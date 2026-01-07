유럽중앙은행(ECB)의 예금금리 결정은 6주마다 통화정책 회의 중 ECB 집행위원회가 내리고 회의 직후 발표합니다.

이는 ECB가 채택한 세 가지 기준금리 중 하나입니다(다른 두 가지 기준금리는 주금융운용의 이자율과 한계대출설비의 이자율입니다). 예금 설비의 이율은 시중은행들이 유로시스템으로 하룻밤을 예치하는 데 사용합니다. ECB는 인플레이션 전망과 경제 성장에 따라 예금 금리에 대한 결정을 내립니다.

집중적인 경제성장을 이루고 인플레이션을 목표 수준(현재 유로존 수준은 2%)으로 끌어올리는 것이 목적일 때 중앙은행은 예금설비 금리를 포함해 금리를 낮추는 경우가 많습니다. 예금시설 금리는 지난 2014년 이후 은행들이 돈을 보관하는 방식으로 마이너스였습니다. 마이너스 금리는 은행들이 국가 경제에 돈을 투자하고 다른 은행이나 기업에 돈을 빌려주도록 장려함으로써 금융 흐름을 강화시키는 것을 목표로 합니다.

예금 시설의 금리 인하는 유로화 금리 인하로 이어집니다.

