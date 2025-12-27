CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Deflator Implícito do Produto Interno Bruto (PIB) no Canadá (Trimestral) (Canada Gross Domestic Product (GDP) Implicit Price Index q/q)

País:
Canadá
CAD, Dólar canadense
Fonte:
Statistics Canada
Setor:
PIB
Baixa 0.8% 0.6%
0.1%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
0.6%
0.8%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Deflator Implícito do PIB do Canadá - Trimestral - (Canada GDP Implicit Price q/q) é um índice que reflete a variação nos preços de bens e serviços incluídos no PIB canadense durante o trimestre de referência em comparação com o anterior.

Com ajuda deste indicador da inflação é possível avaliar a dependência entre a alteração do PIB e a variação dos preços no período atual. No cálculo do GDP, o ajuste da inflação é necessário para uma avaliação correta das variações reais dos volumes de produção de bens e serviços. Não usar este índice torna impossível comparar corretamento os indicadores do períodos atual e anteriores.

O índice é a relação entre o PIB nominal (expresso em preços de mercado do ano atual) em relação ao real (em preços do ano de referência) multiplicado por 100.

O deflator do PIB difere - em várias posições - de outros índices que refletem a taxa de inflação (por exemplo, do IPC).

  • Inclui não apenas os gastos do consumidor, mas também investimentos estatais e empresariais.
  • O IPC é calculado pela cesta de consumo estática do ano-base, e o deflator do PIB - além de não estar vinculado a uma lista fixa de bens e serviços produzidos - leva em consideração tudo o que é produzido no país no período atual. Assim, alterações nos padrões de consumo ou novas posições são refletidas nele automaticamente.
  • Em comparação com os preços ao consumidor, o deflator do PIB não leva em conta a variação dos preços dos bens importados.
  • Ao contrário do índice de preços mensal, o deflator do PIB é calculado trimestralmente.

O crescimento do deflator do PIB, como regra, indica um aumento da inflação. Isso pode ter um impacto positivo sobre as cotações do dólar canadense.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Deflator Implícito do Produto Interno Bruto (PIB) no Canadá (Trimestral) (Canada Gross Domestic Product (GDP) Implicit Price Index q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
0.8%
0.6%
0.1%
2 trim. 2025
0.0%
0.7%
0.7%
1 trim. 2025
0.6%
0.8%
0.9%
4 trim. 2024
0.9%
0.9%
0.6%
3 trim. 2024
0.6%
1.3%
1.0%
2 trim. 2024
1.1%
1.3%
-0.3%
1 trim. 2024
-0.3%
1.5%
1.5%
4 trim. 2023
1.4%
1.5%
1.7%
3 trim. 2023
1.8%
1.4%
0.4%
2 trim. 2023
0.7%
1.5%
0.2%
1 trim. 2023
0.2%
1.8%
-0.7%
4 trim. 2022
-0.7%
1.2%
-1.2%
3 trim. 2022
-1.4%
3.5%
3.2%
2 trim. 2022
3.3%
1.1%
3.0%
1 trim. 2022
2.9%
3.1%
1.9%
4 trim. 2021
1.6%
2.6%
1.2%
3 trim. 2021
0.8%
1.3%
2.3%
2 trim. 2021
2.2%
3.3%
3.0%
1 trim. 2021
2.9%
0.0%
1.3%
4 trim. 2020
1.1%
1.4%
2.4%
3 trim. 2020
2.6%
0.2%
-1.0%
2 trim. 2020
-1.2%
0.1%
-0.5%
1 trim. 2020
0.5%
0.8%
0.8%
4 trim. 2019
1.0%
1.3%
0.1%
3 trim. 2019
0.1%
-1.0%
1.1%
2 trim. 2019
1.1%
3.5%
1.2%
1 trim. 2019
1.1%
0.3%
-0.8%
4 trim. 2018
-0.8%
0.6%
0.6%
3 trim. 2018
0.7%
4.7%
0.4%
2 trim. 2018
0.5%
-1.2%
0.4%
1 trim. 2018
0.3%
1.7%
1.0%
4 trim. 2017
1.2%
-0.5%
0.0%
3 trim. 2017
0.0%
-0.1%
2 trim. 2017
-0.3%
1.0%
1 trim. 2017
1.0%
1.2%
4 trim. 2016
1.1%
0.6%
3 trim. 2016
0.6%
0.3%
2 trim. 2016
0.4%
-0.4%
1 trim. 2016
-0.3%
-0.1%
4 trim. 2015
-0.1%
0.1%
3 trim. 2015
0.1%
0.4%
2 trim. 2015
0.4%
-0.4%
1 trim. 2015
-0.5%
-0.4%
4 trim. 2014
-0.6%
0.4%
3 trim. 2014
0.4%
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido