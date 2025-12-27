CalendárioSeções

Lucros Corporativos no Canadá (Trimestral) (Canada Corporate Profits q/q)

País:
Canadá
CAD, Dólar canadense
Fonte:
Statistics Canada
Setor:
Negócio
Baixa 3.8%
-2.4%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
3.8%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
Os Lucros Corporativos do Canadá - Trimestral - (Canada Corporate Profits q/q) refletem a mudança nos lucros da empresas canadenses antes de pagarem impostos no trimestre de referência em comparação com o anterior. É calculado com base nos relatórios financeiros trimestrais das empresas do país e de acordo com dados compilados pelos órgãos estatísticos governamentais. Com base em dados abertos sobre ativos, passivos, entrada de receitas e de despesas de empresas, os órgãos governamentais de estatística estimam as receitas totais das empresas.

O cálculo da receita corporativa no Canadá tem dois objetivos principais. O primeiro é avaliar a estabilidade da situação financeira e o desempenho da indústria por setores e em geral. A economia canadense é dividida em setores: empresas financeiras, não financeiras, setor público, famílias e organizações sem fins lucrativos. Os dados sobre suas atividades mostram tendências na criação e distribuição de riqueza, bem como a atividade de financiamento da atividade econômica. O lucro corporativo mostra a atividade da indústria no país no médio prazo e também fornece informações importantes para os investidores.

A segunda área em que as estatísticas corporativas são utilizadas se referem à avaliação da balança de pagamentos e dos recursos financeiros do país que circulam na economia.

O cálculo não inclui juros sobre fundos emprestados.

O crescimento do lucro corporativo pode ter um impacto favorável sobre as cotações do dólar canadense.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Lucros Corporativos no Canadá (Trimestral) (Canada Corporate Profits q/q)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
3.8%
-2.4%
2 trim. 2025
0.8%
2.5%
1 trim. 2025
2.7%
-0.9%
4 trim. 2024
2.1%
-0.1%
3 trim. 2024
-2.5%
1.2%
2 trim. 2024
1.5%
1.0%
1 trim. 2024
0.6%
0.7%
4 trim. 2023
2.7%
4.2%
3 trim. 2023
4.7%
-6.8%
2 trim. 2023
-2.0%
-4.9%
1 trim. 2023
-5.6%
8.1%
4 trim. 2022
7.3%
-11.2%
3 trim. 2022
-8.1%
5.8%
2 trim. 2022
6.5%
2.5%
1 trim. 2022
1.9%
5.4%
4 trim. 2021
3.8%
-0.5%
3 trim. 2021
2.8%
4.8%
2 trim. 2021
-0.4%
24.2%
1 trim. 2021
18.1%
11.6%
4 trim. 2020
7.9%
54.6%
3 trim. 2020
44.9%
-0.8%
2 trim. 2020
-8.0%
-53.0%
1 trim. 2020
-38.5%
11.5%
4 trim. 2019
3.6%
0.2%
3 trim. 2019
0.4%
6.2%
2 trim. 2019
5.2%
-5.0%
1 trim. 2019
-0.3%
-6.6%
4 trim. 2018
-3.9%
6.0%
3 trim. 2018
3.9%
2.2%
2 trim. 2018
1.0%
2.7%
1 trim. 2018
2.7%
-4.9%
4 trim. 2017
-1.9%
9.5%
3 trim. 2017
8.6%
0.7%
2 trim. 2017
0.1%
-7.4%
1 trim. 2017
-7.4%
3.6%
4 trim. 2016
3.6%
14.0%
3 trim. 2016
14.0%
-3.4%
2 trim. 2016
-3.4%
-4.6%
1 trim. 2016
-4.6%
-3.1%
4 trim. 2015
-3.1%
-5.4%
3 trim. 2015
-5.4%
12.9%
2 trim. 2015
12.9%
-6.0%
1 trim. 2015
-6.0%
-2.8%
4 trim. 2014
-2.8%
3.7%
3 trim. 2014
3.7%
2.6%
2 trim. 2014
2.6%
7.4%
1 trim. 2014
7.4%
0.8%
4 trim. 2013
0.8%
1.5%
3 trim. 2013
1.5%
-0.8%
2 trim. 2013
-0.8%
-1.2%
