O Investimento Estrangeiro em Ações do Canadá (Foreign Securities Purchases) reflete o valor total de ações, títulos e outros ativos emitidos no Canadá comprados por residentes estrangeiros.

Suas estatísticas levam em conta as transações transnacionais com ativos entre todos os participantes. Os participantes de essas transações podem ser empresas, governos, organizações sem fins lucrativos e indivíduos.

Os dados para o cálculo desta estatística são coletados através de questionários. As informações são coletadas de intermediários que atuam como corretoras ou agentes nessas transações. Em alguns casos, quando o emissor não passa pelo intermediário (por exemplo, grandes emissores de ativos – bancos, etc.), os dados são retirados diretamente dele.

O investimento estrangeiro em ações do Canadá é visto claramente como uma entrada de capital no país. Além disso, o indicador caracteriza a atividade de comércio exterior de empresas e governo canadenses. Seu crescimento pode afetar favoravelmente as cotações do dólar canadense, uma vez que os investidores estrangeiros necessitam comprar ativos.

Últimos valores: