Transações Correntes no Canadá (Canada Current Account)

Canadá
CAD, Dólar canadense
Statistics Canada
Comércio
As Transações Correntes no Canadá (Canada Current Account) refletem o excedente comercial (exportações menos importações de bens e serviços), o lucro líquido de investimentos estrangeiros (por exemplo, juros de depósitos, dividendos, etc.) e pagamentos de transferências líquidas (por exemplo, doações estrangeiras) em favor dos residentes do país.

Em outras palavras, as transações correntes consistem em transações entre residentes e não-residentes do Canadá com relação a bens, serviços, rendimentos primários (investimento) e rendimentos secundários (transacional).

Há três aspetos do balanço, isto é, bens e serviços, rendimentos (de remuneração de trabalho e de investimento) e transferências correntes. O balanço de bens e serviços decorre da exportação e importação. O balanço de rendimentos inclui os salários e as receitas vindas do investimento entre residentes e não-residentes. As transferências correntes incluem as remessas - entre residentes e não residentes do país - não relacionados com os dois aspetos do balanço mencionados acima: por exemplo, a ajuda humanitária, transferências privadas, pensões, pensões alimentícias, doações, etc.

O balanço positivo das transações correntes indica que o país é um credor líquido do resto do mundo, enquanto um balanço negativo sugere que o país é um mutuário.

O impacto do indicador sobre o dólar canadense pode variar, dependendo das condições econômicas atuais. Na maioria das vezes, o crescimento das transações correntes tem um impacto positivo nas cotações do dólar canadense.

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
$​-9.680 bilh
$​-15.673 bilh
$​-21.557 bilh
2 trim. 2025
$​-21.162 bilh
$​-3.189 bilh
$​-1.317 bilh
1 trim. 2025
$​-2.127 bilh
$​-15.588 bilh
$​-3.560 bilh
4 trim. 2024
$​-4.991 bilh
$​2.308 bilh
$​-3.621 bilh
3 trim. 2024
$​-3.229 bilh
$​-4.303 bilh
$​-4.701 bilh
2 trim. 2024
$​-8.477 bilh
$​-9.955 bilh
$​-5.368 bilh
1 trim. 2024
$​-5.365 bilh
$​1.019 bilh
$​-4.508 bilh
4 trim. 2023
$​-1.618 bilh
$​7.388 bilh
$​-4.742 bilh
3 trim. 2023
$​-3.223 bilh
$​-8.884 bilh
$​-7.318 bilh
2 trim. 2023
$​-6.627 bilh
$​-11.546 bilh
$​-3.173 bilh
1 trim. 2023
$​-6.166 bilh
$​-13.176 bilh
$​-8.053 bilh
4 trim. 2022
$​-10.640 bilh
$​-2.698 bilh
$​-8.413 bilh
3 trim. 2022
$​-11.101 bilh
$​8.680 bilh
$​2.645 bilh
2 trim. 2022
$​2.692 bilh
$​11.104 bilh
$​2.651 bilh
1 trim. 2022
$​5.026 bilh
$​7.444 bilh
$​-0.137 bilh
4 trim. 2021
$​-0.797 bilh
$​4.329 bilh
$​0.808 bilh
3 trim. 2021
$​1.369 bilh
$​-1.052 bilh
$​1.368 bilh
2 trim. 2021
$​3.581 bilh
$​-4.298 bilh
$​1.815 bilh
1 trim. 2021
$​1.184 bilh
$​-6.699 bilh
$​-5.274 bilh
4 trim. 2020
$​-7.261 bilh
$​-7.502 bilh
$​-10.493 bilh
3 trim. 2020
$​-7.528 bilh
$​-7.666 bilh
$​-6.998 bilh
2 trim. 2020
$​-8.626 bilh
$​-11.410 bilh
$​-13.216 bilh
1 trim. 2020
$​-11.093 bilh
$​-11.457 bilh
$​-9.307 bilh
4 trim. 2019
$​-8.757 bilh
$​-23.506 bilh
$​-10.864 bilh
3 trim. 2019
$​-9.855 bilh
$​-14.067 bilh
$​-6.740 bilh
2 trim. 2019
$​-6.384 bilh
$​-17.380 bilh
$​-16.629 bilh
1 trim. 2019
$​-17.347 bilh
$​-19.262 bilh
$​-16.616 bilh
4 trim. 2018
$​-15.483 bilh
$​-17.112 bilh
$​-10.108 bilh
3 trim. 2018
$​-10.343 bilh
$​-18.151 bilh
$​-16.679 bilh
2 trim. 2018
$​-15.876 bilh
$​-18.100 bilh
$​-17.476 bilh
1 trim. 2018
$​-19.496 bilh
$​-15.242 bilh
$​-16.486 bilh
4 trim. 2017
$​-16.346 bilh
$​-16.789 bilh
$​-18.589 bilh
3 trim. 2017
$​-19.346 bilh
$​-17.908 bilh
$​-15.587 bilh
2 trim. 2017
$​-16.320 bilh
$​-12.920 bilh
1 trim. 2017
$​-14.050 bilh
$​-11.780 bilh
4 trim. 2016
$​-10.730 bilh
$​-19.750 bilh
3 trim. 2016
$​-18.300 bilh
$​-19.020 bilh
2 trim. 2016
$​-19.860 bilh
$​-16.590 bilh
1 trim. 2016
$​-16.800 bilh
$​-15.700 bilh
4 trim. 2015
$​-15.380 bilh
$​-15.310 bilh
3 trim. 2015
$​-16.210 bilh
$​-16.570 bilh
2 trim. 2015
$​-17.400 bilh
$​-18.150 bilh
1 trim. 2015
$​-17.500 bilh
$​-13.100 bilh
4 trim. 2014
$​-13.920 bilh
$​-8.400 bilh
3 trim. 2014
$​-9.600 bilh
$​-11.870 bilh
2 trim. 2014
$​-9.910 bilh
$​-12.390 bilh
1 trim. 2014
$​-12.390 bilh
$​-16.010 bilh
4 trim. 2013
$​-15.640 bilh
$​-15.470 bilh
3 trim. 2013
$​-14.800 bilh
$​-14.580 bilh
2 trim. 2013
$​-15.920 bilh
$​-14.090 bilh
