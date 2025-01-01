ДокументацияРазделы
Класс CDialog

Класс CDialog является классом комбинированного элемента управления "Диалог".

Описание

Класс CDialog предназначен для визуального объединения группы функционально связанных разнородных элементов.

Декларация

   class CDialog : public CWndContainer

Заголовок

   #include <Controls\Dialog.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CWnd

          CWndContainer

              CDialog

Прямые потомки

CAppDialog

Методы класса по группам

Создание

 

Create

Создает элемент управления

Обработка событий графика

 

OnEvent

Обрабатывает все события графика

Настройка

 

Caption

Получает/устанавливает значение свойства "Caption" (заголовок) элемента управления

Наполнение

 

Add

Добавляет элемент управления в клиентскую область по указателю/ссылке

Подчиненные элементы управления

 

CreateWhiteBorder

Создает подчиненный элемент (белая рамка) элемента управления

CreateBackground

Создает подчиненный элемент (подложка) элемента управления

CreateCaption

Создает подчиненный элемент (заголовок окна) элемента управления

CreateButtonClose

Создает подчиненный элемент (кнопка закрытия окна) элемента управления

CreateClientArea

Создает подчиненный элемент (клиентская область) элемента управления

Обработка событий подчиненных элементов управления

 

OnClickCaption

Виртуальный обработчик внутреннего события "ClickCaption" элемента управления

OnClickButtonClose

Виртуальный обработчик внутреннего события "ClickButtonClose" элемента управления

Доступ к свойствам клиентской области

 

ClientAreaVisible

Устанавливает флаг видимости подчиенного элемента (клиентская область) элемента управления

ClientAreaLeft

Получает координату X левой верхней точки клиентской области элемента управления

ClientAreaTop

Получает координату Y левой верхней точки клиентской области элемента управления

ClientAreaRight

Получает координату X правой нижней точки клиентской области элемента управления

ClientAreaBottom

Получает координату Y правой нижней точки клиентской области элемента управления

ClientAreaWidth

Получает ширину клиентской области элемента управления

ClientAreaHeight

Получает высоту клиентской области элемента управления

Обработка перетаскивания

 

OnDialogDragStart

Виртуальный обработчик события "DialogDragStart" элемента управления

OnDialogDragProcess

Виртуальный обработчик события "DialogDragProcess" элемента управления

OnDialogDragEnd

Виртуальный обработчик события "DialogDragEnd" элемента управления

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Type, Compare

Методы унаследованные от CWnd

Name, ControlsTotal, Control, Rect, Left, Left, Top, Top, Right, Right, Bottom, Bottom, Width, Width, Height, Height, Size, Size, Size, Contains, Contains, Alignment, Align, Id, IsEnabled, IsVisible, Visible, IsActive, Activate, Deactivate, StateFlags, StateFlags, StateFlagsSet, StateFlagsReset, PropFlags, PropFlags, PropFlagsSet, PropFlagsReset, MouseX, MouseX, MouseY, MouseY, MouseFlags, MouseFlags, MouseFocusKill, BringToTop

Методы унаследованные от CWndContainer

Destroy, OnMouseEvent, ControlsTotal, Control, ControlFind, MouseFocusKill, Add, Add, Delete, Delete, Move, Move, Shift, Id, Enable, Disable, Show, Hide

 