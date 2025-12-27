Calendário Econômico
Variação no Emprego no Canadá (Canada Employment Change)
|Moderada
|53.6 mil
|4.6 mil
|
66.6 mil
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|43.9 mil
|
53.6 mil
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Variação no Emprego no Canadá (Canada Employment Change) reflete a mudança no número de empregados em tempo integral e em tempo parcial durante o mês de referência. O emprego em tempo parcial inclui pessoas empregadas menos de 30 horas por semana, o emprego em tempo integral corresponde a 30 ou mais horas.
Os dados para calcular o nível emprego em tempo integral no Canadá são retirados dos resultados de uma pesquisa pelo país realizada regularmente. A pesquisa é realizada em todo o país. O estudo não inclui a seguintes categorias de pessoas:
- residente em reservas e outros locais de residência da população indígena;
- funcionários das Forças Armadas do Canadá;
- moradores de áreas extremamente remotas com densidade populacional muito baixa.
A peculiaridade do cálculo da variação no emprego no Canadá é que os jovens de 15 anos de idade estão incluídos na pesquisa, ao contrário da maioria dos outros países desenvolvidos, onde o número de cidadãos fisicamente aptos inclui cidadãos com mais de 15 anos de idade.
Os dados são apresentados levando em consideração o ajuste sazonal.
A interpretação do indicador depende do contexto. O crescimento do emprego é geralmente interpretado como um fator favorável ao desenvolvimento da economia.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Variação no Emprego no Canadá (Canada Employment Change)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress