경제심리지표는 매월 5가지 시장신뢰지수를 기준으로 산출됩니다: 산업 신뢰지수 (40%), 서비스 신뢰지수 (30%), 소비자 신뢰지수 (20%), 건설 신뢰지수 (5%) 그리고 소매무역 신뢰지수 (5%). 결과 계산에서 지수의 가중치는 두 가지 기준에 따라 결정됩니다: 부문의 대표성과 GDP 계산에서 지수의 몫.

지표의 모든 구성요소는 업계 선두주자 간의 설문조사가 포함된 요인 분석을 기반으로 계산됩니다. 유로존의 표본 규모는 제조업 전 분야를 대표하는 약 5만5000개 기업과 유로존 2만4000여 가구입니다. 국가당 기업 및 가구 수는 특정 국가의 유로 지역 경제 기여도에 따라 선정됩니다.

기업은 현재 비즈니스 조건(주문 수, 생산 생산량, 재고, 소비자 활동)을 평가하고 향후 3개월 동안의 전망을 제공합니다. 인터뷰 대상 가구는 개인의 재정 상태, 저축 가능성, 고용 가능성 및 유로존(국가) 경제 전반의 상황을 평가합니다.

지표는 계절에 따라 조정됩니다. 응답자들은 (상황이 개선되었는지, 악화되었는지 또는 변하지 않은 상태로 유지되었는지) 위의 변수에 대한 질적 평가를 제공해야 합니다.

이 지표는 현재의 유로권 경제를 평가하고 향후 발전을 예측하는 데 사용됩니다. 경제심리지표의 성장은 업계 차원에서도, 소비자 차원에서도 상황이 개선되는 것을 가리키고 있습니다. 이는 유로화 시세의 단기적인 성장으로 이어질 수 있습니다.

