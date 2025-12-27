A Produtividade do Trabalho no Canadá - Trimestral - (Canada Labor Productivity q/q) reflete a mudança na eficiência dos trabalhadores canadenses ao produzirem bens e serviços durante trimestre de referência em comparação com o anterior. É calculado como uma alteração no volume real de PIB produzido por hora.

Os dados para o cálculo do indicador são extraídos de fontes administrativas, bem como de pesquisas com a população realizadas regularmente. O PIB real é calculado a partir do PIB nominal pela aplicação de um deflator, os dados sobre o valor acrescentado real são utilizados para medir o produto em subsetores e setores-chave da economia. O número de horas trabalhadas, dividido pelo valor acrescentado real, é calculado a partir das estatísticas do mercado de trabalho.

A produtividade do trabalho é um dos indicadores básicos da economia do país. Ele mostra a relação entre a produtividade real e o tempo gasto para realizar o trabalho. Os dados são utilizados na previsão, na análise econômica e de preços, no desenvolvimento de empresas privadas e na política de programas governamentais, bem como na avaliação da inovação tecnológica a ser implementada na produção.

No entanto, o nível de produtividade do trabalho não deve ser interpretado apenas como uma representação da contribuição do trabalho para a produção. Ele reflete muitos outros fatores: a mudança nas características da força de trabalho, tecnologias de gerenciamento, organização da produção, distribuição de recursos e, certamente, o nível de tecnologia.

O aumento da produtividade indica um aumento na eficiência do uso de capacidades de produção. Considerando a força de trabalho como parte importante dos custos de produção, uma elevada produtividade permite satisfazer a demanda do consumidor com menos custos de mão de obra. No curto prazo, isto pode levar a um aumento na produção industrial. Tudo isso sugere que um incremento nos valores do indicador tem um impacto positivo sobre as cotações do dólar canadense.

Últimos valores: