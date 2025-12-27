O Índice Ivey de Gerentes de Compra no Canadá sem ajuste sazonal (Ivey PMI n.s.a.) é um indicador da atividade econômica - ao longo do último mês - calculado pela Escola de Negócios Richard Ivey.

O indicador é calculado com base numa pesquisa com gerentes de compras nos setores privado e público. No momento, a pesquisa envolve representantes de várias centenas de empresas, selecionadas de acordo com a área de atividade e a localização geográfica. Os entrevistados respondem a perguntas sobre se melhorou, piorou ou permaneceu inalterada a situação quanto a aquisição, emprego, estoques, oferta e preços em seu sector, durante o mês de referência. As respostas não contêm avaliações quantitativas, pois os entrevistados descrevem atividades como "superiores", "inferiores", "inalteradas" em comparação com o mês anterior.

Os gerentes de compras podem acompanhar as mudanças nas condições de mercado mais rápido do que outros funcionários da empresa, pois seu trabalho se adianta às atividades de produção final do produto.

O cálculo do índice inclui os coeficientes de ponderação das empresas pesquisadas. Uma leitura do indicador acima de 50 significa que a maioria dos entrevistados caracterizam positivamente o ambiente de negócios. Um valor abaixo de 50 indica a deterioração das condições de negócios.

PMI é um dos índices mais populares entre os analistas. Ele dá informações operacionais cobrindo o setor de manufatura inteiro. É interpretado como um indicador líder da produção e inflação. O crescimento do índice caracteriza favoravelmente as condições cambiantes do mercado e pode afetar positivamente as cotações do dólar canadense.

Últimos valores: