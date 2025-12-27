Calendário Econômico
Variação no Emprego em Tempo Integral no Canadá (Canada Full-Time Employment Change)
|Baixa
|-9.4 mil
|
-18.5 mil
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
-9.4 mil
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Variação no Emprego em Tempo Integral no Canadá (Canada Full-Time Employment Change) reflete a alteração no número de trabalhadores empregados em tempo integral durante o mês de referência. O indicador de emprego em tempo integral inclui pessoas que estão empregadas 30 ou mais horas por semana num único trabalho ou num individual.
Os dados para calcular o nível emprego em tempo integral no Canadá são retirados dos resultados de uma pesquisa pelo país realizada regularmente. A pesquisa é realizada em todo o país. O estudo não inclui a seguintes categorias de pessoas:
- moradores de reservas e outros locais de residência da população indígena;
- funcionários das Forças Armadas do Canadá;
- moradores de áreas extremamente remotas com densidade populacional muito baixa.
A peculiaridade do cálculo da variação no emprego no Canadá é que os jovens de 15 anos de idade estão incluídos na pesquisa, ao contrário da maioria dos outros países desenvolvidos, onde o número de cidadãos fisicamente aptos inclui cidadãos com mais de 15 anos de idade.
Os dados são apresentados levando em consideração o ajuste sazonal.
A interpretação do indicador depende do contexto. O crescimento do emprego é geralmente interpretado como um fator favorável ao desenvolvimento da economia.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Variação no Emprego em Tempo Integral no Canadá (Canada Full-Time Employment Change)".
