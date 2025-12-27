A decisão do Banco do Canadá sobre a taxa de juro (BoC Interest Rate Decision) é feita oito vezes por ano e é um dos principais eventos que influenciam as cotações do dólar canadense. Ela é adotada pelo Conselho de Governadores do Banco do Canadá. Na sua decisão, o Conselho de Governadores é guiado por informações fornecidas pelo Comitê de Política Monetária e pelas quatro divisões econômicas do regulador (elas são responsáveis ​​por analisar a situação econômica no Canadá, a economia internacional, a estabilidade financeira e os mercados financeiros). Também, no processo de tomada de decisão, são usadas informações do escritório de estatística do país.

O processo de tomada de decisão consiste em cinco etapas.

Apresentação da documentação do projeto abrangendo o esboço do cenário de referência, a identificação dos principais riscos (duas semanas antes da tomada de decisão).

O reunião principal ocorre uma semana após a apresentação da documentação do projeto. Nela, são discutidas as condições monetárias e econômicas, são caracterizadas as perspectivas de negócios e o processo atual de inflação. Dela participam os membros de todos os comitês e departamentos acima mencionados.

Recomendações sobre a política final (dois dias após a reunião principal). Elas são anunciadas pelo chefe do Departamento de Análise Econômica do Canadá, ou pelo chefe do Departamento de Análises Econômicas Internacionais.

Discussão e tomada de decisão, que começa no mesmo dia que o anúncio de recomendações sobre a política final. Envolve apenas o Conselho de Governadores do Banco do Canadá. Esta etapa dura dois dias.

O anúncio da decisão e a publicação do comunicado de imprensa (declaração da taxa de juros do Banco do Canadá).

Dependendo das condições de inflação prevalecentes, o regulador eleva, diminui ou deixa inalterada a taxa de juros; se a inflação for muito alta, se houver deflação ou se a inflação permanecer no nível da meta, respectivamente. A taxa de juros é o principal instrumento de regulação da inflação implementado pelo Banco do Canadá.

Mudanças nas taxas de juros levam a uma volatilidade de curto prazo do dólar canadense. O aumento da taxa tem um efeito positivo nas cotações da moeda nacional.

Últimos valores: