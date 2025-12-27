A Exportação do Canadá (Canada Exports) reflete o valor das mercadorias vendidas por residentes do país fora de suas fronteiras, em dólares dos EUA. O cálculo do custo das exportações em moeda estadunidense ajuda a comparar corretamente os indicadores canadenses com outros países e avaliar as estatísticas do comércio. Os economistas usam esse indicador para estimar a estrutura e a intensidade dos fluxos comerciais.

Quando o volume de exportações ultrapassa ao das importações, os economistas alertam sobre um superávit comercial. Isso indica que existe um alto nível de desenvolvimento da produção e que a região produz mais bens e serviços do que pode consumir.

O Canadá exporta muitas matérias-primas, incluindo petróleo. Portanto, a mudança no volume das exportações do país é um fator importante na avaliação da situação econômica. Este indicador é um componente importante do PIB do país.

O impacto das exportações nas cotações do dólar canadense é ambíguo e depende do contexto dos ciclos de negócios ou de outros indicadores econômicos. Por exemplo, durante uma recessão da economia, o volume de exportações aumenta, a fim de criar empregos. No processo de entregas de exportação, os residentes de outros países muitas vezes têm que comprar moeda canadense para pagar a fornecedores. Isso pode levar ao fato de que o crescimento das exportações afeta favoravelmente as cotações do CAD.

