Calendário Econômico
Deflator Implícito do Produto Interno Bruto (PIB) no Canadá (Trimestral) (Canada Gross Domestic Product (GDP) Implicit Price Index q/q)
|Baixa
|0.8%
|0.6%
|
0.1%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.6%
|
0.8%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Deflator Implícito do PIB do Canadá - Trimestral - (Canada GDP Implicit Price q/q) é um índice que reflete a variação nos preços de bens e serviços incluídos no PIB canadense durante o trimestre de referência em comparação com o anterior.
Com ajuda deste indicador da inflação é possível avaliar a dependência entre a alteração do PIB e a variação dos preços no período atual. No cálculo do GDP, o ajuste da inflação é necessário para uma avaliação correta das variações reais dos volumes de produção de bens e serviços. Não usar este índice torna impossível comparar corretamento os indicadores do períodos atual e anteriores.
O índice é a relação entre o PIB nominal (expresso em preços de mercado do ano atual) em relação ao real (em preços do ano de referência) multiplicado por 100.
O deflator do PIB difere - em várias posições - de outros índices que refletem a taxa de inflação (por exemplo, do IPC).
- Inclui não apenas os gastos do consumidor, mas também investimentos estatais e empresariais.
- O IPC é calculado pela cesta de consumo estática do ano-base, e o deflator do PIB - além de não estar vinculado a uma lista fixa de bens e serviços produzidos - leva em consideração tudo o que é produzido no país no período atual. Assim, alterações nos padrões de consumo ou novas posições são refletidas nele automaticamente.
- Em comparação com os preços ao consumidor, o deflator do PIB não leva em conta a variação dos preços dos bens importados.
- Ao contrário do índice de preços mensal, o deflator do PIB é calculado trimestralmente.
O crescimento do deflator do PIB, como regra, indica um aumento da inflação. Isso pode ter um impacto positivo sobre as cotações do dólar canadense.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Deflator Implícito do Produto Interno Bruto (PIB) no Canadá (Trimestral) (Canada Gross Domestic Product (GDP) Implicit Price Index q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
