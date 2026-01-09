캘린더섹션

유럽 연합 산업 판매 가격 기대치 (European Union Industry Selling Price Expectations)

국가:
유럽 연합
EUR, 유로
소스:
유럽 위원회 (European Commission)
분야:
비즈니스
낮음 10.9 8.7
9.9
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
10.4
10.9
다음 발표 실제 예측
이전
2003년 5월부터, 유럽 위원회는 사업 조사를 통해 유로존, 유럽연합(EU) 및 가입국들의 인플레이션에 대한 기업가들의 인식과 기대치에 대한 직접적인 정량적 정보를 수집해 왔다. 특히 쉽게 구할 수 있고 경제 주체들의 기대에 대한 정보를 제공하기 때문에 정책 목적에 적합한 인플레이션에 대한 기업가들의 견해에 관한 것입니다.

정상 생산자물가지수(PPI라고도 함)는 현재 생산자물가의 인플레이션만 측정하고 미래 생산자물가는 측정하지 않습니다. 10만 개 이상의 기업에 대한 주관적 추정 데이터가 편향되어 있지만, 이 오류는 어느 정도 수학적으로 수정될 수 있어 EU의 경제 감시와 경제 통화 연합의 경제 전망과 후보 국가들의 경제 발전을 감시하는 데 조사 데이터가 필수불가결하다. 그들은 반기 경제 전망과 순환 발전의 분석(예: 전환점의 식별)과 ECB와 OECD를 포함한 여러 다른 위원회 서비스에 의해 사용됩니다.

설문조사는 월 상반기에 수집되어 월 말일에 발표됩니다. 현재와 예상되는 가격 개발에 관한 두 가지 질문에 대한 가능한 대답은 6개의 대답으로 제한됩니다: 강세, 보통 또는 약간 상승, 안정, 하락 또는 알 수 없음.

발표된 수치들의 영향은 현재의 경제 환경에 크게 좌우됩니다. 너무 높은 인플레이션은 ECB가 금리를 올리도록 유도할 수 있고, 이는 결국 통화의 상승을 이끌 수 있습니다. 그러나 어려운 경제 시기에 인플레이션이 상승하면 경기침체가 더욱 심화되어 통화가치가 하락할 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"유럽 연합 산업 판매 가격 기대치 (European Union Industry Selling Price Expectations)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
12월 2025
10.9
8.7
9.9
11월 2025
9.9
10.5
7.8
10월 2025
7.5
4.3
7.1
9월 2025
6.9
7.6
6.8
8월 2025
6.7
9.8
8.9
7월 2025
9.2
3.6
6.2
6월 2025
5.6
6.7
7.7
5월 2025
7.9
11.6
10.6
4월 2025
11.0
12.2
11.3
3월 2025
11.4
10.4
10.2
2월 2025
9.8
8.5
8.8
1월 2025
8.7
7.4
7.5
12월 2024
7.6
6.8
7.1
11월 2024
7.1
6.4
6.7
10월 2024
6.5
6.2
6.3
9월 2024
6.2
6.5
6.2
8월 2024
6.1
6.5
6.7
7월 2024
6.8
6.3
6.2
6월 2024
6.1
6.5
6.5
5월 2024
6.4
6.1
5.6
4월 2024
5.4
6.0
5.5
3월 2024
5.6
4.8
3.9
2월 2024
3.8
7.6
4.4
1월 2024
4.6
4.0
3.6
12월 2023
3.2
1.6
2.4
11월 2023
2.3
3.5
3.5
10월 2023
3.6
3.7
3.4
9월 2023
3.6
1.0
3.1
8월 2023
3.6
2.0
3.4
7월 2023
3.4
0.6
4.3
6월 2023
4.4
0.1
6.5
5월 2023
6.6
5.7
11.6
4월 2023
12.0
11.3
18.1
3월 2023
18.7
14.7
23.5
2월 2023
23.8
27.9
31.3
1월 2023
31.9
41.3
37.8
12월 2022
38.4
31.1
40.4
11월 2022
40.4
37.0
44.8
10월 2022
45.4
54.2
49.1
9월 2022
50.3
41.8
44.6
8월 2022
43.7
45.9
45.3
7월 2022
45.1
48.0
50.1
6월 2022
50.4
47.8
55.5
5월 2022
56.1
58.2
60.0
4월 2022
60.8
65.8
57.2
3월 2022
58.1
55.5
49.8
2월 2022
49.8
43.6
47.4
1월 2022
47.7
43.2
48.0
12월 2021
48.3
54.7
49.1
11월 2021
49.0
43.6
42.3
