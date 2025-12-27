Calendário Econômico
Canadá - Produto Interno Bruto (PIB) anualizado (Trimestral) (Canada Gross Domestic Product (GDP) Annualized q/q)
|Moderada
|2.6%
|0.5%
|
-1.8%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.5%
|
2.6%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Produto Interno Bruto Anualizado - Trimestral - (GDP Annualized q/q) reflete a mudança anual no valor de todos os bens e serviços produzidos no Canadá no trimestre reportado em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. O cálculo leva em conta o consumo privado, os gastos do governo, os custos de todas as empresas e as exportações líquidas do país. O crescimento do PIB pode afetar positivamente as cotações do dólar canadense.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Canadá - Produto Interno Bruto (PIB) anualizado (Trimestral) (Canada Gross Domestic Product (GDP) Annualized q/q)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
