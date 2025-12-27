CalendárioSeções

PMI Ivey no Canadá, sem ajuste sazonal (Ivey Canada Purchasing Managers Index (PMI) n.s.a.)

País:
Canadá
CAD, Dólar canadense
Fonte:
Richard Ivey Business School (Ivey Business School)
Setor:
Negócio
Moderada 44.5
51.7
Última divulgação Importância Atual Projeção Prévio
Prévio
O Índice Ivey de Gerentes de Compra no Canadá sem ajuste sazonal (Ivey PMI n.s.a.) é um indicador da atividade econômica - ao longo do último mês - calculado pela Escola de Negócios Richard Ivey.

O indicador é calculado com base numa pesquisa com gerentes de compras nos setores privado e público. No momento, a pesquisa envolve representantes de várias centenas de empresas, selecionadas de acordo com a área de atividade e a localização geográfica. Os entrevistados respondem a perguntas sobre se melhorou, piorou ou permaneceu inalterada a situação quanto a aquisição, emprego, estoques, oferta e preços em seu sector, durante o mês de referência. As respostas não contêm avaliações quantitativas, pois os entrevistados descrevem atividades como "superiores", "inferiores", "inalteradas" em comparação com o mês anterior.

Os gerentes de compras podem acompanhar as mudanças nas condições de mercado mais rápido do que outros funcionários da empresa, pois seu trabalho se adianta às atividades de produção final do produto.

O cálculo do índice inclui os coeficientes de ponderação das empresas pesquisadas. Uma leitura do indicador acima de 50 significa que a maioria dos entrevistados caracterizam positivamente o ambiente de negócios. Um valor abaixo de 50 indica a deterioração das condições de negócios.

PMI é um dos índices mais populares entre os analistas. Ele dá informações operacionais cobrindo o setor de manufatura inteiro. É interpretado como um indicador líder da produção e inflação. O crescimento do índice caracteriza favoravelmente as condições cambiantes do mercado e pode afetar positivamente as cotações do dólar canadense.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "PMI Ivey no Canadá, sem ajuste sazonal (Ivey Canada Purchasing Managers Index (PMI) n.s.a.)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
44.5
51.7
out. 2025
51.7
61.6
set. 2025
61.6
50.0
ago. 2025
50.0
54.6
jul. 2025
54.6
54.6
jun. 2025
54.6
53.8
mai. 2025
53.8
52.3
abr. 2025
52.3
55.6
mar. 2025
55.6
53.6
fev. 2025
53.6
46.2
jan. 2025
46.2
44.3
dez. 2024
44.3
49.7
nov. 2024
49.7
52.2
out. 2024
52.2
54.5
set. 2024
54.5
50.3
ago. 2024
50.3
55.3
jul. 2024
55.3
62.4
jun. 2024
62.4
59.1
mai. 2024
59.1
65.7
abr. 2024
65.7
63.0
mar. 2024
63.0
56.3
fev. 2024
56.3
54.4
jan. 2024
54.4
43.7
dez. 2023
43.7
53.2
nov. 2023
53.2
51.9
out. 2023
51.9
54.2
set. 2023
54.2
56.8
ago. 2023
56.8
45.2
jul. 2023
45.2
53.4
jun. 2023
53.4
60.1
mai. 2023
60.1
55.6
abr. 2023
55.6
65.2
mar. 2023
65.2
50.8
fev. 2023
50.8
54.7
jan. 2023
54.7
40.6
dez. 2022
40.6
51.5
nov. 2022
51.5
51.4
out. 2022
51.4
55.9
set. 2022
55.9
57.1
ago. 2022
57.1
53.2
jul. 2022
53.2
57.8
jun. 2022
57.8
66.7
mai. 2022
66.7
68.0
abr. 2022
68.0
68.4
mar. 2022
68.4
62.2
fev. 2022
62.2
57.4
jan. 2022
57.4
51.1
dez. 2021
51.1
61.2
nov. 2021
61.2
61.2
out. 2021
61.2
64.5
