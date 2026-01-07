임금비용 y/y 지표는 특정 분기 EU 직원들의 시간당 평균 소득이 전년도 같은 분기와 비교하여 달라진 것을 보여줍니다. 그것은 노동비용지수의 두가지 요소 중 하나입니다. 임금에는 근로자에게 지급되는 직접 보수, 상여금 및 수당(화폐 및 현물), 미사용 휴가일, 현물 비용(고용주가 급여를 지급할 경우 식사, 차, 연료, 여행 경비) 등이 포함됩니다.

EU 회원국의 임금 통계는 월별, 분기별, 연도별로 수집됩니다. 이 연구에는 4년마다 열리는 매우 상세한 조사가 포함되어 있습니다. 10명 이상의 직원을 고용한 회사가 조사에 참여합니다. 이 연구는 농업, 어업, 공공 행정 및 민간 가계를 제외한 경제의 모든 분야를 다룹니다.

그런 다음 성능 계수에 기초한 외부요인으로 결과를 계산합니다. 보고서 전체 버전은 유로존(19개국), 유럽연합(28개국) 및 각 주에 대한 집계 데이터를 별도로 제공합니다.

이 지표는 인플레이션을 평가하고 소비자 지출의 증가를 예측할 수 있게 합니다. 노동 비용은 인플레이션의 중요한 잠재적 지표입니다. 이 지표는 유로존의 통화정책 준비에 활용되기 때문에 경제학자들이 면밀하게 감시하고 있습니다. 그것은 또한 경제 분석에서도 중요합니다.

임금의 증가는 소비지출의 증가와 인플레이션의 증가를 예측할 수 있게 합니다. 이것은 유로화 시세에 긍정적인 영향을 미칩니다.

