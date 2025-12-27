Calendário Econômico
Construção de Novas Casas do CMHC no Canadá (CMHC Canada Housing Starts)
|Moderada
|254.058 mil
|254.453 mil
|
232.245 mil
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|236.209 mil
|
254.058 mil
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
A Construção de Novas Casas da CMHC no Canadá (CMHC Canada Housing Starts) reflete o número de novos projetos habitacionais que começaram no mês de referência. Este indicador caracteriza a atividade no mercado imobiliário e em áreas afins: banca (por conta de empréstimos hipotecários), setor de construção, etc.
O indicador é calculado pela Canadian Mortgage and Housing Corporation. Seu banco de dados inclui mais de 14 000 unidades habitacionais.
A construção de novas casas é raramente interpretado em termos absolutos, porque dependente das condições meteorológicas, da localização geográfica da região e da época do ano. Portanto, como regra geral, os analistas estimam a mudança no índice por uns meses. Durante a interpretação do indicador, os economistas prestar atenção aos seguintes pontos de referência:
- aumento da demanda por novas casas mostra o crescimento do bem-estar da população;
- aumento da construção de novas casas leva ao crescimento do emprego na indústria da construção;
- aumento da procura de novas casas pode aumentar a demanda por outros produtos que são necessários para os compradores de habitação: móveis novos, aparelhos, etc. Isso pode estimular a atividade de consumo e "aquecer" os índices de preços;
- aumento nos valores do indicador pode eventualmente levar a um crescimento no mercado imobiliário.
Levando em conta tudo o que foi listado, o incremento na construção de novas casas pode ter um impacto positivo nas cotações do dólar canadense.
Últimos valores:
dados atuais
previsão
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Construção de Novas Casas do CMHC no Canadá (CMHC Canada Housing Starts)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.
Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).
