유럽 연합 소비자 물가 지수(CPI) excl. 담배 m/m (European Union Consumer Price Index (CPI) excl. Tobacco m/m)
|낮음
|-0.3%
|-0.1%
|
0.2%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|0.0%
|
-0.3%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
소비자 물가 지수(CPI) excl. 담배 m/m는 전월 대비 보고된 달의 재화 및 서비스 가격 변동을 나타냅니다. CPI는 유로 지역의 각 지역에 대해 별도로 계산됩니다. 그런 다음, 수집된 데이터는 승인된 방법론에 따라 소비자 가격 조정 지수(HICP)로 컴파일됩니다.
CPI는 가계, 즉 상품과 서비스의 최종 소비자 관점에서 가격 변화를 반영합니다. 지수 계산 바스켓에는 식품, 주류, 의류, 주택, 가정 서비스, 건강, 교통, 통신, 레크리에이션 및 문화, 교육, 호텔 및 식당, 기타 등 12개 주요 상품과 서비스가 포함됩니다.
가계의 최종 소비지출에 포함되지 않는 상품과 서비스는 계산에서 제외됩니다. 이 계산에는 도박, 주택 귀속임대, 생명보험, 국가건강보험, 간접적으로 측정되는 금융중개서비스 등 단일체계에 포함할 수 없는 비용의 일부 범주가 포함되지 않습니다.
소비자 물가 지수(Consumer Price Index)와 유로 지역의 물가 지수는 ECB 이사회가 통화 정책의 효과를 평가하기 위해 사용하는 물가 안정도 척도입니다. 불충분한 인플레이션에 대한 CPI 성장은 유로화 시세에 긍정적인 것으로 보입니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"유럽 연합 소비자 물가 지수(CPI) excl. 담배 m/m (European Union Consumer Price Index (CPI) excl. Tobacco m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
