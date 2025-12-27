Calendário Econômico
Licenças de Construção no Canadá (Mensal) (Canada Building Permits m/m)
|Moderada
|14.9%
|5.3%
|
5.9%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|8.5%
|
14.9%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
As Licenças de Construção no Canadá - Mensal - (Canada Building Permits m/m) são um indicador que apresenta a mudança no número de licenças - emitidas pelas autoridades públicas - para iniciar a construção de novos edifícios. O indicador é calculado para o trimestre de referência em comparação com o anterior.
O cálculo do indicador inclui a construção de edifícios residenciais e não residenciais, bem como a construção de estruturas de engenharia civil (pontes, viadutos, etc.).
A fonte de dados para o cálculo destas estatísticas é uma pesquisa com autoridades municipais canadenses que emitem licenças. Abrange cerca de 2 400 municípios representando todas as províncias e territórios do Canadá. Os dados são ajustados tendo em conta as variações sazonais, pois o setor de construção é altamente propenso a influências sazonais.
Este é um indicador importante do estado da indústria da construção no Canadá. As estatísticas das licenças emitidas são os dados iniciais para calcular os custos de construção, as estimativas trimestrais e anuais de capital fixo líquido no país. Se o indicador crescer, os analistas verão isso como um fator favorável para o desenvolvimento não apenas da indústria da construção, mas também das indústrias relacionadas (produção de materiais de construção, setor de crédito hipotecário, mercado de trabalho, etc.).
O crescimento no número de licenças de construção pode afetar positivamente as cotações do dólar canadense.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Licenças de Construção no Canadá (Mensal) (Canada Building Permits m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress