Vendas por Atacado no Canadá (Mensal) (Canada Wholesale Trade m/m)

País:
Canadá
CAD, Dólar canadense
Fonte:
Statistics Canada
Setor:
Negócio
Moderada 0.1% 0.5%
0.6%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
-0.3%
0.1%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
Vendas por Atacado no Canadá - Mensal - (Canada Wholesale Trade m/m) refletem a mudança no valor das mercadorias vendidas no Canadá a granel no mês de referência em comparação com o anterior. O indicador é calculado a partir de dados de várias fontes: informações administrativas e uma pesquisa mensal com representantes do setor atacadista.

O indicador exclui dados sobre o comércio atacadista de grãos, de petróleo e de derivados. O cálculo envolveu bens duráveis utilizados na produção (equipamentos agrícolas e industriais, caminhões, etc.). As mercadorias de exportação são incluídas no cálculo do indicador. Os atacadistas abrangem todas as empresas que vendem mercadorias em grandes quantidades: produtores, revendedores; vendedores físicos de estoques em armazéns e plataformas eletrônicas que redirecionam o fluxo de produtos por uma comissão.

Em média, o comércio atacadista fornece de 5 a 6% do produto interno bruto. Portanto, o setor atacadista é um importante indicador da saúde da economia. A comunidade de negócios usa esses dados para analisar a eficácia do mercado. Os órgãos de governo do país levam em conta o indicador, inclusive ao desenvolver a política tributária.

Como as vendas por atacado no curto prazo se refletem nos preços de varejo, elas são um importante indicador da inflação ao consumidor no país. O crescimento no valor do indicador pode afetar favoravelmente as cotações do dólar canadense.

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Vendas por Atacado no Canadá (Mensal) (Canada Wholesale Trade m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
0.1%
0.5%
0.6%
set. 2025
0.6%
0.1%
-1.0%
ago. 2025
-1.2%
-0.4%
1.7%
jul. 2025
1.2%
0.1%
1.0%
jun. 2025
0.7%
2.0%
0.0%
mai. 2025
0.1%
-1.1%
-2.2%
abr. 2025
-2.3%
0.0%
0.0%
mar. 2025
1.1%
-0.1%
-3.4%
fev. 2025
0.3%
-0.4%
1.4%
jan. 2025
1.2%
0.0%
0.3%
dez. 2024
-0.2%
0.2%
0.0%
nov. 2024
-0.2%
0.8%
1.3%
out. 2024
1.0%
-0.2%
1.3%
set. 2024
0.8%
-0.4%
-0.9%
ago. 2024
-0.6%
0.0%
0.3%
jul. 2024
0.4%
0.2%
-0.6%
jun. 2024
-0.6%
-0.5%
-1.2%
mai. 2024
-0.8%
1.2%
2.0%
abr. 2024
2.4%
-0.5%
-1.3%
mar. 2024
-1.1%
0.1%
0.2%
fev. 2024
0.0%
0.1%
-0.2%
jan. 2024
0.5%
-0.2%
-4.6%
dez. 2023
0.3%
0.0%
0.9%
nov. 2023
0.9%
-0.8%
-0.3%
out. 2023
-0.5%
0.0%
-0.6%
set. 2023
0.4%
0.1%
1.8%
ago. 2023
2.3%
0.0%
0.0%
jul. 2023
0.2%
0.0%
-2.1%
jun. 2023
-2.5%
0.0%
1.8%
mai. 2023
3.3%
0.0%
-1.4%
abr. 2023
-1.4%
0.0%
-1.1%
mar. 2023
-0.1%
0.0%
-1.4%
fev. 2023
-1.7%
0.0%
6.1%
jan. 2023
2.4%
0.1%
-0.7%
dez. 2022
-0.8%
0.1%
-0.7%
nov. 2022
0.5%
-0.1%
1.9%
out. 2022
2.1%
-0.2%
-0.2%
set. 2022
0.1%
0.0%
1.9%
ago. 2022
1.4%
0.3%
-0.6%
jul. 2022
-0.6%
0.3%
0.2%
jun. 2022
0.1%
-0.2%
0.9%
mai. 2022
1.6%
-0.6%
-0.5%
abr. 2022
-0.5%
-0.1%
0.6%
mar. 2022
0.3%
0.8%
-0.3%
fev. 2022
-0.4%
0.7%
3.0%
jan. 2022
4.2%
-0.6%
1.0%
dez. 2021
0.6%
-1.2%
3.4%
nov. 2021
3.5%
0.1%
2.2%
out. 2021
1.4%
0.7%
1.0%
set. 2021
1.0%
0.0%
0.7%
