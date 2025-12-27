Calendário Econômico
Produtividade do Trabalho no Canadá (Trimestral) (Canada Labor Productivity q/q)
|Moderada
|0.9%
|-0.2%
|
-1.0%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.0%
|
0.9%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Produtividade do Trabalho no Canadá - Trimestral - (Canada Labor Productivity q/q) reflete a mudança na eficiência dos trabalhadores canadenses ao produzirem bens e serviços durante trimestre de referência em comparação com o anterior. É calculado como uma alteração no volume real de PIB produzido por hora.
Os dados para o cálculo do indicador são extraídos de fontes administrativas, bem como de pesquisas com a população realizadas regularmente. O PIB real é calculado a partir do PIB nominal pela aplicação de um deflator, os dados sobre o valor acrescentado real são utilizados para medir o produto em subsetores e setores-chave da economia. O número de horas trabalhadas, dividido pelo valor acrescentado real, é calculado a partir das estatísticas do mercado de trabalho.
A produtividade do trabalho é um dos indicadores básicos da economia do país. Ele mostra a relação entre a produtividade real e o tempo gasto para realizar o trabalho. Os dados são utilizados na previsão, na análise econômica e de preços, no desenvolvimento de empresas privadas e na política de programas governamentais, bem como na avaliação da inovação tecnológica a ser implementada na produção.
No entanto, o nível de produtividade do trabalho não deve ser interpretado apenas como uma representação da contribuição do trabalho para a produção. Ele reflete muitos outros fatores: a mudança nas características da força de trabalho, tecnologias de gerenciamento, organização da produção, distribuição de recursos e, certamente, o nível de tecnologia.
O aumento da produtividade indica um aumento na eficiência do uso de capacidades de produção. Considerando a força de trabalho como parte importante dos custos de produção, uma elevada produtividade permite satisfazer a demanda do consumidor com menos custos de mão de obra. No curto prazo, isto pode levar a um aumento na produção industrial. Tudo isso sugere que um incremento nos valores do indicador tem um impacto positivo sobre as cotações do dólar canadense.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Produtividade do Trabalho no Canadá (Trimestral) (Canada Labor Productivity q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
