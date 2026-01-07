경상수지는 한 나라의 수지에서 중요한 부분입니다. 국제수지는 지정된 기간(보통 1년)에 걸쳐 거주자와 비거주자 사이의 모든 경제거래를 체계적으로 기록합니다. 한편으로 경상수지는 지급흐름의 양이 증가했는지, 지급수지에 흑자 또는 적자가 있는지 여부를 보여줍니다. 이것들은 경제 및 EU의 중요한 지표입니다.

경상수지는 네 가지 다른 유형을 결합합니다: 무역수지(상품의 수입 및 수출), 서비스수지(여행, 운송, 보험거래), 이전수지(직원, 국제기구, 개발원조) 및 소득수지(임금, 급여, 이자 그리고 배당금).

이는 대차대조표 중 가장 포괄적이었던 대차대조표와 비교한 이번 대차대조표에는 자본수입과 자본수출의 현금흐름, 금·외환보유액 변동 등이 포함되지 않는다는 뜻입니다. 이런 식으로 유럽연합의 경상수지는 그것의 대외 경제 관계에 대한 의미 있는 정보를 제공합니다.

경상수지 흑자는 자본계정에서 외부자산이 증가하는 형태로 순수 외부자산을 증가시키고 자본수출 증가로 이어집니다. 일부 경제학자들은 이것을 나약함의 표시로 해석하고, 다른 경제학자들은 그것의 강점으로 해석합니다. 물론 경상수지 적자의 경우 정반대 입니다. 게다가, 오래 지속되는, 증가하는 외부 불균형은 재정 위기의 원인으로 여겨지고 있습니다.

이러한 수치는 계절적 패턴을 보여주는 수익과 지출을 간접적 접근법(국가별로도)을 통해 조정함으로써 계절적 및 일정에 맞게 조정됩니다.

그러나 일반적으로 기대치를 초과하는 값은 긍정적이고, 기대치를 밑돌 경우 EUR에 부정적인 것으로 간주됩니다.

마지막 값: