CalendárioSeções

Calendário Econômico

Países

Vendas de Manufaturados no Canadá (Mensal) (Canada Manufacturing Sales m/m)

País:
Canadá
CAD, Dólar canadense
Fonte:
Statistics Canada
Setor:
Negócio
Baixa -1.0% 4.2%
3.6%
Última divulgação Importância Atual Projeção
Prévio
0.0%
-1.0%
Seguinte divulgação Atual Projeção
Prévio
  • Visão geral
  • Gráfico
  • Histórico
  • Widget

As Vendas de Manufaturados no Canadá - Mensal - (Canada Manufacturing Sales m/m) refletem a mudança no valor em dólares das mercadorias vendidas por empresas canadenses do setor industrial no mês de referência em comparação com o mês anterior.

Os dados para o cálculo do indicador são recebidos pelo Statistics Canada a partir dos resultados de uma pesquisa mensal com as empresas de manufatura. Desde março de 2017, estes indicadores divulgam o volume de vendas de mercadorias ajustadas pela inflação, para as principais indústrias de transformação. Além dos dados de vendas, essa pesquisa também coleta informações sobre estoques, ordens de produção recebidas e pendentes. Todos os setores industriais do Canadá participam do cálculo do indicador: indústria alimentícia, produção de tabaco e de bebidas, produção têxtil, indústria química, indústria automotiva, processamento de minerais, fabricação de aparelhos elétricos, etc.

Todos os dados da pesquisa são interpretados em conjunto e refletem o estado do setor industrial do Canadá. O indicador de vendas é usado no cálculo do PIB do país e também como parte dos indicadores econômicos compostos. O aumento nas vendas indica um aumento na atividade de produção.

O crescimento no valor do indicador pode afetar positivamente as cotações do dólar canadense.

Últimos valores:

dados atuais

previsão

Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Vendas de Manufaturados no Canadá (Mensal) (Canada Manufacturing Sales m/m)". A linha tracejada mostra os valores de previsão do indicador econômico para as datas indicadas.

Relativamente ao valor real, um desvio significativo da previsão pode causar um fortalecimento ou enfraquecimento a curto prazo da moeda nacional do país no mercado Forex. Quanto a relevância, consideram-se os valores limiar dos indicadores projetados para sinalizar o avizinhamento do estado crítico da economia do país (região).

Data (GMT)
Período
Atual
Projeção
Prévio
out. 2025
-1.0%
4.2%
3.6%
set. 2025
3.3%
-3.1%
-1.1%
ago. 2025
-1.0%
2.2%
2.2%
jul. 2025
2.5%
0.0%
0.3%
jun. 2025
0.3%
0.1%
-1.5%
mai. 2025
-0.9%
-1.1%
-2.7%
abr. 2025
-2.8%
1.2%
-1.4%
mar. 2025
-1.4%
0.2%
-0.2%
fev. 2025
0.2%
-0.5%
1.6%
jan. 2025
1.7%
0.8%
0.5%
dez. 2024
0.3%
0.3%
0.7%
nov. 2024
0.8%
-0.6%
2.1%
out. 2024
2.1%
-0.3%
-0.6%
set. 2024
-0.5%
0.4%
-1.3%
ago. 2024
-1.3%
-0.3%
1.1%
jul. 2024
1.4%
-0.3%
-1.7%
jun. 2024
-2.1%
0.1%
0.2%
mai. 2024
0.4%
-0.9%
1.4%
abr. 2024
1.1%
-0.5%
-1.8%
mar. 2024
-2.1%
-0.1%
0.9%
fev. 2024
0.7%
0.0%
0.0%
jan. 2024
0.2%
0.1%
-1.1%
dez. 2023
-0.7%
-0.4%
1.5%
nov. 2023
1.2%
-0.3%
-2.9%
out. 2023
-2.8%
0.0%
0.7%
set. 2023
0.4%
0.0%
1.0%
ago. 2023
0.7%
0.0%
1.6%
jul. 2023
1.6%
0.0%
-2.0%
jun. 2023
-1.7%
0.0%
1.2%
mai. 2023
1.2%
0.0%
-0.1%
abr. 2023
0.3%
0.0%
0.8%
mar. 2023
0.7%
-0.1%
-3.6%
fev. 2023
-3.6%
0.0%
4.5%
jan. 2023
4.1%
0.1%
-2.1%
dez. 2022
-1.5%
0.0%
-0.2%
nov. 2022
0.0%
-0.1%
2.4%
out. 2022
2.8%
-0.2%
0.1%
set. 2022
0.0%
0.0%
-1.9%
ago. 2022
-2.0%
0.1%
-0.6%
jul. 2022
-0.9%
0.0%
-0.1%
jun. 2022
-0.8%
-0.1%
-1.1%
mai. 2022
-2.0%
0.0%
2.6%
abr. 2022
1.7%
0.0%
3.5%
mar. 2022
2.5%
-0.1%
5.1%
fev. 2022
4.2%
0.0%
0.9%
jan. 2022
0.6%
0.3%
0.8%
dez. 2021
0.7%
0.0%
3.1%
nov. 2021
2.6%
-0.4%
4.6%
out. 2021
4.3%
-0.1%
-2.8%
set. 2021
-3.0%
0.3%
1.1%
12345
Exportar relatório

Widget do calendário econômico para seu site

Crie seu próprio calendário de eventos econômicos. Para fazer isso, basta especificar seu tamanho e período de exibição. Você pode usar esse widget gratuitamente em seus sites. Em troca, pedimos que você mantenha o código fornecido inalterado.

Os dados do Calendário são fornecidos como são apresentados. A frequência e o cronograma de liberação de notícias econômicas, bem como os valores dos indicadores econômicos podem mudar sem nosso conhecimento. Você pode usar as informações fornecidas, mas aceita todos os riscos associados à tomada de decisões de negociação com base nos dados do Calendário.

Plugin oficial para sites em WordPress

Plugin oficial para sites em WordPress

Baixar
MQL5 Algo Trading Community
Tipo de Widget
Idioma
Colorido
Formato de data
Tamanho
×
Exibir informações
Período de calendário padrão
Seu código embutido