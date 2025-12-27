A Variação no Emprego em Tempo Integral no Canadá (Canada Full-Time Employment Change) reflete a alteração no número de trabalhadores empregados em tempo integral durante o mês de referência. O indicador de emprego em tempo integral inclui pessoas que estão empregadas 30 ou mais horas por semana num único trabalho ou num individual.

Os dados para calcular o nível emprego em tempo integral no Canadá são retirados dos resultados de uma pesquisa pelo país realizada regularmente. A pesquisa é realizada em todo o país. O estudo não inclui a seguintes categorias de pessoas:

moradores de reservas e outros locais de residência da população indígena;

funcionários das Forças Armadas do Canadá;

moradores de áreas extremamente remotas com densidade populacional muito baixa.

A peculiaridade do cálculo da variação no emprego no Canadá é que os jovens de 15 anos de idade estão incluídos na pesquisa, ao contrário da maioria dos outros países desenvolvidos, onde o número de cidadãos fisicamente aptos inclui cidadãos com mais de 15 anos de idade.

Os dados são apresentados levando em consideração o ajuste sazonal.

A interpretação do indicador depende do contexto. O crescimento do emprego é geralmente interpretado como um fator favorável ao desenvolvimento da economia.

Últimos valores: