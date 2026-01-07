유럽 연합 임금 비용 y/y (European Union Wage Costs y/y)
|중간
|3.0%
|4.6%
|
3.7%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
임금비용 y/y 지표는 특정 분기 EU 직원들의 시간당 평균 소득이 전년도 같은 분기와 비교하여 달라진 것을 보여줍니다. 그것은 노동비용지수의 두가지 요소 중 하나입니다. 임금에는 근로자에게 지급되는 직접 보수, 상여금 및 수당(화폐 및 현물), 미사용 휴가일, 현물 비용(고용주가 급여를 지급할 경우 식사, 차, 연료, 여행 경비) 등이 포함됩니다.
EU 회원국의 임금 통계는 월별, 분기별, 연도별로 수집됩니다. 이 연구에는 4년마다 열리는 매우 상세한 조사가 포함되어 있습니다. 10명 이상의 직원을 고용한 회사가 조사에 참여합니다. 이 연구는 농업, 어업, 공공 행정 및 민간 가계를 제외한 경제의 모든 분야를 다룹니다.
그런 다음 성능 계수에 기초한 외부요인으로 결과를 계산합니다. 보고서 전체 버전은 유로존(19개국), 유럽연합(28개국) 및 각 주에 대한 집계 데이터를 별도로 제공합니다.
이 지표는 인플레이션을 평가하고 소비자 지출의 증가를 예측할 수 있게 합니다. 노동 비용은 인플레이션의 중요한 잠재적 지표입니다. 이 지표는 유로존의 통화정책 준비에 활용되기 때문에 경제학자들이 면밀하게 감시하고 있습니다. 그것은 또한 경제 분석에서도 중요합니다.
임금의 증가는 소비지출의 증가와 인플레이션의 증가를 예측할 수 있게 합니다. 이것은 유로화 시세에 긍정적인 영향을 미칩니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"유럽 연합 임금 비용 y/y (European Union Wage Costs y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용