A Compra de Títulos Financeiros Estrangeiros por Canadenses (Foreign Securities Purchases by Canadians) reflete o valor total de ações, obrigações, títulos de dívida e outros ativos - dos mercados financeiros e de ações - emitidos no Canadá e comprados por residentes do Canadá durante o mês de referência.

Suas estatísticas levam em conta as transações transnacionais com ativos entre todos os participantes. Os participantes de essas transações podem ser empresas, governos, organizações sem fins lucrativos e indivíduos.

Os dados para o cálculo desta estatística são coletados através de questionários. As informações são coletadas de intermediários que atuam como corretoras ou agentes dessas operações. Em alguns casos, quando o comprador não passa pelo intermediário (por exemplo, grandes emissores de ativos — como fundos de pensão), os dados são retirados diretamente dele. No momento, os dados mensais são coletados diretamente de 25 grandes operadores. Outros 15 investidores, que negociam sem intermediários, mas em menor escala, são entrevistados trimestralmente (posteriormente, os dados são extrapolados). A pesquisa é enviada para 55 empresas, entre corretoras de investimentos e intermediários.

A compra de títulos estrangeiros por residentes do Canadá, por um lado, aumenta a participação dos canadenses na negociação de investimentos global e atesta o desenvolvimento das relações econômicas internacionais. Por outro lado, implica uma retirada real de capital do país. Para realizar transações com ativos estrangeiros, os residentes do Canadá são frequentemente obrigados a comprar moeda estrangeira. Portanto, o crescimento na compra de títulos estrangeiros por residentes canadenses pode enfraquecer o dólar canadense.

