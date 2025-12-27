Calendário Econômico
Volume de Importações Canadenses (Canada Imports)
|Baixa
|$64.078 bilh
|
$66.831 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
$64.078 bilh
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Importação do Canadá (Canada Imports) reflete o valor das mercadorias importadas para o país no mês de referência, em dólares estadunidenses. O cálculo do custo das importações em moeda estadunidense ajuda a comparar corretamente os indicadores canadenses com outros países e avaliar as estatísticas do comércio. Os economistas usam esse indicador para estimar a estrutura e a intensidade dos fluxos comerciais.
Se são importados mais bens e serviços do que exportados, registra-se um déficit comercial. No caso de países com economias altamente desenvolvidas, como o Canadá, isso pode significar que o sector de fabricação, que utiliza mão de obra intensiva, é transferido para fora do país, contendo a inflação e mantendo um alto padrão de vida. Nesses casos, o défice comercial é coberto por outros métodos de interação econômica, por exemplo, através de instrumentos de emissão de dívida.
A mudança no volume das importações do país é um fator importante na avaliação da situação econômica. Este indicador é um componente significativo do PIB do país.
O impacto das importações nas cotações do dólar canadense é ambíguo e depende do contexto dos ciclos de negócios ou de outros indicadores econômicos. Geralmente, na resposta de importação, os residentes do Canadá são obrigados comprar moeda estrangeira para pagar a fornecedores. Portanto, um aumento acentuado no volume de importações poderia afetar negativamente as cotações do dólar canadense. No entanto, o efeito deste componente da balança comercial sobre a volatilidade do CAD, geralmente, é de curta duração.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Volume de Importações Canadenses (Canada Imports)".
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress