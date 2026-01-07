ZEW 유럽 연합 경제 정서 지표 (ZEW European Union Economic Sentiment Indicator)
|중간
|33.7
|
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|16.0
|
33.7
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
ZEW 경제감정 지표는 유럽경제연구센터(독일 만하임)가 기업의 은행, 보험사, 금융부 등 최대 350명의 분석가를 대상으로 실시한 설문조사를 토대로 매월 산출합니다.
전문가들은 경제상황, 인플레이션율, 근·장기 금리, 주식시장, 기타 주요 통화 대비 유로화 환율, 유가 등에 대한 실제 경제상황과 6개월간의 기대치를 평가해 줄 것을 요청받고 있습니다. 질문들은 독일, 프랑스, 이탈리아 그리고 유로존 전체에서의 상황을 별도로 다루고 있습니다. 이 지표는 미국, 일본, 영국에 대해서도 계산됩니다.
평가 참가자는 정량적 평가보다는 정성적 평가, 즉 매개변수가 증가, 감소 또는 변하지 않을 수 있는지 여부를 제공합니다. 지수는 양의 예측과 음의 예측 간의 차이로 계산됩니다. 예를 들어 참가자의 30%가 경제상황이 개선될 것으로 예상하고 40%가 악화될 것으로 예상하면 ZEW 경제심리지표는 -10의 값을 가져갑니다. 플러스 값은 낙관주의자의 비율이 비관주의자의 비율보다 높음을 의미하며, 그 반대도 마찬가지입니다.
이 지수는 기관투자자들의 심리를 반영하고 있습니다. 지수 상승은 긍정적인 기대를 의미합니다. 이것은 유로존 경제에 대한 투자의 성장을 예측할 수 있게 합니다. 이는 유로화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"ZEW 유럽 연합 경제 정서 지표 (ZEW European Union Economic Sentiment Indicator)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
웹 사이트의 경제 일정 위젯
경제 이벤트 달력을 직접 만드십시오. 이렇게 하려면 크기 및 표시 기간을 지정하기만 하면 됩니다. 이 위젯은 웹 사이트에서 자유롭게 사용할 수 있습니다. 그러나, 우리는 당신에게 제공된 코드를 변경하지 않은 상태로 유지하기를 요청합니다.
달력 데이터는 그대로 제공됩니다. 경제 뉴스 발표 빈도와 일정뿐만 아니라 경제 매개변수의 가치도 우리가 모르는 사이에 바뀔 수 있습니다. 제공된 정보를 사용할 수 있지만, 달력 데이터를 기반으로 거래 결정을 내릴 때 발생할 수 있는 모든 위험을 감수해야 합니다.
WordPress 웹 사이트에 공식 플러그인 사용