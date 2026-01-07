국내총생산 q/q는 유로 지역에서 생산되는 모든 상품과 서비스의 총 가치의 변화를 전 분기와 비교하여 반영합니다. 중간 제조에 사용되는 재화와 용역의 가격은 계산에서 제외됩니다. 데이터는 계절에 따라 조정됩니다. 유로존의 GDP는 회원국의 개별 GDP를 기준으로 산출됩니다.

GDP의 지출 기반 계산에 대한 공식은 일반적으로 다음과 같은 요소들의 합과 같습니다:

개인소비에 대한 지출

총자본투자(예: 설비투자)

정부 지출(소비 및 투자 모두)

순수출(수출에서 수입액을 뺀 값) 그 값은 음수일 수 있습니다.

유로존 국가의 국가 요약에서 이용할 수 있는 가장 중요한 데이터 출처는 다음과 같습니다:

매출과 매출, 구매, 재고, 근로자 보수 및 고용, 생산 지수 및 소매 판매에 대한 데이터를 제공하는 단기 기업 조사

재화 및 서비스에 대한 소득 및 지출에 대한 가구 조사

물가통계(CPI, PPI, 수출입물가지수, 건설원가지수)

대외무역통계

관리 소스(정부 수입 및 지출, 재무제표, 세금 신고, 건축 허가, 고용 데이터 등)의 데이터

GDP는 유로존의 경제 건전성을 보여주는 주요 지표입니다. 지표의 성장은 경제와 인구의 복지의 증가를 의미합니다. 따라서 GDP 성장은 유로화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

마지막 값: