Vendas por Atacado no Canadá - Mensal - (Canada Wholesale Trade m/m) refletem a mudança no valor das mercadorias vendidas no Canadá a granel no mês de referência em comparação com o anterior. O indicador é calculado a partir de dados de várias fontes: informações administrativas e uma pesquisa mensal com representantes do setor atacadista.

O indicador exclui dados sobre o comércio atacadista de grãos, de petróleo e de derivados. O cálculo envolveu bens duráveis utilizados na produção (equipamentos agrícolas e industriais, caminhões, etc.). As mercadorias de exportação são incluídas no cálculo do indicador. Os atacadistas abrangem todas as empresas que vendem mercadorias em grandes quantidades: produtores, revendedores; vendedores físicos de estoques em armazéns e plataformas eletrônicas que redirecionam o fluxo de produtos por uma comissão.

Em média, o comércio atacadista fornece de 5 a 6% do produto interno bruto. Portanto, o setor atacadista é um importante indicador da saúde da economia. A comunidade de negócios usa esses dados para analisar a eficácia do mercado. Os órgãos de governo do país levam em conta o indicador, inclusive ao desenvolver a política tributária.

Como as vendas por atacado no curto prazo se refletem nos preços de varejo, elas são um importante indicador da inflação ao consumidor no país. O crescimento no valor do indicador pode afetar favoravelmente as cotações do dólar canadense.

Últimos valores: