As Transações Correntes no Canadá (Canada Current Account) refletem o excedente comercial (exportações menos importações de bens e serviços), o lucro líquido de investimentos estrangeiros (por exemplo, juros de depósitos, dividendos, etc.) e pagamentos de transferências líquidas (por exemplo, doações estrangeiras) em favor dos residentes do país.

Em outras palavras, as transações correntes consistem em transações entre residentes e não-residentes do Canadá com relação a bens, serviços, rendimentos primários (investimento) e rendimentos secundários (transacional).

Há três aspetos do balanço, isto é, bens e serviços, rendimentos (de remuneração de trabalho e de investimento) e transferências correntes. O balanço de bens e serviços decorre da exportação e importação. O balanço de rendimentos inclui os salários e as receitas vindas do investimento entre residentes e não-residentes. As transferências correntes incluem as remessas - entre residentes e não residentes do país - não relacionados com os dois aspetos do balanço mencionados acima: por exemplo, a ajuda humanitária, transferências privadas, pensões, pensões alimentícias, doações, etc.

O balanço positivo das transações correntes indica que o país é um credor líquido do resto do mundo, enquanto um balanço negativo sugere que o país é um mutuário.

O impacto do indicador sobre o dólar canadense pode variar, dependendo das condições econômicas atuais. Na maioria das vezes, o crescimento das transações correntes tem um impacto positivo nas cotações do dólar canadense.

