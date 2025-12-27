As Vendas de Manufaturados no Canadá - Mensal - (Canada Manufacturing Sales m/m) refletem a mudança no valor em dólares das mercadorias vendidas por empresas canadenses do setor industrial no mês de referência em comparação com o mês anterior.

Os dados para o cálculo do indicador são recebidos pelo Statistics Canada a partir dos resultados de uma pesquisa mensal com as empresas de manufatura. Desde março de 2017, estes indicadores divulgam o volume de vendas de mercadorias ajustadas pela inflação, para as principais indústrias de transformação. Além dos dados de vendas, essa pesquisa também coleta informações sobre estoques, ordens de produção recebidas e pendentes. Todos os setores industriais do Canadá participam do cálculo do indicador: indústria alimentícia, produção de tabaco e de bebidas, produção têxtil, indústria química, indústria automotiva, processamento de minerais, fabricação de aparelhos elétricos, etc.

Todos os dados da pesquisa são interpretados em conjunto e refletem o estado do setor industrial do Canadá. O indicador de vendas é usado no cálculo do PIB do país e também como parte dos indicadores econômicos compostos. O aumento nas vendas indica um aumento na atividade de produção.

O crescimento no valor do indicador pode afetar positivamente as cotações do dólar canadense.

