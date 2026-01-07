통화 공급은 경제의 가장 중요한 변수 중 하나입니다. 균일한 정의는 없지만, 항상 가용성에 따라 분류되며 다음으로 높은 범주는 모든 하위 범주를 포함합니다. ECB는 통화 총계의 첫 번째 범주인 M0을 순환 통화, 즉 동전과 지폐로 정의하고, M0에 경상수지 펀드(주문 결제 가능)를 더한 금액인 M1, M1에 최대 2년 정기예금과 최대 3개월까지 상환 가능한 저축예금을 더한 금액인 M2, 그리고 마지막으로 M2에 머니마켓펀드의 주식이나 증권, 그리고 재매입계약, 또는 최대 2년 까지 만기인 채무증권을 더한 M3로 정의 이러한 서로 다른 통화 총계 중에서, M3가 가장 안정적이기 때문에 가장 중요합니다. 예를 들어 저축 이자율만 변동하면 M1과 M2는 재배치되지만 M3는 일정하게 유지됩니다.

일반적으로 통화 공급 M3의 성장과 인플레이션, 경제 성장, 소득 사이에 긍정적인 관계가 가정됩니다. 이는 통화 공급 부족 M3가 나머지 세 가지 경제 변수에 부정적인 영향을 미친다는 것을 의미합니다. 따라서 M3의 증가는 결과적으로 소득과 인플레이션도 증가할 것이기 때문에 통화에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

마지막 값: