Calendário Econômico
Canadá - Balanço Orçamentário, Ano Fiscal (Canada Budget Balance, Fiscal Year)
|Baixa
|$-18.369 bilh
|$-14.599 bilh
|
$-16.091 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|$-14.665 bilh
|
$-18.369 bilh
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Balanço Orçamentário (Budget Balance, Fiscal Year) reflete a diferença entre receitas e despesas do estado para o exercício fiscal atual. No Canadá, o ano fiscal é de 31 de março a 1º de abril. Um valor positivo significa um excedente orçamental, podendo ter um efeito positivo nas cotações do dólar canadense, enquanto um valor do indicador negativo é considerado desfavorável.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Canadá - Balanço Orçamentário, Ano Fiscal (Canada Budget Balance, Fiscal Year)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
