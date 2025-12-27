CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Volume de Exportações Canadenses (Canada Exports)

País:
Canadá
CAD, Dólar canadense
Fonte:
Statistics Canada
Setor:
Comércio
Baixa $​64.231 bilh
$​60.404 bilh
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
$​64.231 bilh
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

A Exportação do Canadá (Canada Exports) reflete o valor das mercadorias vendidas por residentes do país fora de suas fronteiras, em dólares dos EUA. O cálculo do custo das exportações em moeda estadunidense ajuda a comparar corretamente os indicadores canadenses com outros países e avaliar as estatísticas do comércio. Os economistas usam esse indicador para estimar a estrutura e a intensidade dos fluxos comerciais.

Quando o volume de exportações ultrapassa ao das importações, os economistas alertam sobre um superávit comercial. Isso indica que existe um alto nível de desenvolvimento da produção e que a região produz mais bens e serviços do que pode consumir.

O Canadá exporta muitas matérias-primas, incluindo petróleo. Portanto, a mudança no volume das exportações do país é um fator importante na avaliação da situação econômica. Este indicador é um componente importante do PIB do país.

O impacto das exportações nas cotações do dólar canadense é ambíguo e depende do contexto dos ciclos de negócios ou de outros indicadores econômicos. Por exemplo, durante uma recessão da economia, o volume de exportações aumenta, a fim de criar empregos. No processo de entregas de exportação, os residentes de outros países muitas vezes têm que comprar moeda canadense para pagar a fornecedores. Isso pode levar ao fato de que o crescimento das exportações afeta favoravelmente as cotações do CAD.

Últimos valores:

dados atuais

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Volume de Exportações Canadenses (Canada Exports)".

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
set. 2025
$​64.231 bilh
$​60.404 bilh
ago. 2025
$​60.584 bilh
$​62.455 bilh
jul. 2025
$​61.861 bilh
$​61.304 bilh
jun. 2025
$​61.742 bilh
$​61.196 bilh
mai. 2025
$​60.805 bilh
$​60.118 bilh
abr. 2025
$​60.437 bilh
$​67.758 bilh
mar. 2025
$​69.895 bilh
$​70.036 bilh
fev. 2025
$​70.114 bilh
$​74.214 bilh
jan. 2025
$​74.465 bilh
$​70.593 bilh
dez. 2024
$​69.463 bilh
$​66.197 bilh
nov. 2024
$​66.106 bilh
$​64.682 bilh
out. 2024
$​64.217 bilh
$​63.522 bilh
set. 2024
$​63.880 bilh
$​63.958 bilh
ago. 2024
$​64.311 bilh
$​64.936 bilh
jul. 2024
$​65.658 bilh
$​65.918 bilh
jun. 2024
$​66.649 bilh
$​63.192 bilh
mai. 2024
$​62.445 bilh
$​64.108 bilh
abr. 2024
$​64.448 bilh
$​62.812 bilh
mar. 2024
$​62.564 bilh
$​66.097 bilh
fev. 2024
$​66.624 bilh
$​62.978 bilh
jan. 2024
$​62.285 bilh
$​63.372 bilh
dez. 2023
$​64.073 bilh
$​65.328 bilh
nov. 2023
$​65.738 bilh
$​66.166 bilh
out. 2023
$​65.981 bilh
$​65.931 bilh
set. 2023
$​67.029 bilh
$​65.278 bilh
ago. 2023
$​64.557 bilh
$​61.062 bilh
jul. 2023
$​60.417 bilh
$​59.970 bilh
jun. 2023
$​60.696 bilh
$​62.053 bilh
mai. 2023
$​61.529 bilh
$​63.961 bilh
abr. 2023
$​64.848 bilh
$​63.244 bilh
mar. 2023
$​63.563 bilh
$​63.996 bilh
fev. 2023
$​65.034 bilh
$​66.659 bilh
jan. 2023
$​67.023 bilh
$​64.316 bilh
dez. 2022
$​62.968 bilh
$​63.746 bilh
nov. 2022
$​64.371 bilh
$​65.893 bilh
out. 2022
$​67.037 bilh
$​66.042 bilh
set. 2022
$​66.366 bilh
$​65.487 bilh
ago. 2022
$​65.383 bilh
$​67.346 bilh
jul. 2022
$​68.250 bilh
$​70.227 bilh
jun. 2022
$​69.904 bilh
$​68.561 bilh
mai. 2022
$​68.436 bilh
$​65.712 bilh
abr. 2022
$​64.312 bilh
$​63.948 bilh
mar. 2022
$​63.628 bilh
$​59.839 bilh
fev. 2022
$​58.746 bilh
$​57.124 bilh
jan. 2022
$​56.618 bilh
$​56.716 bilh
dez. 2021
$​57.612 bilh
$​58.147 bilh
nov. 2021
$​58.572 bilh
$​56.420 bilh
out. 2021
$​56.183 bilh
$​52.802 bilh
set. 2021
$​53.000 bilh
$​54.260 bilh
ago. 2021
$​54.444 bilh
$​54.013 bilh
1234
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido