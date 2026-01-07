공식예비자산(Official Reserved Asset)은 외화표시 자산으로 유로존 금융당국이 보유하고 있는 자산으로, 유로존의 재정조달, 환율 및 기타 관련 목적(예: 유로존의 통화와 경제에 대한 신뢰 유지)에 사용할 수 있습니다.

준비자산에는 금화, IMF 외환보유액, 특별인출권, 파생상품 및 기타 금융자산이 포함됩니다. 이 지표는 매월 시장가격, 거래, 시장재평가 및 기타 변동으로 주식가치에 대한 데이터를 반영합니다.

공통 EU 준비 자산은 EU 회원국의 중앙 은행이 제공하는 예비 데이터를 기반으로 계산됩니다. EU 공통 가치와 함께 ECB 보고서는 국가별로 데이터를 별도로 제공합니다.

유로 시세에 대한 이 지표의 영향은 수반되는 요인에 따라 달라집니다.

