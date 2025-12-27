CalendárioSeções

Canadá - Balanço Orçamentário, Ano Fiscal (Canada Budget Balance, Fiscal Year)

Canadá
CAD, Dólar canadense
Department of Finance Canada
Governo
O Balanço Orçamentário (Budget Balance, Fiscal Year) reflete a diferença entre receitas e despesas do estado para o exercício fiscal atual. No Canadá, o ano fiscal é de 31 de março a 1º de abril. Um valor positivo significa um excedente orçamental, podendo ter um efeito positivo nas cotações do dólar canadense, enquanto um valor do indicador negativo é considerado desfavorável.

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Canadá - Balanço Orçamentário, Ano Fiscal (Canada Budget Balance, Fiscal Year)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
$​-18.369 bilh
$​-14.599 bilh
$​-16.091 bilh
set. 2025
$​-16.091 bilh
$​-6.901 bilh
$​-11.070 bilh
ago. 2025
$​-11.070 bilh
$​-14.456 bilh
$​-7.790 bilh
jul. 2025
$​-7.790 bilh
$​-10.718 bilh
$​-3.338 bilh
jun. 2025
$​-3.338 bilh
$​-6.500 bilh
mai. 2025
$​-6.500 bilh
$​-13.057 bilh
$​-43.154 bilh
mar. 2025
$​-43.154 bilh
$​-9.594 bilh
$​-19.274 bilh
fev. 2025
$​-19.274 bilh
$​-9.147 bilh
$​-26.849 bilh
jan. 2025
$​-26.849 bilh
$​-12.346 bilh
$​-21.715 bilh
dez. 2024
$​-21.715 bilh
$​-16.661 bilh
$​-22.717 bilh
nov. 2024
$​-22.717 bilh
$​-18.163 bilh
$​-14.504 bilh
out. 2024
$​-14.504 bilh
$​-6.283 bilh
$​-13.010 bilh
set. 2024
$​-13.010 bilh
$​3.599 bilh
$​-9.841 bilh
ago. 2024
$​-9.841 bilh
$​5.596 bilh
$​-7.294 bilh
jul. 2024
$​-7.294 bilh
$​-2.596 bilh
$​-2.882 bilh
jun. 2024
$​-2.882 bilh
$​-13.271 bilh
$​-3.893 bilh
mai. 2024
$​-3.893 bilh
$​-18.685 bilh
$​-50.928 bilh
mar. 2024
$​-50.928 bilh
$​-10.820 bilh
$​-17.334 bilh
fev. 2024
$​-17.334 bilh
$​-25.673 bilh
jan. 2024
$​-25.673 bilh
$​-10.786 bilh
$​-23.613 bilh
dez. 2023
$​-23.613 bilh
$​-9.131 bilh
$​-19.141 bilh
nov. 2023
$​-19.141 bilh
$​-4.955 bilh
$​-15.131 bilh
out. 2023
$​-15.131 bilh
$​-6.228 bilh
$​-8.170 bilh
set. 2023
$​-8.170 bilh
$​-2.761 bilh
$​-4.287 bilh
ago. 2023
$​-4.287 bilh
$​1.194 bilh
$​-1.236 bilh
jul. 2023
$​-1.236 bilh
$​2.571 bilh
$​3.624 bilh
jun. 2023
$​3.624 bilh
$​-19.895 bilh
$​1.519 bilh
mai. 2023
$​1.519 bilh
$​-19.170 bilh
$​-41.314 bilh
mar. 2023
$​-41.314 bilh
$​-1.675 bilh
$​3.091 bilh
fev. 2023
$​3.091 bilh
$​-5.988 bilh
$​-6.442 bilh
jan. 2023
$​-6.442 bilh
$​-4.544 bilh
$​-5.536 bilh
dez. 2022
$​-5.536 bilh
$​-1.863 bilh
$​-3.554 bilh
nov. 2022
$​-3.554 bilh
$​0.774 bilh
$​-0.174 bilh
out. 2022
$​-0.174 bilh
$​2.799 bilh
$​1.722 bilh
set. 2022
$​1.722 bilh
$​5.104 bilh
$​3.878 bilh
ago. 2022
$​3.878 bilh
$​8.265 bilh
$​6.332 bilh
jul. 2022
$​6.332 bilh
$​7.761 bilh
$​10.200 bilh
jun. 2022
$​10.200 bilh
$​-45.116 bilh
$​5.323 bilh
mai. 2022
$​5.323 bilh
$​-83.817 bilh
$​-95.566 bilh
mar. 2022
$​-95.566 bilh
$​-73.046 bilh
$​-69.819 bilh
fev. 2022
$​-69.819 bilh
$​-73.297 bilh
$​-75.289 bilh
jan. 2022
$​-75.289 bilh
$​-72.408 bilh
$​-70.113 bilh
dez. 2021
$​-70.113 bilh
$​-73.553 bilh
$​-73.695 bilh
nov. 2021
$​-73.695 bilh
$​-70.955 bilh
$​-72.252 bilh
out. 2021
$​-72.252 bilh
$​-63.312 bilh
$​-68.568 bilh
set. 2021
$​-68.568 bilh
$​-53.063 bilh
$​-57.154 bilh
ago. 2021
$​-57.154 bilh
$​73.282 bilh
$​-48.452 bilh
jul. 2021
$​-48.452 bilh
$​10.378 bilh
$​-36.471 bilh
jun. 2021
$​-36.471 bilh
$​22.118 bilh
$​-23.762 bilh
mai. 2021
$​-23.762 bilh
$​-355.701 bilh
$​-313.999 bilh
