As Licenças de Construção no Canadá - Mensal - (Canada Building Permits m/m) são um indicador que apresenta a mudança no número de licenças - emitidas pelas autoridades públicas - para iniciar a construção de novos edifícios. O indicador é calculado para o trimestre de referência em comparação com o anterior.

O cálculo do indicador inclui a construção de edifícios residenciais e não residenciais, bem como a construção de estruturas de engenharia civil (pontes, viadutos, etc.).

A fonte de dados para o cálculo destas estatísticas é uma pesquisa com autoridades municipais canadenses que emitem licenças. Abrange cerca de 2 400 municípios representando todas as províncias e territórios do Canadá. Os dados são ajustados tendo em conta as variações sazonais, pois o setor de construção é altamente propenso a influências sazonais.

Este é um indicador importante do estado da indústria da construção no Canadá. As estatísticas das licenças emitidas são os dados iniciais para calcular os custos de construção, as estimativas trimestrais e anuais de capital fixo líquido no país. Se o indicador crescer, os analistas verão isso como um fator favorável para o desenvolvimento não apenas da indústria da construção, mas também das indústrias relacionadas (produção de materiais de construção, setor de crédito hipotecário, mercado de trabalho, etc.).

O crescimento no número de licenças de construção pode afetar positivamente as cotações do dólar canadense.

Últimos valores: