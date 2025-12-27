O Índice de Gestores de Compras no Setor da Manufatura no Canadá (Markit Manufacturing PMI) é uma avaliação das mudanças nas condições de negócios no setor industrial do Canadá no mês de referência. O índice é calculado com base em pesquisas mensais feitas com gerentes de compras de mais de 400 empresas privadas do setor manufatureiro.

Os gerentes de compras podem acompanhar as mudanças nas condições de mercado mais rápido do que outros funcionários da empresa, pois seu trabalho se adianta às atividades de produção final do produto. Eles estão entre os primeiros a perceber quando as condições de negócios mudam para melhor ou para pior. A amostra de entrevistados é feita de tal forma a atingir o número máximo de grandes empresas em todo o país.

Os entrevistados recebem perguntas sobre cinco indicadores: o nível de produção, o número de pedidos, a taxa de recepção de ordens de fornecedores, estoques, emprego. Eles dão uma avaliação relativa desses indicadores: cresceram, diminuíram ou permaneceram no mesmo nível. Os pesos dos subíndices do PMI são distribuídos da seguinte forma: novos pedidos — 0,3; volume de produção — 0,25; emprego — 0,2; tempo de entrega de pedidos — 0,15; estoques — 0,1.

O cálculo do índice é sazonalmente ajustado e considera os coeficientes corretores das empresas pesquisadas. Uma leitura do indicador acima de 50 significa que a maioria dos entrevistados caracterizam positivamente o ambiente de negócios. Um valor abaixo de 50 indica a deterioração das condições de negócios.

PMI é um dos índices mais populares entre os analistas. Ele dá informações operacionais cobrindo o setor de manufatura inteiro. É interpretado como um indicador líder da produção e inflação. O crescimento do PMI industrial caracteriza favoravelmente as condições cambiantes do mercado e pode ter um impacto positivo sobre as cotações do dólar canadense.

Últimos valores: