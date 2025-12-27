CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Licenças de Construção no Canadá (Mensal) (Canada Building Permits m/m)

País:
Canadá
CAD, Dólar canadense
Fonte:
Statistics Canada
Setor:
Negócio
Moderada 14.9% 5.3%
5.9%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
8.5%
14.9%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

As Licenças de Construção no Canadá - Mensal - (Canada Building Permits m/m) são um indicador que apresenta a mudança no número de licenças - emitidas pelas autoridades públicas - para iniciar a construção de novos edifícios. O indicador é calculado para o trimestre de referência em comparação com o anterior.

O cálculo do indicador inclui a construção de edifícios residenciais e não residenciais, bem como a construção de estruturas de engenharia civil (pontes, viadutos, etc.).

A fonte de dados para o cálculo destas estatísticas é uma pesquisa com autoridades municipais canadenses que emitem licenças. Abrange cerca de 2 400 municípios representando todas as províncias e territórios do Canadá. Os dados são ajustados tendo em conta as variações sazonais, pois o setor de construção é altamente propenso a influências sazonais.

Este é um indicador importante do estado da indústria da construção no Canadá. As estatísticas das licenças emitidas são os dados iniciais para calcular os custos de construção, as estimativas trimestrais e anuais de capital fixo líquido no país. Se o indicador crescer, os analistas verão isso como um fator favorável para o desenvolvimento não apenas da indústria da construção, mas também das indústrias relacionadas (produção de materiais de construção, setor de crédito hipotecário, mercado de trabalho, etc.).

O crescimento no número de licenças de construção pode afetar positivamente as cotações do dólar canadense.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Licenças de Construção no Canadá (Mensal) (Canada Building Permits m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
14.9%
5.3%
5.9%
set. 2025
4.5%
-4.3%
-4.0%
ago. 2025
-1.2%
1.5%
-1.1%
jul. 2025
-0.1%
-0.4%
-9.5%
jun. 2025
-9.0%
4.7%
12.8%
mai. 2025
12.0%
2.6%
-6.8%
abr. 2025
-6.6%
-0.9%
-5.3%
mar. 2025
-4.1%
-14.0%
4.9%
fev. 2025
2.9%
-28.2%
-4.3%
jan. 2025
-3.2%
-5.1%
11.6%
dez. 2024
11.0%
0.8%
-5.6%
nov. 2024
-5.9%
-15.0%
-4.1%
out. 2024
-3.1%
-5.9%
11.5%
set. 2024
11.5%
-4.5%
-6.3%
ago. 2024
-7.0%
-0.3%
20.8%
jul. 2024
22.1%
6.8%
-13.0%
jun. 2024
-13.9%
5.4%
-12.7%
mai. 2024
-12.2%
2.0%
23.4%
abr. 2024
20.5%
-1.3%
-12.3%
mar. 2024
-11.7%
-9.6%
8.9%
fev. 2024
9.3%
-1.7%
12.9%
jan. 2024
13.5%
5.6%
-11.5%
dez. 2023
-14.0%
-1.7%
-5.0%
nov. 2023
-3.9%
3.1%
3.0%
out. 2023
2.3%
0.4%
-8.1%
set. 2023
-6.5%
-2.1%
4.3%
ago. 2023
3.4%
-2.0%
-3.8%
jul. 2023
-1.5%
8.7%
7.5%
jun. 2023
6.1%
-6.8%
12.6%
mai. 2023
10.5%
-2.4%
-21.0%
abr. 2023
-18.8%
0.5%
12.3%
mar. 2023
11.3%
-4.7%
5.5%
fev. 2023
8.6%
1.6%
-3.7%
jan. 2023
-4.0%
3.8%
-7.7%
dez. 2022
-7.3%
-2.2%
14.9%
nov. 2022
14.1%
3.7%
-5.3%
out. 2022
-1.4%
-2.0%
-18.2%
set. 2022
-17.5%
-0.3%
12.0%
ago. 2022
11.9%
-0.8%
-7.3%
jul. 2022
-6.6%
2.2%
-0.6%
jun. 2022
-1.5%
-0.7%
1.6%
mai. 2022
2.3%
-3.8%
-1.0%
abr. 2022
-0.6%
6.1%
-6.3%
mar. 2022
-9.3%
6.0%
24.6%
fev. 2022
21.0%
0.2%
-8.2%
jan. 2022
-8.8%
0.1%
-2.3%
dez. 2021
-1.9%
0.1%
7.6%
nov. 2021
6.8%
-0.5%
2.4%
out. 2021
1.3%
0.7%
4.1%
set. 2021
4.3%
0.0%
-2.0%
12345
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido