2003년 5월부터 유럽위원회는 소비자 조사를 통해 유로존, 유럽연합(EU) 및 가입국의 소비자 인식과 인플레이션 기대치에 대한 직접적인 정량적 정보를 수집해 왔다. 정책 목적뿐 아니라 가능한 물가 상승가치가 앞당겨지고 경제 주체들의 기대에 대한 정보를 제공하기 때문에 인플레에 대한 소비자들의 의견을 담은 것입니다. 정상적인 소비자물가지수는 미래의 물가상승률이 아닌 현재의 물가상승률만을 측정합니다. 무작위로 선정된 4만 명 이상의 소비자의 주관적 추정 데이터는 교육, 연령, 소득, 지역 및 성별에 따라 편중되지만, 이 오류는 어느 정도 수학적으로 수정될 수 있어 EU의 경제 감시와 경제 및 통화의 경제 전망 그리고 후보국들의 경제발전과 연합을 모니터링하기 위해 조사 데이터가 필수불가결하다. 그들은 반기 경제 전망과 순환 발전의 분석(예: 전환점의 식별)과 ECB와 OECD를 포함한 여러 다른 위원회 서비스에 의해 사용됩니다.

설문조사는 월 상반기에 수집되어 월 말일에 발표됩니다. 가능한 답변은 현재 및 예상 가격 개발에 관한 질문에 대한 6개의 답변으로 제한됩니다: 강세, 보통 또는 약간 상승, 안정, 하락 또는 알 수 없음.

발표된 수치들의 영향은 현재의 경제 환경에 크게 좌우됩니다. 너무 높은 인플레이션은 ECB가 금리를 올리도록 유도할 수 있고, 이는 결국 통화의 상승을 이끌 수 있습니다. 그러나 어려운 경제 시기에 인플레이션이 상승하면 경기침체가 더욱 심화되어 통화가치가 하락할 수 있습니다.

