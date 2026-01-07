건설업 생산량 y/y는 해당 달의 유로지역 건설업종의 생산량 및 활동량을 전년도 같은 달에 비해 나타냅니다. 이 계산에는 민간 및 토목(교량, 공공건물 등) 분야의 건설이 포함됩니다. 이 지표는 계절 조정된 수치를 기준으로 합니다. 또한, 그 값은 인플레이션 조정입니다. 건설 물량에 대한 정확한 회계처리는 다소 문제가 있기 때문에, 지수는 다음과 같은 몇 가지 지표에 기초하여 측정합니다:

건설업체의 생산성(건설물량을 가장 잘 반영하는 선호 옵션)

건설사 이월(계산에는 보조금이 포함되지만 부가가치세는 포함되지 않음)

노동자 투자

사용되는 건설 자재

건축허가증 발급 등 행정자료

최근 몇 년간 유럽의 경제활동에서 건설의 상대적 비중이 감소했지만, 건설은 회원국 경제에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 건설 생산량은 유로존의 GDP 계산에서 큰 비중을 차지하고 있으며, 유로존의 경제활동의 예비평가에서 산업 생산 지수와 함께 사용됩니다. 건설업 생산량 데이터는 부동산 시장의 주요 활동 지표로도 해석할 수 있습니다.

지표 성장은 유로화 시세에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

