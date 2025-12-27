CalendárioSeções

Balança Comercial Canadense (Canada Trade Balance)

País:
Canadá
CAD, Dólar canadense
Fonte:
Statistics Canada
Setor:
Comércio
Moderada $​0.153 bilh $​-4.383 bilh
$​-6.427 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
$​-0.439 bilh
$​0.153 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A Balança Comercial do Canadá (Canada Trade Balance) é uma avaliação da diferença entre exportações e importações do país, expressa em dólares americanos. Economistas usam este indicador para avaliar a atividade do setor manufatureiro e da intensidade dos fluxos de comércio exterior.

Se forem importadas mais mercadorias do que exportadas, existe um alto risco de défice comercial. No caso de países com economias altamente desenvolvidas, como o Canadá, isso pode significar que o sector de fabricação, que utiliza mão de obra intensiva, é transferido para fora do país, contendo a inflação e mantendo um alto padrão de vida.

Quando o volume de exportações ultrapassa ao das importações, os economistas alertam sobre um superávit comercial. Isto significa um alto nível de produção e o fato de o país produzir mais mercadorias do que pode consumir. A economia do Canadá é em grande parte orientada para a exportação, de modo que é mais provável um excedente da balança comercial do que um déficit.

No entanto, o impacto da balança comercial nas cotações do dólar canadense proporciona resultados variáveis. Dependem do contexto de ciclos de negócios ou de outros indicadores econômicos, como a dinâmica do PIB. Por exemplo, durante uma recessão da economia, o volume de exportações aumenta, a fim de criar empregos. Por outro lado, se a economia cresce rapidamente, os países desenvolvidos preferem estimular a importação, para garantir a concorrência de preços. Tudo isso afeta a moeda canadense.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Balança Comercial Canadense (Canada Trade Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
set. 2025
$​0.153 bilh
$​-4.383 bilh
$​-6.427 bilh
ago. 2025
$​-6.324 bilh
$​-1.907 bilh
$​-3.824 bilh
jul. 2025
$​-4.937 bilh
$​-0.572 bilh
$​-5.981 bilh
jun. 2025
$​-5.862 bilh
$​-0.815 bilh
$​-5.492 bilh
mai. 2025
$​-5.859 bilh
$​-1.872 bilh
$​-7.603 bilh
abr. 2025
$​-7.144 bilh
$​-0.293 bilh
$​-2.255 bilh
mar. 2025
$​-0.506 bilh
$​-0.300 bilh
$​-1.407 bilh
fev. 2025
$​-1.519 bilh
$​2.222 bilh
$​3.131 bilh
jan. 2025
$​3.973 bilh
$​-0.206 bilh
$​1.659 bilh
dez. 2024
$​0.708 bilh
$​-0.106 bilh
$​-0.986 bilh
nov. 2024
$​-0.323 bilh
$​0.063 bilh
$​-0.544 bilh
out. 2024
$​-0.924 bilh
$​0.088 bilh
$​-1.300 bilh
set. 2024
$​-1.264 bilh
$​0.038 bilh
$​-1.469 bilh
ago. 2024
$​-1.097 bilh
$​0.047 bilh
$​-0.287 bilh
jul. 2024
$​0.684 bilh
$​0.142 bilh
$​-0.179 bilh
jun. 2024
$​0.638 bilh
$​0.451 bilh
$​-1.611 bilh
mai. 2024
$​-1.927 bilh
$​-0.120 bilh
$​-1.323 bilh
abr. 2024
$​-1.047 bilh
$​-3.736 bilh
$​-1.985 bilh
mar. 2024
$​-2.277 bilh
$​2.999 bilh
$​0.476 bilh
fev. 2024
$​1.392 bilh
$​1.381 bilh
$​0.608 bilh
jan. 2024
$​0.496 bilh
$​1.165 bilh
$​-0.863 bilh
dez. 2023
$​-0.312 bilh
$​0.685 bilh
$​1.061 bilh
nov. 2023
$​1.566 bilh
$​4.801 bilh
$​3.197 bilh
out. 2023
$​2.967 bilh
$​1.329 bilh
$​1.121 bilh
set. 2023
$​2.038 bilh
$​-0.139 bilh
$​0.949 bilh
ago. 2023
$​0.718 bilh
$​-2.296 bilh
$​-0.437 bilh
jul. 2023
$​-0.987 bilh
$​-3.504 bilh
$​-4.917 bilh
jun. 2023
$​-3.732 bilh
$​-0.710 bilh
$​-2.680 bilh
mai. 2023
$​-3.439 bilh
$​1.405 bilh
$​0.894 bilh
abr. 2023
$​1.939 bilh
$​0.671 bilh
$​0.231 bilh
mar. 2023
$​0.972 bilh
$​1.141 bilh
$​-0.487 bilh
fev. 2023
$​0.422 bilh
$​0.843 bilh
$​1.204 bilh
jan. 2023
$​1.923 bilh
$​-0.096 bilh
$​1.186 bilh
dez. 2022
$​-0.160 bilh
$​0.573 bilh
$​-0.219 bilh
nov. 2022
$​-0.041 bilh
$​1.136 bilh
$​0.130 bilh
out. 2022
$​1.214 bilh
$​1.286 bilh
$​0.607 bilh
set. 2022
$​1.138 bilh
$​2.708 bilh
$​0.550 bilh
ago. 2022
$​1.519 bilh
$​4.458 bilh
$​2.373 bilh
jul. 2022
$​4.052 bilh
$​5.117 bilh
$​4.881 bilh
jun. 2022
$​5.046 bilh
$​3.368 bilh
$​4.769 bilh
mai. 2022
$​5.324 bilh
$​1.929 bilh
$​2.174 bilh
abr. 2022
$​1.501 bilh
$​2.494 bilh
$​2.282 bilh
mar. 2022
$​2.486 bilh
$​2.558 bilh
$​3.081 bilh
fev. 2022
$​2.663 bilh
$​1.187 bilh
$​3.122 bilh
jan. 2022
$​2.618 bilh
$​1.461 bilh
$​-1.582 bilh
dez. 2021
$​-0.137 bilh
$​2.533 bilh
$​2.466 bilh
nov. 2021
$​3.133 bilh
$​1.908 bilh
$​2.264 bilh
out. 2021
$​2.093 bilh
$​1.833 bilh
$​1.415 bilh
set. 2021
$​1.860 bilh
$​1.304 bilh
$​1.510 bilh
ago. 2021
$​1.939 bilh
$​1.943 bilh
$​0.736 bilh
12345
