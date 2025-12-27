CalendárioSeções

Compra de Títulos Financeiros Estrangeiros por Canadenses (Foreign Securities Purchases by Canadians)

Canadá
CAD, Dólar canadense
Statistics Canada
Mercados
A Compra de Títulos Financeiros Estrangeiros por Canadenses (Foreign Securities Purchases by Canadians) reflete o valor total de ações, obrigações, títulos de dívida e outros ativos - dos mercados financeiros e de ações - emitidos no Canadá e comprados por residentes do Canadá durante o mês de referência.

Suas estatísticas levam em conta as transações transnacionais com ativos entre todos os participantes. Os participantes de essas transações podem ser empresas, governos, organizações sem fins lucrativos e indivíduos.

Os dados para o cálculo desta estatística são coletados através de questionários. As informações são coletadas de intermediários que atuam como corretoras ou agentes dessas operações. Em alguns casos, quando o comprador não passa pelo intermediário (por exemplo, grandes emissores de ativos — como fundos de pensão), os dados são retirados diretamente dele. No momento, os dados mensais são coletados diretamente de 25 grandes operadores. Outros 15 investidores, que negociam sem intermediários, mas em menor escala, são entrevistados trimestralmente (posteriormente, os dados são extrapolados). A pesquisa é enviada para 55 empresas, entre corretoras de investimentos e intermediários.

A compra de títulos estrangeiros por residentes do Canadá, por um lado, aumenta a participação dos canadenses na negociação de investimentos global e atesta o desenvolvimento das relações econômicas internacionais. Por outro lado, implica uma retirada real de capital do país. Para realizar transações com ativos estrangeiros, os residentes do Canadá são frequentemente obrigados a comprar moeda estrangeira. Portanto, o crescimento na compra de títulos estrangeiros por residentes canadenses pode enfraquecer o dólar canadense.

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
$​-11.575 bilh
$​21.620 bilh
set. 2025
$​22.120 bilh
$​18.786 bilh
ago. 2025
$​19.507 bilh
$​17.364 bilh
jul. 2025
$​17.413 bilh
$​9.043 bilh
jun. 2025
$​9.042 bilh
$​13.455 bilh
mai. 2025
$​13.370 bilh
$​4.069 bilh
abr. 2025
$​4.096 bilh
$​15.627 bilh
mar. 2025
$​15.631 bilh
$​23.859 bilh
fev. 2025
$​27.150 bilh
$​-3.004 bilh
jan. 2025
$​-3.154 bilh
$​3.774 bilh
dez. 2024
$​3.772 bilh
$​17.645 bilh
nov. 2024
$​17.846 bilh
$​-2.650 bilh
out. 2024
$​-2.645 bilh
$​4.141 bilh
set. 2024
$​4.141 bilh
$​12.254 bilh
ago. 2024
$​12.339 bilh
$​4.601 bilh
jul. 2024
$​4.451 bilh
$​16.352 bilh
jun. 2024
$​16.352 bilh
$​3.758 bilh
mai. 2024
$​3.857 bilh
$​0.675 bilh
abr. 2024
$​0.002 bilh
$​35.612 bilh
mar. 2024
$​35.612 bilh
$​24.157 bilh
fev. 2024
$​24.189 bilh
$​-7.606 bilh
jan. 2024
$​-7.594 bilh
$​29.399 bilh
dez. 2023
$​29.399 bilh
$​12.381 bilh
nov. 2023
$​12.525 bilh
$​-8.203 bilh
out. 2023
$​-8.202 bilh
$​9.604 bilh
set. 2023
$​11.604 bilh
$​14.753 bilh
ago. 2023
$​14.943 bilh
$​5.117 bilh
jul. 2023
$​2.614 bilh
$​14.443 bilh
jun. 2023
$​14.443 bilh
$​-1.710 bilh
mai. 2023
$​-2.780 bilh
$​2.372 bilh
abr. 2023
$​2.367 bilh
$​-5.589 bilh
mar. 2023
$​-5.589 bilh
$​-1.618 bilh
fev. 2023
$​-1.606 bilh
$​-16.178 bilh
jan. 2023
$​-16.178 bilh
$​-2.287 bilh
dez. 2022
$​-2.287 bilh
$​14.659 bilh
nov. 2022
$​14.125 bilh
$​-1.674 bilh
out. 2022
$​-1.674 bilh
$​10.402 bilh
set. 2022
$​9.564 bilh
$​-1.482 bilh
ago. 2022
$​-1.407 bilh
$​4.286 bilh
jul. 2022
$​4.303 bilh
$​-14.573 bilh
jun. 2022
$​-12.301 bilh
$​0.832 bilh
mai. 2022
$​0.573 bilh
$​29.204 bilh
abr. 2022
$​29.204 bilh
$​-25.184 bilh
mar. 2022
$​-23.983 bilh
$​-9.914 bilh
fev. 2022
$​-9.681 bilh
$​-11.441 bilh
jan. 2022
$​-14.417 bilh
$​21.285 bilh
dez. 2021
$​21.285 bilh
$​17.614 bilh
nov. 2021
$​17.518 bilh
$​5.408 bilh
out. 2021
$​5.410 bilh
$​17.160 bilh
set. 2021
$​17.185 bilh
$​15.164 bilh
