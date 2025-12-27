O Balanço Orçamentário (Budget Balance, Fiscal Year) reflete a diferença entre receitas e despesas do estado para o exercício fiscal atual. No Canadá, o ano fiscal é de 31 de março a 1º de abril. Um valor positivo significa um excedente orçamental, podendo ter um efeito positivo nas cotações do dólar canadense, enquanto um valor do indicador negativo é considerado desfavorável.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Canadá - Balanço Orçamentário, Ano Fiscal (Canada Budget Balance, Fiscal Year)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).