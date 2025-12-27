CalendárioSeções

Variação no Emprego no Canadá (Canada Employment Change)

País:
Canadá
CAD, Dólar canadense
Fonte:
Statistics Canada
Setor:
Trabalho
Moderada 53.6 mil 4.6 mil
66.6 mil
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
43.9 mil
53.6 mil
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A Variação no Emprego no Canadá (Canada Employment Change) reflete a mudança no número de empregados em tempo integral e em tempo parcial durante o mês de referência. O emprego em tempo parcial inclui pessoas empregadas menos de 30 horas por semana, o emprego em tempo integral corresponde a 30 ou mais horas.

Os dados para calcular o nível emprego em tempo integral no Canadá são retirados dos resultados de uma pesquisa pelo país realizada regularmente. A pesquisa é realizada em todo o país. O estudo não inclui a seguintes categorias de pessoas:

  • residente em reservas e outros locais de residência da população indígena;
  • funcionários das Forças Armadas do Canadá;
  • moradores de áreas extremamente remotas com densidade populacional muito baixa.

A peculiaridade do cálculo da variação no emprego no Canadá é que os jovens de 15 anos de idade estão incluídos na pesquisa, ao contrário da maioria dos outros países desenvolvidos, onde o número de cidadãos fisicamente aptos inclui cidadãos com mais de 15 anos de idade.

Os dados são apresentados levando em consideração o ajuste sazonal.

A interpretação do indicador depende do contexto. O crescimento do emprego é geralmente interpretado como um fator favorável ao desenvolvimento da economia.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Variação no Emprego no Canadá (Canada Employment Change)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
53.6 mil
4.6 mil
66.6 mil
out. 2025
66.6 mil
112.1 mil
60.4 mil
set. 2025
60.4 mil
-31.6 mil
-65.5 mil
ago. 2025
-65.5 mil
-77.4 mil
-40.8 mil
jul. 2025
-40.8 mil
70.0 mil
83.1 mil
jun. 2025
83.1 mil
-37.5 mil
8.8 mil
mai. 2025
8.8 mil
42.7 mil
7.4 mil
abr. 2025
7.4 mil
20.2 mil
-32.6 mil
mar. 2025
-32.6 mil
-34.7 mil
1.1 mil
fev. 2025
1.1 mil
25.8 mil
76.0 mil
jan. 2025
76.0 mil
49.3 mil
91.0 mil
dez. 2024
90.9 mil
14.2 mil
50.5 mil
nov. 2024
50.5 mil
13.5 mil
14.5 mil
out. 2024
14.5 mil
17.8 mil
46.7 mil
set. 2024
46.7 mil
8.6 mil
22.1 mil
ago. 2024
22.1 mil
8.0 mil
-2.8 mil
jul. 2024
-2.8 mil
18.2 mil
-1.4 mil
jun. 2024
-1.4 mil
23.0 mil
26.7 mil
mai. 2024
26.7 mil
46.1 mil
90.4 mil
abr. 2024
90.4 mil
22.6 mil
-2.2 mil
mar. 2024
-2.2 mil
30.6 mil
40.7 mil
fev. 2024
40.7 mil
33.3 mil
37.3 mil
jan. 2024
37.3 mil
34.7 mil
0.1 mil
dez. 2023
0.1 mil
53.9 mil
24.9 mil
nov. 2023
24.9 mil
-3.8 mil
17.5 mil
out. 2023
17.5 mil
-4.2 mil
63.8 mil
set. 2023
63.8 mil
0.5 mil
39.9 mil
ago. 2023
39.9 mil
7.2 mil
-6.4 mil
jul. 2023
-6.4 mil
7.1 mil
59.9 mil
jun. 2023
59.9 mil
3.2 mil
-17.3 mil
mai. 2023
-17.3 mil
1.1 mil
41.4 mil
abr. 2023
41.4 mil
-1.2 mil
34.7 mil
mar. 2023
34.7 mil
-4.2 mil
21.8 mil
fev. 2023
21.8 mil
-9.1 mil
150.0 mil
jan. 2023
150.0 mil
-10.7 mil
104.0 mil
dez. 2022
104.0 mil
-5.2 mil
10.1 mil
nov. 2022
10.1 mil
6.0 mil
108.3 mil
out. 2022
108.3 mil
20.0 mil
21.1 mil
set. 2022
21.1 mil
13.6 mil
-39.7 mil
ago. 2022
-39.7 mil
-8.8 mil
-30.6 mil
jul. 2022
-30.6 mil
-20.2 mil
-43.2 mil
jun. 2022
-43.2 mil
-11.3 mil
39.8 mil
mai. 2022
39.8 mil
5.6 mil
15.3 mil
abr. 2022
15.3 mil
10.8 mil
72.5 mil
mar. 2022
72.5 mil
6.5 mil
336.6 mil
fev. 2022
336.6 mil
9.2 mil
-200.1 mil
jan. 2022
-200.1 mil
3.9 mil
54.7 mil
dez. 2021
54.7 mil
-23.5 mil
153.7 mil
nov. 2021
153.7 mil
-22.8 mil
31.2 mil
out. 2021
31.2 mil
19.3 mil
157.1 mil
