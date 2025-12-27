CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit no Canadá publicado pela S&P Global (S&P Global Canada Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))

País:
Canadá
CAD, Dólar canadense
Fonte:
S&P Global
Setor:
Negócio
Baixa 48.4 50.4
49.6
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
47.8
48.4
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Índice de Gestores de Compras no Setor da Manufatura no Canadá (Markit Manufacturing PMI) é uma avaliação das mudanças nas condições de negócios no setor industrial do Canadá no mês de referência. O índice é calculado com base em pesquisas mensais feitas com gerentes de compras de mais de 400 empresas privadas do setor manufatureiro.

Os gerentes de compras podem acompanhar as mudanças nas condições de mercado mais rápido do que outros funcionários da empresa, pois seu trabalho se adianta às atividades de produção final do produto. Eles estão entre os primeiros a perceber quando as condições de negócios mudam para melhor ou para pior. A amostra de entrevistados é feita de tal forma a atingir o número máximo de grandes empresas em todo o país.

Os entrevistados recebem perguntas sobre cinco indicadores: o nível de produção, o número de pedidos, a taxa de recepção de ordens de fornecedores, estoques, emprego. Eles dão uma avaliação relativa desses indicadores: cresceram, diminuíram ou permaneceram no mesmo nível. Os pesos dos subíndices do PMI são distribuídos da seguinte forma: novos pedidos — 0,3; volume de produção — 0,25; emprego — 0,2; tempo de entrega de pedidos — 0,15; estoques — 0,1.

O cálculo do índice é sazonalmente ajustado e considera os coeficientes corretores das empresas pesquisadas. Uma leitura do indicador acima de 50 significa que a maioria dos entrevistados caracterizam positivamente o ambiente de negócios. Um valor abaixo de 50 indica a deterioração das condições de negócios.

PMI é um dos índices mais populares entre os analistas. Ele dá informações operacionais cobrindo o setor de manufatura inteiro. É interpretado como um indicador líder da produção e inflação. O crescimento do PMI industrial caracteriza favoravelmente as condições cambiantes do mercado e pode ter um impacto positivo sobre as cotações do dólar canadense.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Índice de Gestores de Compras (PMI) no Setor da Manufatura do Markit no Canadá publicado pela S&P Global (S&P Global Canada Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI))". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
48.4
50.4
49.6
out. 2025
49.6
48.5
47.7
set. 2025
47.7
47.8
48.3
ago. 2025
48.3
46.1
46.1
jul. 2025
46.1
46.9
45.6
jun. 2025
45.6
47.0
46.1
mai. 2025
46.1
44.9
45.3
abr. 2025
45.3
46.2
46.3
mar. 2025
46.3
48.1
47.8
fev. 2025
47.8
51.1
51.6
jan. 2025
51.6
51.1
52.2
dez. 2024
52.2
49.8
52.0
nov. 2024
52.0
49.0
51.1
out. 2024
51.1
48.6
50.4
set. 2024
50.4
48.7
49.5
ago. 2024
49.5
49.2
47.8
jul. 2024
47.8
49.8
49.3
jun. 2024
49.3
47.9
49.3
mai. 2024
49.3
47.9
49.4
abr. 2024
49.4
47.8
49.8
mar. 2024
49.8
49.4
49.7
fev. 2024
49.7
47.1
48.3
jan. 2024
48.3
46.2
45.4
dez. 2023
45.4
48.1
47.7
nov. 2023
47.7
48.0
48.6
out. 2023
48.6
47.7
47.5
set. 2023
47.5
48.3
48.0
ago. 2023
48.0
49.2
49.6
jul. 2023
49.6
48.9
48.8
jun. 2023
48.8
49.6
49.0
mai. 2023
49.0
49.4
50.2
abr. 2023
50.2
50.5
48.6
mar. 2023
48.6
51.7
52.4
fev. 2023
52.4
50.1
51.0
jan. 2023
51.0
49.4
49.2
dez. 2022
49.2
49.2
49.6
nov. 2022
49.6
49.3
48.8
out. 2022
48.8
49.2
49.8
set. 2022
49.8
50.6
48.7
ago. 2022
48.7
53.6
52.5
jul. 2022
52.5
55.7
54.6
jun. 2022
54.6
56.6
56.8
mai. 2022
56.8
57.6
56.2
abr. 2022
56.2
57.9
58.9
mar. 2022
58.9
56.5
56.6
fev. 2022
56.6
56.4
56.2
jan. 2022
56.2
56.9
56.5
dez. 2021
56.5
57.5
57.2
nov. 2021
57.2
57.4
57.7
out. 2021
57.7
57.2
57.0
123
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido