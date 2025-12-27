CalendárioSeções

Produto Interno Bruto do Canadá (Mensal) (Canada Gross Domestic Product (GDP) m/m)

País:
Canadá
CAD, Dólar canadense
Fonte:
Statistics Canada
Setor:
PIB
Moderada -0.3% 0.0%
0.2%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
0.0%
-0.3%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

O Produto Interno Bruto do Canadá - Mensal - (Canada Gross Domestic Product (GDP) m/m) reflete a mudança no valor de todos os bens e serviços manufaturados em todos os setores da economia no Canadá durante o mês de referência em comparação com o mês anterior. O PIB do Canadá é calculado de acordo com os preços de aquisição e é a soma do valor acrescentado bruto criado por todos os produtores residentes no Canadá. O cálculo do PIB inclui todos os impostos sobre os produtos. Mas não inclui subsídios para empresas que não estão incluídos no custo de produção.

Dado que o PIB se baseia na avaliação monetária da produção, este índice requer ajuste para a inflação. Assim, há uma divisão entre o PIB real e o nominal. O PIB nominal ignora a inflação e deflação, por isso é difícil usá-lo para estimar a variação do índice. O PIB real é ajustado para a inflação, portanto, torna possível comparar a atividade da economia por vários períodos de longo prazo (por exemplo, expressar sua variação percentual em relação ao ano anterior ou trimestre). Para este efeito, o deflator do PIB é incluído na fórmula de cálculo.

Para o cálculo do PIB, são utilizados dados sobre as atividades de 192 indústrias (para garantir dados suficientemente detalhados).

O PIB é comumente usado como um indicador da condição econômica do país e do nível de vida. Seu crescimento é interpretado como um fortalecimento da economia, enquanto sua queda, como enfraquecimento. Portanto, um aumento no PIB pode afetar favoravelmente as cotações do dólar canadense.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Produto Interno Bruto do Canadá (Mensal) (Canada Gross Domestic Product (GDP) m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
-0.3%
0.0%
0.2%
set. 2025
0.2%
-0.1%
-0.1%
ago. 2025
-0.3%
0.0%
0.3%
jul. 2025
0.2%
-0.7%
-0.1%
jun. 2025
-0.1%
0.0%
-0.1%
mai. 2025
-0.1%
0.1%
-0.1%
abr. 2025
-0.1%
0.1%
0.2%
mar. 2025
0.1%
0.1%
-0.2%
fev. 2025
-0.2%
0.3%
0.4%
jan. 2025
0.4%
0.1%
0.3%
dez. 2024
0.2%
0.0%
-0.2%
nov. 2024
-0.2%
0.1%
0.3%
out. 2024
0.3%
0.1%
0.2%
set. 2024
0.1%
0.1%
0.0%
ago. 2024
0.0%
0.1%
0.1%
jul. 2024
0.2%
0.1%
0.0%
jun. 2024
0.0%
0.1%
0.1%
mai. 2024
0.2%
0.0%
0.3%
abr. 2024
0.3%
0.0%
0.0%
mar. 2024
0.0%
0.1%
0.2%
fev. 2024
0.2%
0.4%
0.5%
jan. 2024
0.6%
0.0%
-0.1%
dez. 2023
0.0%
0.1%
0.2%
nov. 2023
0.2%
0.0%
0.0%
out. 2023
0.0%
0.0%
0.0%
set. 2023
0.1%
0.0%
0.0%
ago. 2023
0.0%
0.0%
0.0%
jul. 2023
0.0%
0.0%
-0.2%
jun. 2023
-0.2%
0.0%
0.2%
mai. 2023
0.3%
0.0%
0.1%
abr. 2023
0.0%
0.0%
0.1%
mar. 2023
0.0%
0.0%
0.1%
fev. 2023
0.1%
0.0%
0.6%
jan. 2023
0.5%
0.0%
-0.1%
dez. 2022
-0.1%
0.0%
0.1%
nov. 2022
0.1%
0.0%
0.1%
out. 2022
0.1%
0.1%
0.2%
set. 2022
0.1%
0.0%
0.3%
ago. 2022
0.1%
0.0%
0.1%
jul. 2022
0.1%
0.0%
0.1%
jun. 2022
0.1%
0.0%
0.0%
mai. 2022
0.0%
0.0%
0.3%
abr. 2022
0.3%
0.0%
0.7%
mar. 2022
0.7%
0.0%
0.9%
fev. 2022
1.1%
0.0%
0.2%
jan. 2022
0.2%
0.0%
0.1%
dez. 2021
0.0%
0.0%
0.6%
nov. 2021
0.6%
0.0%
0.8%
out. 2021
0.8%
0.1%
0.2%
set. 2021
0.1%
0.1%
0.6%
