Canadá - Balanço Orçamentário (Canada Budget Balance)

Canadá
CAD, Dólar canadense
Department of Finance Canada
Governo
Baixa $​-2.278 bilh $​-0.659 bilh
$​-5.023 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
$​-3.761 bilh
$​-2.278 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
O Balanço Orçamentário (Budget Balance) reflete a diferença entre receitas e despesas do estado no período coberto pelo relatório. Um valor positivo significa um excedente orçamental, podendo ter um efeito positivo nas cotações do dólar canadense, enquanto um valor do indicador negativo é considerado desfavorável.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Canadá - Balanço Orçamentário (Canada Budget Balance)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
$​-2.278 bilh
$​-0.659 bilh
$​-5.023 bilh
set. 2025
$​-5.023 bilh
$​-3.353 bilh
$​-3.280 bilh
ago. 2025
$​-3.280 bilh
$​-6.636 bilh
$​-1.510 bilh
jul. 2025
$​-1.510 bilh
$​0.333 bilh
$​3.629 bilh
jun. 2025
$​3.629 bilh
$​-0.230 bilh
mai. 2025
$​-0.230 bilh
$​-10.305 bilh
$​-23.880 bilh
mar. 2025
$​-23.880 bilh
$​-6.278 bilh
$​7.574 bilh
fev. 2025
$​7.574 bilh
$​5.718 bilh
$​-5.134 bilh
jan. 2025
$​-5.134 bilh
$​-3.544 bilh
$​1.002 bilh
dez. 2024
$​1.002 bilh
$​-6.322 bilh
$​-8.213 bilh
nov. 2024
$​-8.213 bilh
$​1.288 bilh
$​-1.493 bilh
out. 2024
$​-1.493 bilh
$​-8.026 bilh
$​-3.169 bilh
set. 2024
$​-3.169 bilh
$​1.083 bilh
$​-2.546 bilh
ago. 2024
$​-2.546 bilh
$​-2.262 bilh
$​-4.412 bilh
jul. 2024
$​-4.412 bilh
$​-3.838 bilh
$​0.939 bilh
jun. 2024
$​0.939 bilh
$​-4.965 bilh
$​1.101 bilh
mai. 2024
$​1.101 bilh
$​-6.940 bilh
$​-33.594 bilh
mar. 2024
$​-33.594 bilh
$​20.431 bilh
$​8.339 bilh
fev. 2024
$​8.339 bilh
$​-2.059 bilh
jan. 2024
$​-2.059 bilh
$​-7.358 bilh
$​-4.472 bilh
dez. 2023
$​-4.472 bilh
$​-7.312 bilh
$​-4.013 bilh
nov. 2023
$​-4.013 bilh
$​-0.584 bilh
$​-6.959 bilh
out. 2023
$​-6.959 bilh
$​-5.827 bilh
$​-3.883 bilh
set. 2023
$​-3.883 bilh
$​-6.291 bilh
$​-3.053 bilh
ago. 2023
$​-3.053 bilh
$​-6.249 bilh
$​-4.860 bilh
jul. 2023
$​-4.860 bilh
$​-5.006 bilh
$​2.105 bilh
jun. 2023
$​2.105 bilh
$​-5.300 bilh
$​3.346 bilh
mai. 2023
$​3.346 bilh
$​-20.209 bilh
$​-44.405 bilh
mar. 2023
$​-44.405 bilh
$​-0.167 bilh
$​9.533 bilh
fev. 2023
$​9.533 bilh
$​-1.214 bilh
$​-0.906 bilh
jan. 2023
$​-0.906 bilh
$​-0.878 bilh
$​-1.983 bilh
dez. 2022
$​-1.983 bilh
$​-0.163 bilh
$​-3.379 bilh
nov. 2022
$​-3.379 bilh
$​0.636 bilh
$​-1.896 bilh
out. 2022
$​-1.896 bilh
$​1.329 bilh
$​-2.157 bilh
set. 2022
$​-2.157 bilh
$​1.990 bilh
$​-2.454 bilh
ago. 2022
$​-2.454 bilh
$​2.592 bilh
$​-3.867 bilh
jul. 2022
$​-3.867 bilh
$​3.258 bilh
$​4.877 bilh
jun. 2022
$​4.877 bilh
$​2.331 bilh
$​2.661 bilh
mai. 2022
$​2.661 bilh
$​-3.259 bilh
$​-25.748 bilh
mar. 2022
$​-25.748 bilh
$​9.992 bilh
$​5.470 bilh
fev. 2022
$​5.470 bilh
$​7.822 bilh
$​-5.176 bilh
jan. 2022
$​-5.176 bilh
$​7.942 bilh
$​3.583 bilh
dez. 2021
$​3.583 bilh
$​4.301 bilh
$​-1.443 bilh
nov. 2021
$​-1.443 bilh
$​0.940 bilh
$​-3.684 bilh
out. 2021
$​-3.684 bilh
$​-3.778 bilh
$​-11.414 bilh
set. 2021
$​-11.414 bilh
$​-6.888 bilh
$​-9.827 bilh
ago. 2021
$​-9.827 bilh
$​-11.691 bilh
$​-11.980 bilh
jul. 2021
$​-11.980 bilh
$​-15.154 bilh
$​-12.709 bilh
jun. 2021
$​-12.709 bilh
$​-34.088 bilh
$​-13.980 bilh
mai. 2021
$​-13.980 bilh
$​-51.812 bilh
$​-31.443 bilh
