유럽중앙은행의 금리결정은 6주마다 통화정책 관련 회의 중 ECB 이사회가 내리고 회의 직후 발표됩니다. 이것은 유로존에서 가장 중요한 거시경제적 사건 중 하나로 유로화 시세에 영향을 미칠 수 있습니다.

예금 설비에 대한 rate on deposit facility금리와 함께, ECB의 주요 금리는 주요 재융자 운용 금리와 한계 대출 설비에 대한 금리도 포함하고 있습니다. 재융자율은 일반적으로 유로존의 금융 시스템에 유동성의 대부분을 제공하고 지역의 대출 활동에 영향을 미칩니다. 이는 은행들이 ECB 입찰에서 제시한 최소 가능한 이자율을 나타냅니다. ECB는 그러한 입찰자들을 통해 고정된 재융자율로 유동성을 제공합니다.

ECB는 인플레이션 전망과 경제성장에 따라 재융자율을 결정합니다. 금리가 낮을수록 시중은행들이 ECB로부터 돈을 빌리는 것이 저렴하기 때문에 소비자와 기업대출 금리가 낮아집니다. 따라서, 재융자율을 낮추면 유로화가 싸지고 인플레이션 과정이 가속화되어 은행 시스템에 유동성의 벌크를 제공합니다.

ECB 금리 인하는 유로에 부정적으로 보입니다. ECB가 재융자율을 올리면 유로화 시세가 상승합니다.

