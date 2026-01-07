소비자 신뢰 지수는 유로 지역의 경제 활동에 대한 소비자 신뢰 수준을 표시합니다. 이 지수는 유로존의 약 2만 4천 가구에 대한 조사를 바탕으로 매월 계산됩니다. 국가당 참여 가구 수는 특정 국가의 유로지역 경제 기여도에 따라 선정됩니다.

소비자는 국가와 가계의 경제 상황에 대해 1년 앞을 내다보도록 요구 받습니다. 이 지수는 다음 질문에 대한 설문 응답의 요약 잔액의 산술 평균으로 계산됩니다:

향후 12개월 동안 가계의 재정 상태가 어떻게 변할 것으로 예상하십니까? (좋아짐, 조금 좋아짐, 비슷함, 조금 나빠짐, 아주 나빠짐, 모름).

앞으로 12개월 동안 이 나라의 전반적인 경제 상황이 어떻게 전개될 것으로 예상하십니까? (좋아짐, 조금 좋아짐, 비슷함, 조금 나빠짐, 아주 나빠짐, 모름).

앞으로 12개월 동안 이 나라의 실업자 수가 어떻게 바뀔 것으로 예상하십니까? (급증, 소폭증가, 동일, 약간 하락, 급격히 하락, 모름).

앞으로 12개월 동안, 얼마나 많은 돈을 절약할 수 있을까요? (가능함, 아주 가능함, 가능성 없음, 전혀 가능성 없음, 모름).

따라서 소비자 신뢰 지수는 내년에 경제가 어떻게 발전할 것인지에 대한 가계의 기대를 반영합니다. 조사 결과는 조정되어 유로존에 대한 단일 지수로 작성됩니다.

이 지표는 현재 경제 상황에 따른 소비자 분위기를 반영합니다. 분석가들은 이것을 소비자 활동의 주요 지표로 보고 있습니다. 소비자들이 호감을 느끼고, 자신감을 느끼고, 따라서 돈을 쓰는 경향이 있다는 지수 성장은 유로존 경제에 호재로 작용합니다.

지수 성장은 유로화 시세에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

마지막 값: