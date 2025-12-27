Calendário Econômico
Volume de Exportações Canadenses (Canada Exports)
|Baixa
|$64.231 bilh
|
$60.404 bilh
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
$64.231 bilh
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Exportação do Canadá (Canada Exports) reflete o valor das mercadorias vendidas por residentes do país fora de suas fronteiras, em dólares dos EUA. O cálculo do custo das exportações em moeda estadunidense ajuda a comparar corretamente os indicadores canadenses com outros países e avaliar as estatísticas do comércio. Os economistas usam esse indicador para estimar a estrutura e a intensidade dos fluxos comerciais.
Quando o volume de exportações ultrapassa ao das importações, os economistas alertam sobre um superávit comercial. Isso indica que existe um alto nível de desenvolvimento da produção e que a região produz mais bens e serviços do que pode consumir.
O Canadá exporta muitas matérias-primas, incluindo petróleo. Portanto, a mudança no volume das exportações do país é um fator importante na avaliação da situação econômica. Este indicador é um componente importante do PIB do país.
O impacto das exportações nas cotações do dólar canadense é ambíguo e depende do contexto dos ciclos de negócios ou de outros indicadores econômicos. Por exemplo, durante uma recessão da economia, o volume de exportações aumenta, a fim de criar empregos. No processo de entregas de exportação, os residentes de outros países muitas vezes têm que comprar moeda canadense para pagar a fornecedores. Isso pode levar ao fato de que o crescimento das exportações afeta favoravelmente as cotações do CAD.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Volume de Exportações Canadenses (Canada Exports)".
Widget do calendário econômico para seu site
Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.
Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.
Plugin oficial para sites em WordPress