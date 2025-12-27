CalendárioSeções

Construção de Novas Casas do CMHC no Canadá (CMHC Canada Housing Starts)

País:
Canadá
CAD, Dólar canadense
Fonte:
Canada Mortgage and Housing Corporation
Setor:
Alojamento
Moderada 254.058 mil 254.453 mil
232.245 mil
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
236.209 mil
254.058 mil
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
A Construção de Novas Casas da CMHC no Canadá (CMHC Canada Housing Starts) reflete o número de novos projetos habitacionais que começaram no mês de referência. Este indicador caracteriza a atividade no mercado imobiliário e em áreas afins: banca (por conta de empréstimos hipotecários), setor de construção, etc.

O indicador é calculado pela Canadian Mortgage and Housing Corporation. Seu banco de dados inclui mais de 14 000 unidades habitacionais.

A construção de novas casas é raramente interpretado em termos absolutos, porque dependente das condições meteorológicas, da localização geográfica da região e da época do ano. Portanto, como regra geral, os analistas estimam a mudança no índice por uns meses. Durante a interpretação do indicador, os economistas prestar atenção aos seguintes pontos de referência:

  • aumento da demanda por novas casas mostra o crescimento do bem-estar da população;
  • aumento da construção de novas casas leva ao crescimento do emprego na indústria da construção;
  • aumento da procura de novas casas pode aumentar a demanda por outros produtos que são necessários para os compradores de habitação: móveis novos, aparelhos, etc. Isso pode estimular a atividade de consumo e "aquecer" os índices de preços;
  • aumento nos valores do indicador pode eventualmente levar a um crescimento no mercado imobiliário.

Levando em conta tudo o que foi listado, o incremento na construção de novas casas pode ter um impacto positivo nas cotações do dólar canadense.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Construção de Novas Casas do CMHC no Canadá (CMHC Canada Housing Starts)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
nov. 2025
254.058 mil
254.453 mil
232.245 mil
out. 2025
232.765 mil
280.262 mil
279.174 mil
set. 2025
279.234 mil
253.325 mil
244.543 mil
ago. 2025
245.791 mil
255.491 mil
293.537 mil
jul. 2025
294.085 mil
250.043 mil
283.523 mil
jun. 2025
283.734 mil
244.771 mil
282.705 mil
mai. 2025
279.510 mil
248.538 mil
280.181 mil
abr. 2025
278.606 mil
240.798 mil
214.205 mil
mar. 2025
214.155 mil
245.482 mil
221.405 mil
fev. 2025
229.030 mil
246.585 mil
239.322 mil
jan. 2025
239.739 mil
246.419 mil
232.492 mil
dez. 2024
231.468 mil
246.992 mil
267.140 mil
nov. 2024
262.443 mil
245.952 mil
242.207 mil
out. 2024
240.761 mil
247.213 mil
223.391 mil
set. 2024
223.808 mil
238.954 mil
213.012 mil
ago. 2024
217.405 mil
258.596 mil
279.804 mil
jul. 2024
279.509 mil
249.117 mil
241.643 mil
jun. 2024
241.672 mil
248.939 mil
264.929 mil
mai. 2024
264.506 mil
248.447 mil
241.111 mil
abr. 2024
240.229 mil
247.478 mil
242.267 mil
mar. 2024
242.195 mil
238.914 mil
260.047 mil
fev. 2024
253.468 mil
236.401 mil
223.176 mil
jan. 2024
223.589 mil
231.075 mil
248.968 mil
dez. 2023
249.255 mil
196.520 mil
210.918 mil
nov. 2023
212.624 mil
273.279 mil
272.264 mil
out. 2023
274.681 mil
262.264 mil
270.669 mil
set. 2023
270.466 mil
254.293 mil
250.383 mil
ago. 2023
252.787 mil
268.631 mil
255.232 mil
jul. 2023
254.966 mil
242.695 mil
283.498 mil
jun. 2023
281.373 mil
231.960 mil
200.018 mil
mai. 2023
202.494 mil
228.937 mil
261.357 mil
abr. 2023
261.559 mil
228.937 mil
213.780 mil
mar. 2023
213.865 mil
229.973 mil
240.927 mil
fev. 2023
243.959 mil
232.033 mil
216.514 mil
jan. 2023
215.365 mil
256.785 mil
248.296 mil
dez. 2022
248.625 mil
266.211 mil
263.022 mil
nov. 2022
264.159 mil
292.180 mil
264.581 mil
out. 2022
267.055 mil
297.384 mil
298.811 mil
set. 2022
299.589 mil
292.474 mil
270.397 mil
ago. 2022
267.443 mil
291.472 mil
275.158 mil
jul. 2022
275.329 mil
282.444 mil
272.381 mil
jun. 2022
273.841 mil
261.333 mil
282.188 mil
mai. 2022
287.257 mil
243.012 mil
265.734 mil
abr. 2022
267.330 mil
229.960 mil
248.389 mil
mar. 2022
246.243 mil
226.839 mil
250.246 mil
fev. 2022
247.256 mil
226.837 mil
229.185 mil
jan. 2022
230.754 mil
238.695 mil
238.405 mil
dez. 2021
236.106 mil
253.687 mil
303.813 mil
nov. 2021
301.279 mil
241.659 mil
238.366 mil
out. 2021
236.554 mil
256.864 mil
249.922 mil
