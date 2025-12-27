A Balança Comercial do Canadá (Canada Trade Balance) é uma avaliação da diferença entre exportações e importações do país, expressa em dólares americanos. Economistas usam este indicador para avaliar a atividade do setor manufatureiro e da intensidade dos fluxos de comércio exterior.

Se forem importadas mais mercadorias do que exportadas, existe um alto risco de défice comercial. No caso de países com economias altamente desenvolvidas, como o Canadá, isso pode significar que o sector de fabricação, que utiliza mão de obra intensiva, é transferido para fora do país, contendo a inflação e mantendo um alto padrão de vida.

Quando o volume de exportações ultrapassa ao das importações, os economistas alertam sobre um superávit comercial. Isto significa um alto nível de produção e o fato de o país produzir mais mercadorias do que pode consumir. A economia do Canadá é em grande parte orientada para a exportação, de modo que é mais provável um excedente da balança comercial do que um déficit.

No entanto, o impacto da balança comercial nas cotações do dólar canadense proporciona resultados variáveis. Dependem do contexto de ciclos de negócios ou de outros indicadores econômicos, como a dinâmica do PIB. Por exemplo, durante uma recessão da economia, o volume de exportações aumenta, a fim de criar empregos. Por outro lado, se a economia cresce rapidamente, os países desenvolvidos preferem estimular a importação, para garantir a concorrência de preços. Tudo isso afeta a moeda canadense.

Últimos valores: