Taxa de Desemprego no Canadá (Canada Unemployment Rate)

País:
Canadá
CAD, Dólar canadense
Fonte:
Statistics Canada
Setor:
Trabalho
Moderada 6.5% 6.9%
6.9%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
6.4%
6.5%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A Taxa de Desemprego do Canadá (Canada Unemployment Rate) consiste na porcentagem de residentes desempregados em relação ao número total da população economicamente ativa. O cálculo inclui as pessoas que têm estado ativamente à procura de trabalho durante as últimas quatro semanas.

Os dados para o cálculo da taxa de desemprego são extraídos dos resultados de uma pesquisa pelo país realizada regularmente. A pesquisa é realizada em todo o país. O estudo não inclui a seguintes categorias de pessoas:

  • moradores de reservas e outros locais de residência da população indígena;
  • funcionários das Forças Armadas do Canadá;
  • moradores de áreas extremamente remotas com densidade populacional muito baixa.

A peculiaridade do cálculo da variação no emprego no Canadá é que os jovens de 15 anos de idade estão incluídos na pesquisa, ao contrário da maioria dos outros países desenvolvidos, onde o número de cidadãos fisicamente aptos inclui cidadãos com mais de 15 anos de idade. Além disso, a metodologia de cálculo no Canadá inclui indicadores como o número de anúncios de procura de emprego na imprensa e em portais da Internet, enquanto nos EUA e na Europa, para ser oficialmente considerado desempregado, alguém deve ser oficialmente registrado em órgãos estaduais.

Os dados são apresentados levando em consideração o ajuste sazonal.

A taxa de desemprego é o principal indicador do mercado de trabalho e um dos principais indicadores da força da economia do país. O crescimento do desemprego é um indicador importante do declínio na atividade de consumo. O Banco do Canadá sempre utiliza a taxa de desemprego em suas previsões e estimativas. Este indicador também influencia a decisão sobre a taxa de juros do regulador. Consequentemente, uma baixa a taxa de desemprego afeta mais favoravelmente as cotações do dólar canadense.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Taxa de Desemprego no Canadá (Canada Unemployment Rate)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
6.5%
6.9%
6.9%
out. 2025
6.9%
7.0%
7.1%
set. 2025
7.1%
7.2%
7.1%
ago. 2025
7.1%
7.0%
6.9%
jul. 2025
6.9%
7.0%
6.9%
jun. 2025
6.9%
7.1%
7.0%
mai. 2025
7.0%
6.9%
6.9%
abr. 2025
6.9%
6.6%
6.7%
mar. 2025
6.7%
6.6%
6.6%
fev. 2025
6.6%
6.7%
6.6%
jan. 2025
6.6%
6.5%
6.7%
dez. 2024
6.7%
7.1%
6.8%
nov. 2024
6.8%
6.5%
6.5%
out. 2024
6.5%
6.3%
6.5%
set. 2024
6.5%
6.5%
6.6%
ago. 2024
6.6%
6.3%
6.4%
jul. 2024
6.4%
6.7%
6.4%
jun. 2024
6.4%
6.2%
6.2%
mai. 2024
6.2%
5.9%
6.1%
abr. 2024
6.1%
6.3%
6.1%
mar. 2024
6.1%
6.0%
5.8%
fev. 2024
5.8%
5.7%
5.7%
jan. 2024
5.7%
5.8%
5.8%
dez. 2023
5.8%
5.9%
5.8%
nov. 2023
5.8%
5.6%
5.7%
out. 2023
5.7%
5.5%
5.5%
set. 2023
5.5%
5.5%
5.5%
ago. 2023
5.5%
5.4%
5.5%
jul. 2023
5.5%
5.3%
5.4%
jun. 2023
5.4%
5.1%
5.2%
mai. 2023
5.2%
5.0%
5.0%
abr. 2023
5.0%
5.0%
5.0%
mar. 2023
5.0%
5.0%
5.0%
fev. 2023
5.0%
5.0%
5.0%
jan. 2023
5.0%
5.0%
5.0%
dez. 2022
5.0%
5.1%
5.1%
nov. 2022
5.1%
5.2%
5.2%
out. 2022
5.2%
5.3%
5.2%
set. 2022
5.2%
5.1%
5.4%
ago. 2022
5.4%
4.9%
4.9%
jul. 2022
4.9%
5.0%
4.9%
jun. 2022
4.9%
5.1%
5.1%
mai. 2022
5.1%
5.2%
5.2%
abr. 2022
5.2%
5.4%
5.3%
mar. 2022
5.3%
6.0%
5.5%
fev. 2022
5.5%
6.2%
6.5%
jan. 2022
6.5%
5.9%
6.0%
dez. 2021
5.9%
6.3%
6.0%
nov. 2021
6.0%
6.8%
6.7%
out. 2021
6.7%
7.0%
6.9%
