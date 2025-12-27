O Nível de Utilização da Capacidade Instalada no Canadá (Canada Capacity Utilization Rate) é um indicador da intensidade com que empresas de vários setores da produção e da construção usam suas capacidades. Ela representa uma percentagem do volume real de produção em relação ao volume potencial. Como medida da produção real, aqui é usado o PIB trimestral (para os setores relevantes). O setor agrícola é excluído do cálculo. O índice é divulgado trimestralmente.

Os dados são coletados por meio de pesquisas do Departamento de Estatística e outras fontes. O valor e a dinâmica do indicador são usados em vários departamentos, entre eles no escritório de estatística, no Banco do Canadá, em associações comerciais, etc. A utilização da capacidade instalada, geralmente, é interpretada pelos economistas em conjunto com a produção industrial. Ele reflete a eficiência no que diz respeito ao uso do equipamento, tecnologias e mão-de-obra, bem como o nível de atividade de produção no país. Um nível de carga acima de 82% indica um aumento na produção, o que permite prever o aumento de preços ou escassez de oferta no futuro próximo.

O crescimento do nível de utilização das capacidades de produção é interpretado como um fator positivo no desenvolvimento da economia do país. No futuro, ele pode afetar favoravelmente o valor do produto interno bruto. Portanto, o aumento do indicador é visto como um fator positivo para as cotações do dólar canadense.

Últimos valores: