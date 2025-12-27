O Balanço Orçamentário (Budget Balance) reflete a diferença entre receitas e despesas do estado no período coberto pelo relatório. Um valor positivo significa um excedente orçamental, podendo ter um efeito positivo nas cotações do dólar canadense, enquanto um valor do indicador negativo é considerado desfavorável.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Canadá - Balanço Orçamentário (Canada Budget Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).