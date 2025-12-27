Os Lucros Corporativos do Canadá - Trimestral - (Canada Corporate Profits q/q) refletem a mudança nos lucros da empresas canadenses antes de pagarem impostos no trimestre de referência em comparação com o anterior. É calculado com base nos relatórios financeiros trimestrais das empresas do país e de acordo com dados compilados pelos órgãos estatísticos governamentais. Com base em dados abertos sobre ativos, passivos, entrada de receitas e de despesas de empresas, os órgãos governamentais de estatística estimam as receitas totais das empresas.

O cálculo da receita corporativa no Canadá tem dois objetivos principais. O primeiro é avaliar a estabilidade da situação financeira e o desempenho da indústria por setores e em geral. A economia canadense é dividida em setores: empresas financeiras, não financeiras, setor público, famílias e organizações sem fins lucrativos. Os dados sobre suas atividades mostram tendências na criação e distribuição de riqueza, bem como a atividade de financiamento da atividade econômica. O lucro corporativo mostra a atividade da indústria no país no médio prazo e também fornece informações importantes para os investidores.

A segunda área em que as estatísticas corporativas são utilizadas se referem à avaliação da balança de pagamentos e dos recursos financeiros do país que circulam na economia.

O cálculo não inclui juros sobre fundos emprestados.

O crescimento do lucro corporativo pode ter um impacto favorável sobre as cotações do dólar canadense.

Últimos valores: