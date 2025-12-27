Calendário Econômico
Produto Interno Bruto do Canadá (Mensal) (Canada Gross Domestic Product (GDP) m/m)
|Moderada
|-0.3%
|0.0%
|
0.2%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|0.0%
|
-0.3%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
O Produto Interno Bruto do Canadá - Mensal - (Canada Gross Domestic Product (GDP) m/m) reflete a mudança no valor de todos os bens e serviços manufaturados em todos os setores da economia no Canadá durante o mês de referência em comparação com o mês anterior. O PIB do Canadá é calculado de acordo com os preços de aquisição e é a soma do valor acrescentado bruto criado por todos os produtores residentes no Canadá. O cálculo do PIB inclui todos os impostos sobre os produtos. Mas não inclui subsídios para empresas que não estão incluídos no custo de produção.
Dado que o PIB se baseia na avaliação monetária da produção, este índice requer ajuste para a inflação. Assim, há uma divisão entre o PIB real e o nominal. O PIB nominal ignora a inflação e deflação, por isso é difícil usá-lo para estimar a variação do índice. O PIB real é ajustado para a inflação, portanto, torna possível comparar a atividade da economia por vários períodos de longo prazo (por exemplo, expressar sua variação percentual em relação ao ano anterior ou trimestre). Para este efeito, o deflator do PIB é incluído na fórmula de cálculo.
Para o cálculo do PIB, são utilizados dados sobre as atividades de 192 indústrias (para garantir dados suficientemente detalhados).
O PIB é comumente usado como um indicador da condição econômica do país e do nível de vida. Seu crescimento é interpretado como um fortalecimento da economia, enquanto sua queda, como enfraquecimento. Portanto, um aumento no PIB pode afetar favoravelmente as cotações do dólar canadense.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Produto Interno Bruto do Canadá (Mensal) (Canada Gross Domestic Product (GDP) m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
