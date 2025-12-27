A Taxa de Desemprego do Canadá (Canada Unemployment Rate) consiste na porcentagem de residentes desempregados em relação ao número total da população economicamente ativa. O cálculo inclui as pessoas que têm estado ativamente à procura de trabalho durante as últimas quatro semanas.

Os dados para o cálculo da taxa de desemprego são extraídos dos resultados de uma pesquisa pelo país realizada regularmente. A pesquisa é realizada em todo o país. O estudo não inclui a seguintes categorias de pessoas:

moradores de reservas e outros locais de residência da população indígena;

funcionários das Forças Armadas do Canadá;

moradores de áreas extremamente remotas com densidade populacional muito baixa.

A peculiaridade do cálculo da variação no emprego no Canadá é que os jovens de 15 anos de idade estão incluídos na pesquisa, ao contrário da maioria dos outros países desenvolvidos, onde o número de cidadãos fisicamente aptos inclui cidadãos com mais de 15 anos de idade. Além disso, a metodologia de cálculo no Canadá inclui indicadores como o número de anúncios de procura de emprego na imprensa e em portais da Internet, enquanto nos EUA e na Europa, para ser oficialmente considerado desempregado, alguém deve ser oficialmente registrado em órgãos estaduais.

Os dados são apresentados levando em consideração o ajuste sazonal.

A taxa de desemprego é o principal indicador do mercado de trabalho e um dos principais indicadores da força da economia do país. O crescimento do desemprego é um indicador importante do declínio na atividade de consumo. O Banco do Canadá sempre utiliza a taxa de desemprego em suas previsões e estimativas. Este indicador também influencia a decisão sobre a taxa de juros do regulador. Consequentemente, uma baixa a taxa de desemprego afeta mais favoravelmente as cotações do dólar canadense.

Últimos valores: