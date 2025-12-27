CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Variação no Emprego em Tempo Parcial no Canadá (Canada Part-Time Employment Change)

País:
Canadá
CAD, Dólar canadense
Fonte:
Statistics Canada
Setor:
Trabalho
Baixa 63.0 mil
85.1 mil
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
63.0 mil
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

A Variação no Emprego em Tempo Parcial no Canadá (Canada Part-Time Employment Change) reflete a alteração no número de trabalhadores empregados em tempo parcial durante o mês de referência. O indicador de emprego em tempo integral inclui pessoas que estão empregadas menos de 30 horas por semana num único trabalho ou num individual.

Os dados para calcular o nível emprego em tempo parcial no Canadá são retirados dos resultados de uma pesquisa pelo país realizada regularmente. A pesquisa é realizada em todo o país. O estudo não inclui a seguintes categorias de pessoas:

  • moradores de reservas e outros locais de residência da população indígena;
  • funcionários das Forças Armadas do Canadá;
  • moradores de áreas extremamente remotas com densidade populacional muito baixa.

A peculiaridade do cálculo da variação no emprego no Canadá é que os jovens de 15 anos de idade estão incluídos na pesquisa, ao contrário da maioria dos outros países desenvolvidos, onde o número de cidadãos fisicamente aptos inclui cidadãos com mais de 15 anos de idade.

Os dados são apresentados levando em consideração o ajuste sazonal.

A interpretação do indicador depende do contexto. Se for considerado separadamente, o crescimento do emprego em tempo parcial indica um aumento do mercado de trabalho. Mas o fato do emprego a tempo parcial crescer simultaneamente com a redução do emprego em tempo integral é um fator negativo.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Variação no Emprego em Tempo Parcial no Canadá (Canada Part-Time Employment Change)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
63.0 mil
85.1 mil
out. 2025
85.1 mil
-45.6 mil
set. 2025
-45.6 mil
-59.7 mil
ago. 2025
-59.7 mil
10.3 mil
jul. 2025
10.3 mil
69.5 mil
jun. 2025
69.5 mil
-48.8 mil
mai. 2025
-48.8 mil
-24.2 mil
abr. 2025
-24.2 mil
29.5 mil
mar. 2025
29.5 mil
20.8 mil
fev. 2025
20.8 mil
40.9 mil
jan. 2025
40.9 mil
31.8 mil
dez. 2024
33.5 mil
-3.6 mil
nov. 2024
-3.6 mil
-11.2 mil
out. 2024
-11.2 mil
-65.3 mil
set. 2024
-65.3 mil
65.7 mil
ago. 2024
65.7 mil
-64.4 mil
jul. 2024
-64.4 mil
1.9 mil
jun. 2024
1.9 mil
62.4 mil
mai. 2024
62.4 mil
50.3 mil
abr. 2024
50.3 mil
-1.6 mil
mar. 2024
-1.6 mil
-29.9 mil
fev. 2024
-29.9 mil
48.9 mil
jan. 2024
48.9 mil
23.6 mil
dez. 2023
23.6 mil
-34.7 mil
nov. 2023
-34.7 mil
20.8 mil
out. 2023
20.8 mil
47.9 mil
set. 2023
47.9 mil
7.8 mil
ago. 2023
7.8 mil
-8.1 mil
jul. 2023
-8.1 mil
-49.8 mil
jun. 2023
-49.8 mil
15.5 mil
mai. 2023
15.5 mil
47.6 mil
abr. 2023
47.6 mil
15.9 mil
mar. 2023
15.9 mil
-9.3 mil
fev. 2023
-9.3 mil
28.9 mil
jan. 2023
28.9 mil
19.5 mil
dez. 2022
19.5 mil
-40.6 mil
nov. 2022
-40.6 mil
-11.0 mil
out. 2022
-11.0 mil
15.4 mil
set. 2022
15.4 mil
37.5 mil
ago. 2022
37.5 mil
-17.5 mil
jul. 2022
-17.5 mil
-39.1 mil
jun. 2022
-39.1 mil
-95.8 mil
mai. 2022
-95.8 mil
47.1 mil
abr. 2022
47.1 mil
-20.3 mil
mar. 2022
-20.3 mil
215.1 mil
fev. 2022
215.1 mil
-117.4 mil
jan. 2022
-117.4 mil
-67.7 mil
dez. 2021
-67.7 mil
73.8 mil
nov. 2021
73.8 mil
-5.2 mil
out. 2021
-5.2 mil
-36.5 mil
12345
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido