O Produto Interno Bruto do Canadá - Mensal - (Canada Gross Domestic Product (GDP) m/m) reflete a mudança no valor de todos os bens e serviços manufaturados em todos os setores da economia no Canadá durante o mês de referência em comparação com o mês anterior. O PIB do Canadá é calculado de acordo com os preços de aquisição e é a soma do valor acrescentado bruto criado por todos os produtores residentes no Canadá. O cálculo do PIB inclui todos os impostos sobre os produtos. Mas não inclui subsídios para empresas que não estão incluídos no custo de produção.

Dado que o PIB se baseia na avaliação monetária da produção, este índice requer ajuste para a inflação. Assim, há uma divisão entre o PIB real e o nominal. O PIB nominal ignora a inflação e deflação, por isso é difícil usá-lo para estimar a variação do índice. O PIB real é ajustado para a inflação, portanto, torna possível comparar a atividade da economia por vários períodos de longo prazo (por exemplo, expressar sua variação percentual em relação ao ano anterior ou trimestre). Para este efeito, o deflator do PIB é incluído na fórmula de cálculo.

Para o cálculo do PIB, são utilizados dados sobre as atividades de 192 indústrias (para garantir dados suficientemente detalhados).

O PIB é comumente usado como um indicador da condição econômica do país e do nível de vida. Seu crescimento é interpretado como um fortalecimento da economia, enquanto sua queda, como enfraquecimento. Portanto, um aumento no PIB pode afetar favoravelmente as cotações do dólar canadense.

Últimos valores: