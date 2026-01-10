고용변동률 y/y는 해당 연도의 유로권 입주기업 취업자 수가 전년과 비교해서 달라진 것을 보여줍니다. 지표 계산에는 정규직, 시간제, 자영업 등 모든 유형의 고용이 포함됩니다.

지표 계산을 위한 데이터는 모든 EU 회원국에 대해 수집됩니다. 정보는 검열, 고용 및 소득세 등록부, 생산활동 조사 등을 기반으로 수집됩니다.

고용 변화는 중요한 거시경제 지표입니다. 그것은 유로존의 노동시장 상태를 평가할 수 있게 해줍니다. EU 경제 건전성에 대한 다른 주요 지표들은 그 기준으로 계산됩니다. 예를 들어, 고용 변화와 GDP 변화에 대한 병행 평가는 생산성의 지표를 제공합니다. 고용변경은 종업원이 받은 보수에 대한 데이터와 결합하여 단위노동비용을 제공합니다. 고용 데이터는 부가가치 계산에서도 사용됩니다.

경제학자들은 소비자 활동 예측과 관련하여 고용 변화에 관한 데이터를 해석할 수 있습니다. 고용이 늘어나면 인구 소득이 늘어나 소비자 활동이 활발해질 수 있음을 시사합니다. 사람들은 더 많은 돈을 쓸 것입니다. 이것은 인플레이션을 예측하고 목표 수준에 도달할 수 있게 합니다. 그래서 고용 증가는 보통 유로화 시세에 긍정적인 것으로 보여집니다.

