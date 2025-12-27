CalendárioSeções

Investimento Estrangeiro em Ações do Canadá (Canada Foreign Securities Purchases)

País:
Canadá
CAD, Dólar canadense
Fonte:
Statistics Canada
Setor:
Mercados
Moderada $​46.622 bilh
$​31.316 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
$​46.622 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Investimento Estrangeiro em Ações do Canadá (Foreign Securities Purchases) reflete o valor total de ações, títulos e outros ativos emitidos no Canadá comprados por residentes estrangeiros.

Suas estatísticas levam em conta as transações transnacionais com ativos entre todos os participantes. Os participantes de essas transações podem ser empresas, governos, organizações sem fins lucrativos e indivíduos.

Os dados para o cálculo desta estatística são coletados através de questionários. As informações são coletadas de intermediários que atuam como corretoras ou agentes nessas transações. Em alguns casos, quando o emissor não passa pelo intermediário (por exemplo, grandes emissores de ativos – bancos, etc.), os dados são retirados diretamente dele.

O investimento estrangeiro em ações do Canadá é visto claramente como uma entrada de capital no país. Além disso, o indicador caracteriza a atividade de comércio exterior de empresas e governo canadenses. Seu crescimento pode afetar favoravelmente as cotações do dólar canadense, uma vez que os investidores estrangeiros necessitam comprar ativos.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Investimento Estrangeiro em Ações do Canadá (Canada Foreign Securities Purchases)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
$​46.622 bilh
$​31.316 bilh
set. 2025
$​31.315 bilh
$​23.606 bilh
ago. 2025
$​25.916 bilh
$​26.660 bilh
jul. 2025
$​26.694 bilh
$​1.011 bilh
jun. 2025
$​0.709 bilh
$​-6.291 bilh
mai. 2025
$​-2.788 bilh
$​-9.458 bilh
abr. 2025
$​-9.358 bilh
$​-4.206 bilh
mar. 2025
$​-4.229 bilh
$​-10.446 bilh
fev. 2025
$​-6.457 bilh
$​7.909 bilh
jan. 2025
$​7.908 bilh
$​13.941 bilh
dez. 2024
$​14.370 bilh
$​13.841 bilh
nov. 2024
$​16.402 bilh
$​21.554 bilh
out. 2024
$​21.549 bilh
$​29.653 bilh
set. 2024
$​29.301 bilh
$​10.333 bilh
ago. 2024
$​9.969 bilh
$​10.972 bilh
jul. 2024
$​10.979 bilh
$​5.195 bilh
jun. 2024
$​5.172 bilh
$​21.069 bilh
mai. 2024
$​20.893 bilh
$​41.052 bilh
abr. 2024
$​41.159 bilh
$​14.376 bilh
mar. 2024
$​14.372 bilh
$​-4.276 bilh
fev. 2024
$​-8.776 bilh
$​8.875 bilh
jan. 2024
$​8.877 bilh
$​10.799 bilh
dez. 2023
$​10.436 bilh
$​11.310 bilh
nov. 2023
$​11.429 bilh
$​-15.876 bilh
out. 2023
$​-15.753 bilh
$​-15.063 bilh
set. 2023
$​-15.090 bilh
$​-8.770 bilh
ago. 2023
$​-8.474 bilh
$​13.925 bilh
jul. 2023
$​11.621 bilh
$​12.612 bilh
jun. 2023
$​12.562 bilh
$​10.208 bilh
mai. 2023
$​11.159 bilh
$​12.778 bilh
abr. 2023
$​13.521 bilh
$​-19.717 bilh
mar. 2023
$​-19.073 bilh
$​6.471 bilh
fev. 2023
$​4.624 bilh
$​4.203 bilh
jan. 2023
$​4.214 bilh
$​21.224 bilh
dez. 2022
$​21.220 bilh
$​12.397 bilh
nov. 2022
$​12.763 bilh
$​9.087 bilh
out. 2022
$​8.456 bilh
$​-22.498 bilh
set. 2022
$​-22.267 bilh
$​26.224 bilh
ago. 2022
$​22.014 bilh
$​14.728 bilh
jul. 2022
$​14.827 bilh
$​-17.637 bilh
jun. 2022
$​-17.539 bilh
$​2.829 bilh
mai. 2022
$​2.348 bilh
$​22.166 bilh
abr. 2022
$​22.227 bilh
$​46.472 bilh
mar. 2022
$​46.938 bilh
$​7.493 bilh
fev. 2022
$​7.436 bilh
$​13.543 bilh
jan. 2022
$​13.492 bilh
$​37.539 bilh
dez. 2021
$​37.555 bilh
$​30.135 bilh
nov. 2021
$​30.147 bilh
$​22.299 bilh
out. 2021
$​23.920 bilh
$​19.780 bilh
set. 2021
$​20.022 bilh
$​22.739 bilh
