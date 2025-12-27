Calendário Econômico
Vendas por Atacado no Canadá (Mensal) (Canada Wholesale Trade m/m)
|Moderada
|0.1%
|0.5%
|
0.6%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|-0.3%
|
0.1%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Vendas por Atacado no Canadá - Mensal - (Canada Wholesale Trade m/m) refletem a mudança no valor das mercadorias vendidas no Canadá a granel no mês de referência em comparação com o anterior. O indicador é calculado a partir de dados de várias fontes: informações administrativas e uma pesquisa mensal com representantes do setor atacadista.
O indicador exclui dados sobre o comércio atacadista de grãos, de petróleo e de derivados. O cálculo envolveu bens duráveis utilizados na produção (equipamentos agrícolas e industriais, caminhões, etc.). As mercadorias de exportação são incluídas no cálculo do indicador. Os atacadistas abrangem todas as empresas que vendem mercadorias em grandes quantidades: produtores, revendedores; vendedores físicos de estoques em armazéns e plataformas eletrônicas que redirecionam o fluxo de produtos por uma comissão.
Em média, o comércio atacadista fornece de 5 a 6% do produto interno bruto. Portanto, o setor atacadista é um importante indicador da saúde da economia. A comunidade de negócios usa esses dados para analisar a eficácia do mercado. Os órgãos de governo do país levam em conta o indicador, inclusive ao desenvolver a política tributária.
Como as vendas por atacado no curto prazo se refletem nos preços de varejo, elas são um importante indicador da inflação ao consumidor no país. O crescimento no valor do indicador pode afetar favoravelmente as cotações do dólar canadense.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Vendas por Atacado no Canadá (Mensal) (Canada Wholesale Trade m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
