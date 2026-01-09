BCI(Business Climate Indicator)는 매달 유로 지역의 제조업 발전 상황을 평가합니다. 이 지표는 업계 대표들의 설문조사가 포함된 요인 분석에 기초합니다. 유로존의 표본 규모는 유로존 내 제조업 전 분야를 대표하는 약 2만 개 기업입니다. 국가당 기업 수는 특정 국가의 유로 지역 경제 기여도에 따라 선정됩니다.

산업 신뢰 지수와 다르게, 세 가지 값을 기준으로 계산되며 BCI는 다섯 가지 변수를 사용하여 계산됩니다. 이 계산에는 생산량 조사 결과, 내수 및 수출 신규 수주 건수, 최근 3개월 동안의 재고, 생산량 전망 등이 포함됩니다.

응답자들은 상황이 개선되었는지, 악화되었는지, 또는 변하지 않은 채로 유지되었는지의 여부 등 위의 변수에 대한 질적 평가를 제공해야 합니다.

비즈니스 기후 지수는 유로존의 제조업 발전을 보여주는 지표입니다. 일반화된 특성 때문에, 그것은 유로 지역의 사업 상황에 대한 상대적인 그림을 반영합니다. 경제학자들은 그것을 경제 발전의 종합 지표 중 하나로 여깁니다. BCI 성장은 제조업의 여건 개선을 말해주고 있으며 생산 생산량을 보여주는 주요 지표입니다. 투자자들은 지수 성장을 투자를 늘리기 위한 신호탄으로 해석합니다. 지수 변동은 보통 유로화 시세에 약하고 단기적인 영향을 미칩니다. 그러나, 지수 차트의 급격한 움직임은 보통 경제 상황의 변화를 보여주는 심각한 지표로 여겨집니다.

마지막 값: