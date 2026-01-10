고용 수준은 유럽 연합의 취업자 수를 나타냅니다. 취업자는 전주에 최소 1시간 이상 근로한 만 15세 이상 근로자는 물론, 직업이 있었지만 질병·휴가·파업 등으로 결근했던 사람으로 정의됩니다. Eurostat는 분기별 및 연간 고용 데이터를 게시합니다.

이 지표는 EU 노동력 조사에 기초하여 계산됩니다. 이번 조사는 장기요양원, 하숙원, 요양원 등 집합가구를 제외한 민간 가구를 대상으로 이뤄집니다. 이번 조사의 주요 목적은 모집단을 고용, 실업, 비경제활동인구(학생, 연금수급자, 주부)의 세 가지 상호배타적 집단으로 분류하는 것입니다.

유로스탯은 일반 고용 수준과 고용률 외에도 남녀 고용 통계와 연령별 분리도 함께 발표하고 있습니다.

고용 수준의 변화는 가계 소득과 그에 따른 인구의 구매력에 직접적인 영향을 미칩니다. 따라서 높은 표시기 판독값은 유로 시세에서 양의 값으로 표시됩니다.

마지막 값: