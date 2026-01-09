2003년 5월부터, 유럽 위원회는 사업 조사를 통해 유로존, 유럽연합(EU) 및 가입국들의 인플레이션에 대한 기업가들의 인식과 기대치에 대한 직접적인 정량적 정보를 수집해 왔다. 특히 쉽게 구할 수 있고 경제 주체들의 기대에 대한 정보를 제공하기 때문에 정책 목적에 적합한 인플레이션에 대한 기업가들의 견해에 관한 것입니다.

정상 생산자물가지수(PPI라고도 함)는 현재 생산자물가의 인플레이션만 측정하고 미래 생산자물가는 측정하지 않습니다. 10만 개 이상의 기업에 대한 주관적 추정 데이터가 편향되어 있지만, 이 오류는 어느 정도 수학적으로 수정될 수 있어 EU의 경제 감시와 경제 통화 연합의 경제 전망과 후보 국가들의 경제 발전을 감시하는 데 조사 데이터가 필수불가결하다. 그들은 반기 경제 전망과 순환 발전의 분석(예: 전환점의 식별)과 ECB와 OECD를 포함한 여러 다른 위원회 서비스에 의해 사용됩니다.

설문조사는 월 상반기에 수집되어 월 말일에 발표됩니다. 현재와 예상되는 가격 개발에 관한 두 가지 질문에 대한 가능한 대답은 6개의 대답으로 제한됩니다: 강세, 보통 또는 약간 상승, 안정, 하락 또는 알 수 없음.

발표된 수치들의 영향은 현재의 경제 환경에 크게 좌우됩니다. 너무 높은 인플레이션은 ECB가 금리를 올리도록 유도할 수 있고, 이는 결국 통화의 상승을 이끌 수 있습니다. 그러나 어려운 경제 시기에 인플레이션이 상승하면 경기침체가 더욱 심화되어 통화가치가 하락할 수 있습니다.

