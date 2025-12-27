CalendárioSeções

Nível de Utilização da Capacidade Instalada no Canadá (Canada Capacity Utilization Rate)

País:
Canadá
CAD, Dólar canadense
Fonte:
Statistics Canada
Setor:
Negócio
Baixa 78.5% 80.6%
77.6%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
80.2%
78.5%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Nível de Utilização da Capacidade Instalada no Canadá (Canada Capacity Utilization Rate) é um indicador da intensidade com que empresas de vários setores da produção e da construção usam suas capacidades. Ela representa uma percentagem do volume real de produção em relação ao volume potencial. Como medida da produção real, aqui é usado o PIB trimestral (para os setores relevantes). O setor agrícola é excluído do cálculo. O índice é divulgado trimestralmente.

Os dados são coletados por meio de pesquisas do Departamento de Estatística e outras fontes. O valor e a dinâmica do indicador são usados em vários departamentos, entre eles no escritório de estatística, no Banco do Canadá, em associações comerciais, etc. A utilização da capacidade instalada, geralmente, é interpretada pelos economistas em conjunto com a produção industrial. Ele reflete a eficiência no que diz respeito ao uso do equipamento, tecnologias e mão-de-obra, bem como o nível de atividade de produção no país. Um nível de carga acima de 82% indica um aumento na produção, o que permite prever o aumento de preços ou escassez de oferta no futuro próximo.

O crescimento do nível de utilização das capacidades de produção é interpretado como um fator positivo no desenvolvimento da economia do país. No futuro, ele pode afetar favoravelmente o valor do produto interno bruto. Portanto, o aumento do indicador é visto como um fator positivo para as cotações do dólar canadense.

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Nível de Utilização da Capacidade Instalada no Canadá (Canada Capacity Utilization Rate)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
3 trim. 2025
78.5%
80.6%
77.6%
2 trim. 2025
79.3%
80.1%
79.9%
1 trim. 2025
80.1%
80.1%
79.7%
4 trim. 2024
79.8%
79.2%
79.4%
3 trim. 2024
79.3%
78.8%
79.1%
2 trim. 2024
79.1%
81.9%
78.6%
1 trim. 2024
78.5%
79.2%
78.6%
4 trim. 2023
78.7%
80.6%
78.8%
3 trim. 2023
79.7%
81.7%
79.6%
2 trim. 2023
81.4%
81.9%
81.8%
1 trim. 2023
81.9%
82.2%
81.8%
4 trim. 2022
81.7%
83.3%
82.2%
3 trim. 2022
82.6%
83.0%
82.8%
2 trim. 2022
83.8%
82.5%
81.9%
1 trim. 2022
82.0%
82.3%
82.0%
4 trim. 2021
82.9%
81.8%
81.7%
3 trim. 2021
81.4%
81.9%
82.0%
2 trim. 2021
82.0%
80.5%
81.4%
1 trim. 2021
81.7%
77.9%
79.7%
4 trim. 2020
79.2%
73.6%
77.4%
3 trim. 2020
76.5%
67.9%
70.7%
2 trim. 2020
70.3%
81.1%
79.8%
1 trim. 2020
79.8%
78.3%
81.4%
4 trim. 2019
81.2%
81.4%
81.5%
3 trim. 2019
81.7%
81.4%
83.3%
2 trim. 2019
83.3%
80.3%
81.1%
1 trim. 2019
80.9%
79.6%
81.8%
4 trim. 2018
81.7%
86.1%
82.8%
3 trim. 2018
82.6%
86.1%
84.1%
2 trim. 2018
85.5%
86.7%
83.7%
1 trim. 2018
86.1%
86.5%
85.6%
4 trim. 2017
86.0%
85.7%
85.1%
3 trim. 2017
85.0%
86.0%
84.3%
2 trim. 2017
85.0%
83.3%
1 trim. 2017
83.3%
81.8%
4 trim. 2016
82.2%
81.9%
3 trim. 2016
81.9%
80.0%
2 trim. 2016
80.0%
81.4%
1 trim. 2016
81.4%
80.9%
4 trim. 2015
81.1%
82.0%
3 trim. 2015
82.0%
81.4%
2 trim. 2015
81.3%
82.7%
1 trim. 2015
82.7%
83.6%
4 trim. 2014
83.6%
83.4%
3 trim. 2014
83.4%
82.7%
2 trim. 2014
82.8%
82.5%
1 trim. 2014
82.1%
82.0%
4 trim. 2013
82.2%
81.7%
3 trim. 2013
81.7%
80.6%
2 trim. 2013
81.1%
81.1%
