide