Produtividade do Trabalho no Canadá (Trimestral) (Canada Labor Productivity q/q)

País:
Canadá
CAD, Dólar canadense
Fonte:
Statistics Canada
Setor:
Trabalho
Moderada 0.9% -0.2%
-1.0%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
0.0%
0.9%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A Produtividade do Trabalho no Canadá - Trimestral - (Canada Labor Productivity q/q) reflete a mudança na eficiência dos trabalhadores canadenses ao produzirem bens e serviços durante trimestre de referência em comparação com o anterior. É calculado como uma alteração no volume real de PIB produzido por hora.

Os dados para o cálculo do indicador são extraídos de fontes administrativas, bem como de pesquisas com a população realizadas regularmente. O PIB real é calculado a partir do PIB nominal pela aplicação de um deflator, os dados sobre o valor acrescentado real são utilizados para medir o produto em subsetores e setores-chave da economia. O número de horas trabalhadas, dividido pelo valor acrescentado real, é calculado a partir das estatísticas do mercado de trabalho.

A produtividade do trabalho é um dos indicadores básicos da economia do país. Ele mostra a relação entre a produtividade real e o tempo gasto para realizar o trabalho. Os dados são utilizados na previsão, na análise econômica e de preços, no desenvolvimento de empresas privadas e na política de programas governamentais, bem como na avaliação da inovação tecnológica a ser implementada na produção.

No entanto, o nível de produtividade do trabalho não deve ser interpretado apenas como uma representação da contribuição do trabalho para a produção. Ele reflete muitos outros fatores: a mudança nas características da força de trabalho, tecnologias de gerenciamento, organização da produção, distribuição de recursos e, certamente, o nível de tecnologia.

O aumento da produtividade indica um aumento na eficiência do uso de capacidades de produção. Considerando a força de trabalho como parte importante dos custos de produção, uma elevada produtividade permite satisfazer a demanda do consumidor com menos custos de mão de obra. No curto prazo, isto pode levar a um aumento na produção industrial. Tudo isso sugere que um incremento nos valores do indicador tem um impacto positivo sobre as cotações do dólar canadense.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Produtividade do Trabalho no Canadá (Trimestral) (Canada Labor Productivity q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
0.9%
-0.2%
-1.0%
2 trim. 2025
-1.0%
0.0%
-0.1%
1 trim. 2025
0.2%
0.1%
1.2%
4 trim. 2024
0.6%
0.0%
0.1%
3 trim. 2024
-0.4%
-0.2%
-0.1%
2 trim. 2024
-0.2%
-0.2%
-0.3%
1 trim. 2024
-0.3%
-0.3%
0.2%
4 trim. 2023
0.4%
-0.3%
-0.5%
3 trim. 2023
-0.8%
0.1%
-0.1%
2 trim. 2023
-0.6%
0.4%
-0.8%
1 trim. 2023
-0.6%
0.0%
-0.5%
4 trim. 2022
-0.5%
-0.1%
-0.3%
3 trim. 2022
0.6%
-0.1%
0.1%
2 trim. 2022
0.2%
0.3%
-0.6%
1 trim. 2022
-0.5%
-1.2%
-0.6%
4 trim. 2021
-0.5%
1.8%
-1.2%
3 trim. 2021
-1.5%
-4.5%
0.0%
2 trim. 2021
0.6%
14.5%
-1.7%
1 trim. 2021
-1.7%
-4.0%
-2.1%
4 trim. 2020
-2.0%
-9.2%
-10.6%
3 trim. 2020
-10.3%
10.9%
10.5%
2 trim. 2020
9.8%
2.3%
4.5%
1 trim. 2020
3.4%
0.1%
-0.1%
4 trim. 2019
-0.1%
0.1%
0.2%
3 trim. 2019
0.2%
0.8%
0.1%
2 trim. 2019
0.2%
1.4%
0.4%
1 trim. 2019
0.3%
0.2%
-0.4%
4 trim. 2018
-0.4%
0.4%
0.2%
3 trim. 2018
0.3%
0.0%
0.7%
2 trim. 2018
0.7%
0.7%
-0.3%
1 trim. 2018
-0.3%
-0.7%
0.2%
4 trim. 2017
0.2%
0.3%
-0.5%
3 trim. 2017
-0.6%
0.4%
-0.2%
2 trim. 2017
-0.1%
1.3%
1 trim. 2017
1.4%
0.4%
4 trim. 2016
0.4%
1.2%
3 trim. 2016
1.2%
-0.2%
2 trim. 2016
-0.3%
0.4%
1 trim. 2016
0.4%
0.0%
4 trim. 2015
0.1%
0.4%
3 trim. 2015
0.1%
-0.9%
2 trim. 2015
-0.6%
-0.5%
1 trim. 2015
-0.1%
0.3%
4 trim. 2014
-0.1%
0.1%
3 trim. 2014
0.1%
1.8%
2 trim. 2014
1.8%
-0.1%
1 trim. 2014
-0.1%
1.0%
4 trim. 2013
1.0%
0.2%
3 trim. 2013
0.3%
0.5%
2 trim. 2013
0.4%
0.2%
