O Deflator Implícito do PIB do Canadá - Trimestral - (Canada GDP Implicit Price q/q) é um índice que reflete a variação nos preços de bens e serviços incluídos no PIB canadense durante o trimestre de referência em comparação com o anterior.

Com ajuda deste indicador da inflação é possível avaliar a dependência entre a alteração do PIB e a variação dos preços no período atual. No cálculo do GDP, o ajuste da inflação é necessário para uma avaliação correta das variações reais dos volumes de produção de bens e serviços. Não usar este índice torna impossível comparar corretamento os indicadores do períodos atual e anteriores.

O índice é a relação entre o PIB nominal (expresso em preços de mercado do ano atual) em relação ao real (em preços do ano de referência) multiplicado por 100.

O deflator do PIB difere - em várias posições - de outros índices que refletem a taxa de inflação (por exemplo, do IPC).

Inclui não apenas os gastos do consumidor, mas também investimentos estatais e empresariais.

O IPC é calculado pela cesta de consumo estática do ano-base, e o deflator do PIB - além de não estar vinculado a uma lista fixa de bens e serviços produzidos - leva em consideração tudo o que é produzido no país no período atual. Assim, alterações nos padrões de consumo ou novas posições são refletidas nele automaticamente.

Em comparação com os preços ao consumidor, o deflator do PIB não leva em conta a variação dos preços dos bens importados.

Ao contrário do índice de preços mensal, o deflator do PIB é calculado trimestralmente.

O crescimento do deflator do PIB, como regra, indica um aumento da inflação. Isso pode ter um impacto positivo sobre as cotações do dólar canadense.

Últimos valores: