Calendário Econômico
Canadá - Balanço Orçamentário (Canada Budget Balance)
|Baixa
|$-2.278 bilh
|$-0.659 bilh
|
$-5.023 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|$-3.761 bilh
|
$-2.278 bilh
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Balanço Orçamentário (Budget Balance) reflete a diferença entre receitas e despesas do estado no período coberto pelo relatório. Um valor positivo significa um excedente orçamental, podendo ter um efeito positivo nas cotações do dólar canadense, enquanto um valor do indicador negativo é considerado desfavorável.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Canadá - Balanço Orçamentário (Canada Budget Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
