O PIB - Anual - (GDP y/y) reflete o valor de todos os bens e serviços produzidos no Canadá no mês relatado em comparação com o mesmo mês do ano anterior. O cálculo leva em conta o consumo privado, os gastos do governo, os custos de todas as empresas e as exportações líquidas do país. O crescimento do PIB pode afetar positivamente as cotações do dólar canadense.

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Canadá - Produto Interno Bruto (PIB) (Anual) (Canada Gross Domestic Product (GDP) y/y)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).