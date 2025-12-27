CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Variação no Emprego em Tempo Integral no Canadá (Canada Full-Time Employment Change)

País:
Canadá
CAD, Dólar canadense
Fonte:
Statistics Canada
Setor:
Trabalho
Baixa -9.4 mil
-18.5 mil
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
-9.4 mil
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

A Variação no Emprego em Tempo Integral no Canadá (Canada Full-Time Employment Change) reflete a alteração no número de trabalhadores empregados em tempo integral durante o mês de referência. O indicador de emprego em tempo integral inclui pessoas que estão empregadas 30 ou mais horas por semana num único trabalho ou num individual.

Os dados para calcular o nível emprego em tempo integral no Canadá são retirados dos resultados de uma pesquisa pelo país realizada regularmente. A pesquisa é realizada em todo o país. O estudo não inclui a seguintes categorias de pessoas:

  • moradores de reservas e outros locais de residência da população indígena;
  • funcionários das Forças Armadas do Canadá;
  • moradores de áreas extremamente remotas com densidade populacional muito baixa.

A peculiaridade do cálculo da variação no emprego no Canadá é que os jovens de 15 anos de idade estão incluídos na pesquisa, ao contrário da maioria dos outros países desenvolvidos, onde o número de cidadãos fisicamente aptos inclui cidadãos com mais de 15 anos de idade.

Os dados são apresentados levando em consideração o ajuste sazonal.

A interpretação do indicador depende do contexto. O crescimento do emprego é geralmente interpretado como um fator favorável ao desenvolvimento da economia.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Variação no Emprego em Tempo Integral no Canadá (Canada Full-Time Employment Change)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
-9.4 mil
-18.5 mil
out. 2025
-18.5 mil
106.1 mil
set. 2025
106.1 mil
-6.0 mil
ago. 2025
-6.0 mil
-51.0 mil
jul. 2025
-51.0 mil
13.5 mil
jun. 2025
13.5 mil
57.7 mil
mai. 2025
57.7 mil
31.5 mil
abr. 2025
31.5 mil
-62.0 mil
mar. 2025
-62.0 mil
-19.7 mil
fev. 2025
-19.7 mil
35.2 mil
jan. 2025
35.2 mil
59.1 mil
dez. 2024
57.5 mil
54.2 mil
nov. 2024
54.2 mil
25.6 mil
out. 2024
25.6 mil
112.0 mil
set. 2024
112.0 mil
-43.6 mil
ago. 2024
-43.6 mil
61.6 mil
jul. 2024
61.6 mil
-3.4 mil
jun. 2024
-3.4 mil
-35.6 mil
mai. 2024
-35.6 mil
40.1 mil
abr. 2024
40.1 mil
-0.7 mil
mar. 2024
-0.7 mil
70.6 mil
fev. 2024
70.6 mil
-11.6 mil
jan. 2024
-11.6 mil
-23.5 mil
dez. 2023
-23.5 mil
59.6 mil
nov. 2023
59.6 mil
-3.3 mil
out. 2023
-3.3 mil
15.8 mil
set. 2023
15.8 mil
32.2 mil
ago. 2023
32.2 mil
1.7 mil
jul. 2023
1.7 mil
109.6 mil
jun. 2023
109.6 mil
-32.7 mil
mai. 2023
-32.7 mil
-6.2 mil
abr. 2023
-6.2 mil
18.8 mil
mar. 2023
18.8 mil
31.1 mil
fev. 2023
31.1 mil
121.1 mil
jan. 2023
121.1 mil
84.5 mil
dez. 2022
84.5 mil
50.7 mil
nov. 2022
50.7 mil
119.3 mil
out. 2022
119.3 mil
5.7 mil
set. 2022
5.7 mil
-77.2 mil
ago. 2022
-77.2 mil
-13.1 mil
jul. 2022
-13.1 mil
-4.0 mil
jun. 2022
-4.0 mil
135.4 mil
mai. 2022
135.4 mil
-31.6 mil
abr. 2022
-31.6 mil
92.7 mil
mar. 2022
92.7 mil
121.5 mil
fev. 2022
121.5 mil
-82.7 mil
jan. 2022
-82.7 mil
122.5 mil
dez. 2021
122.5 mil
79.9 mil
nov. 2021
79.9 mil
36.4 mil
out. 2021
36.4 mil
193.6 mil
12345
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido