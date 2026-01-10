캘린더섹션

유럽 연합 고용 수준 (European Union Employment Level)

국가:
유럽 연합
EUR, 유로
소스:
유로스탯 (Eurostat)
분야:
노동
중간 172.049 M
171.840 M
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
172.049 M
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

고용 수준은 유럽 연합의 취업자 수를 나타냅니다. 취업자는 전주에 최소 1시간 이상 근로한 만 15세 이상 근로자는 물론, 직업이 있었지만 질병·휴가·파업 등으로 결근했던 사람으로 정의됩니다. Eurostat는 분기별 및 연간 고용 데이터를 게시합니다.

이 지표는 EU 노동력 조사에 기초하여 계산됩니다. 이번 조사는 장기요양원, 하숙원, 요양원 등 집합가구를 제외한 민간 가구를 대상으로 이뤄집니다. 이번 조사의 주요 목적은 모집단을 고용, 실업, 비경제활동인구(학생, 연금수급자, 주부)의 세 가지 상호배타적 집단으로 분류하는 것입니다.

유로스탯은 일반 고용 수준과 고용률 외에도 남녀 고용 통계와 연령별 분리도 함께 발표하고 있습니다.

고용 수준의 변화는 가계 소득과 그에 따른 인구의 구매력에 직접적인 영향을 미칩니다. 따라서 높은 표시기 판독값은 유로 시세에서 양의 값으로 표시됩니다.

마지막 값:

실제 자료

"유럽 연합 고용 수준 (European Union Employment Level)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
3 Q 2025 예비
172.049 M
171.840 M
2 Q 2025 예비
171.695 M
171.536 M
1 Q 2025 예비
171.791 M
171.266 M
4 Q 2024 예비
171.166 M
170.981 M
3 Q 2024 예비
170.877 M
170.571 M
2 Q 2024 예비
170.184 M
169.809 M
1 Q 2024
169.861 M
169.842 M
1 Q 2024 예비
169.842 M
169.323 M
4 Q 2023
167.534 M
167.479 M
4 Q 2023 예비
167.479 M
168.734 M
3 Q 2023
168.734 M
168.720 M
3 Q 2023 예비
168.720 M
168.252 M
2 Q 2023
168.462 M
168.494 M
2 Q 2023 예비
168.494 M
168.162 M
1 Q 2023
168.181 M
167.817 M
1 Q 2023 예비
167.817 M
165.063 M
4 Q 2022
165.042 M
165.073 M
4 Q 2022 예비
165.073 M
164.488 M
3 Q 2022
164.500 M
164.475 M
3 Q 2022 예비
164.475 M
164.105 M
2 Q 2022
164.098 M
163.413 M
2 Q 2022 예비
163.413 M
162.978 M
1 Q 2022
162.875 M
162.551 M
1 Q 2022 예비
162.551 M
161.799 M
4 Q 2021
161.858 M
161.758 M
4 Q 2021 예비
161.758 M
160.976 M
3 Q 2021
160.974 M
160.758 M
3 Q 2021 예비
160.758 M
159.269 M
2 Q 2021
158.953 M
158.447 M
2 Q 2021 예비
158.447 M
157.683 M
1 Q 2021
157.619 M
157.441 M
1 Q 2021 예비
157.441 M
157.972 M
4 Q 2020
157.948 M
157.927 M
4 Q 2020 예비
157.927 M
157.389 M
3 Q 2020
157.387 M
157.346 M
3 Q 2020 예비
157.346 M
155.893 M
2 Q 2020
155.597 M
155.895 M
2 Q 2020 예비
155.895 M
160.439 M
1 Q 2020
160.371 M
160.363 M
1 Q 2020 예비
160.363 M
160.756 M
4 Q 2019
160.746 M
160.585 M
4 Q 2019 예비
160.585 M
160.148 M
3 Q 2019
160.128 M
160.170 M
3 Q 2019 예비
160.170 M
159.956 M
2 Q 2019
160.006 M
159.930 M
2 Q 2019 예비
159.930 M
159.555 M
1 Q 2019
159.500 M
