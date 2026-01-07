ZEW 경제감정 지표는 유럽경제연구센터(독일 만하임)가 기업의 은행, 보험사, 금융부 등 최대 350명의 분석가를 대상으로 실시한 설문조사를 토대로 매월 산출합니다.

전문가들은 경제상황, 인플레이션율, 근·장기 금리, 주식시장, 기타 주요 통화 대비 유로화 환율, 유가 등에 대한 실제 경제상황과 6개월간의 기대치를 평가해 줄 것을 요청받고 있습니다. 질문들은 독일, 프랑스, 이탈리아 그리고 유로존 전체에서의 상황을 별도로 다루고 있습니다. 이 지표는 미국, 일본, 영국에 대해서도 계산됩니다.

평가 참가자는 정량적 평가보다는 정성적 평가, 즉 매개변수가 증가, 감소 또는 변하지 않을 수 있는지 여부를 제공합니다. 지수는 양의 예측과 음의 예측 간의 차이로 계산됩니다. 예를 들어 참가자의 30%가 경제상황이 개선될 것으로 예상하고 40%가 악화될 것으로 예상하면 ZEW 경제심리지표는 -10의 값을 가져갑니다. 플러스 값은 낙관주의자의 비율이 비관주의자의 비율보다 높음을 의미하며, 그 반대도 마찬가지입니다.

이 지수는 기관투자자들의 심리를 반영하고 있습니다. 지수 상승은 긍정적인 기대를 의미합니다. 이것은 유로존 경제에 대한 투자의 성장을 예측할 수 있게 합니다. 이는 유로화 시세에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

