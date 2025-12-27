CalendárioSeções

Volume de Importações Canadenses (Canada Imports)

Canadá
CAD, Dólar canadense
Statistics Canada
Comércio
A Importação do Canadá (Canada Imports) reflete o valor das mercadorias importadas para o país no mês de referência, em dólares estadunidenses. O cálculo do custo das importações em moeda estadunidense ajuda a comparar corretamente os indicadores canadenses com outros países e avaliar as estatísticas do comércio. Os economistas usam esse indicador para estimar a estrutura e a intensidade dos fluxos comerciais.

Se são importados mais bens e serviços do que exportados, registra-se um déficit comercial. No caso de países com economias altamente desenvolvidas, como o Canadá, isso pode significar que o sector de fabricação, que utiliza mão de obra intensiva, é transferido para fora do país, contendo a inflação e mantendo um alto padrão de vida. Nesses casos, o défice comercial é coberto por outros métodos de interação econômica, por exemplo, através de instrumentos de emissão de dívida.

A mudança no volume das importações do país é um fator importante na avaliação da situação econômica. Este indicador é um componente significativo do PIB do país.

O impacto das importações nas cotações do dólar canadense é ambíguo e depende do contexto dos ciclos de negócios ou de outros indicadores econômicos. Geralmente, na resposta de importação, os residentes do Canadá são obrigados comprar moeda estrangeira para pagar a fornecedores. Portanto, um aumento acentuado no volume de importações poderia afetar negativamente as cotações do dólar canadense. No entanto, o efeito deste componente da balança comercial sobre a volatilidade do CAD, geralmente, é de curta duração.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Volume de Importações Canadenses (Canada Imports)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
set. 2025
$​64.078 bilh
$​66.831 bilh
ago. 2025
$​66.908 bilh
$​66.279 bilh
jul. 2025
$​66.798 bilh
$​67.285 bilh
jun. 2025
$​67.604 bilh
$​66.688 bilh
mai. 2025
$​66.664 bilh
$​67.721 bilh
abr. 2025
$​67.581 bilh
$​70.013 bilh
mar. 2025
$​70.401 bilh
$​71.443 bilh
fev. 2025
$​71.633 bilh
$​71.083 bilh
jan. 2025
$​70.492 bilh
$​68.933 bilh
dez. 2024
$​68.755 bilh
$​67.183 bilh
nov. 2024
$​66.429 bilh
$​65.226 bilh
out. 2024
$​65.141 bilh
$​64.822 bilh
set. 2024
$​65.145 bilh
$​65.427 bilh
ago. 2024
$​65.408 bilh
$​65.223 bilh
jul. 2024
$​64.974 bilh
$​66.097 bilh
jun. 2024
$​66.011 bilh
$​64.802 bilh
mai. 2024
$​64.372 bilh
$​65.431 bilh
abr. 2024
$​65.495 bilh
$​64.797 bilh
mar. 2024
$​64.840 bilh
$​65.621 bilh
fev. 2024
$​65.233 bilh
$​62.370 bilh
jan. 2024
$​61.789 bilh
$​64.235 bilh
dez. 2023
$​64.385 bilh
$​64.267 bilh
nov. 2023
$​64.172 bilh
$​62.970 bilh
out. 2023
$​63.013 bilh
$​64.810 bilh
set. 2023
$​64.991 bilh
$​64.329 bilh
ago. 2023
$​63.839 bilh
$​61.499 bilh
jul. 2023
$​61.404 bilh
$​64.887 bilh
jun. 2023
$​64.428 bilh
$​64.734 bilh
mai. 2023
$​64.968 bilh
$​63.067 bilh
abr. 2023
$​62.908 bilh
$​63.013 bilh
mar. 2023
$​62.591 bilh
$​64.483 bilh
fev. 2023
$​64.611 bilh
$​65.454 bilh
jan. 2023
$​65.101 bilh
$​63.130 bilh
dez. 2022
$​63.127 bilh
$​63.965 bilh
nov. 2022
$​64.413 bilh
$​65.763 bilh
out. 2022
$​65.823 bilh
$​65.435 bilh
set. 2022
$​65.228 bilh
$​64.937 bilh
ago. 2022
$​63.864 bilh
$​64.973 bilh
jul. 2022
$​64.198 bilh
$​65.345 bilh
jun. 2022
$​64.858 bilh
$​63.793 bilh
mai. 2022
$​63.112 bilh
$​63.538 bilh
abr. 2022
$​62.811 bilh
$​61.667 bilh
mar. 2022
$​61.143 bilh
$​56.758 bilh
fev. 2022
$​56.083 bilh
$​54.002 bilh
jan. 2022
$​54.000 bilh
$​58.298 bilh
dez. 2021
$​57.749 bilh
$​55.681 bilh
nov. 2021
$​55.439 bilh
$​54.156 bilh
out. 2021
$​54.090 bilh
$​51.387 bilh
set. 2021
$​51.140 bilh
$​52.750 bilh
ago. 2021
$​52.506 bilh
$​53.277 bilh
