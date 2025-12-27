A Importação do Canadá (Canada Imports) reflete o valor das mercadorias importadas para o país no mês de referência, em dólares estadunidenses. O cálculo do custo das importações em moeda estadunidense ajuda a comparar corretamente os indicadores canadenses com outros países e avaliar as estatísticas do comércio. Os economistas usam esse indicador para estimar a estrutura e a intensidade dos fluxos comerciais.

Se são importados mais bens e serviços do que exportados, registra-se um déficit comercial. No caso de países com economias altamente desenvolvidas, como o Canadá, isso pode significar que o sector de fabricação, que utiliza mão de obra intensiva, é transferido para fora do país, contendo a inflação e mantendo um alto padrão de vida. Nesses casos, o défice comercial é coberto por outros métodos de interação econômica, por exemplo, através de instrumentos de emissão de dívida.

A mudança no volume das importações do país é um fator importante na avaliação da situação econômica. Este indicador é um componente significativo do PIB do país.

O impacto das importações nas cotações do dólar canadense é ambíguo e depende do contexto dos ciclos de negócios ou de outros indicadores econômicos. Geralmente, na resposta de importação, os residentes do Canadá são obrigados comprar moeda estrangeira para pagar a fornecedores. Portanto, um aumento acentuado no volume de importações poderia afetar negativamente as cotações do dólar canadense. No entanto, o efeito deste componente da balança comercial sobre a volatilidade do CAD, geralmente, é de curta duração.

Últimos valores: