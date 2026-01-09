산업신뢰도 지표는 현재 EU 제조업 발전에 대한 평가와 다음 분기에 대한 기대치를 설명하고 있습니다. 이 지표는 업계 대표들의 설문조사가 포함된 요인 분석에 기초합니다. 유로존의 표본 규모는 유로존 내 제조업 전 분야를 대표하는 약 2만 개 기업입니다. 국가당 기업 수는 특정 국가의 유로 지역 경제 기여도에 따라 선정됩니다.

유사한 비즈니스 기후 지수와 다릅니다. 비즈니스 기후 지표는 5가지 변수가 아닌 3가지 변수를 고려한다는 점에서 다음과 같습니다:

현재 주문의 총 수(아주 충분, 충분 또는 불충분);

현재 주식(대규모, 현재 시즌 보통, 매우 작음);

3개월 후의 생산량(생산이 증가할 것으로 예상되는지, 감소하지 않을 것인지, 변하지 않을 것인지).

지표는 계절에 따라 조정됩니다. 응답자들은 질적 변수보다는 위의 변수에 대한 질적 평가를 제공해야 합니다.

산업신뢰지수는 유로존의 생산부문 발전을 보여주는 지표입니다. 일반화된 특성 때문에, 그것은 유로 지역의 사업 상황에 대한 상대적인 그림을 반영합니다. 경제학자들은 그것을 경제 발전의 종합 지표 중 하나로 여깁니다. BCI 성장은 제조업의 여건 개선을 말해주고 있으며 생산 생산량을 보여주는 주요 지표입니다. 투자자들은 지수 성장을 투자를 늘리기 위한 신호탄으로 해석합니다.

지수 변동은 보통 유로화 시세에 약하고 단기적인 영향을 미칩니다. 그러나, 지수 차트의 급격한 움직임은 보통 경제 상황의 변화를 보여주는 심각한 지표로 여겨집니다.

