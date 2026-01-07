비금융법인(NFC) 대출금 y/y에 대한 ECB 데이터는 보고기간 동안 유럽 비금융기관에 대한 대출금액의 변화를 반영합니다. 이 지표는 1년에 두 번 유럽중앙은행에 의해 발표됩니다. 각각 이전 두 분기의 대출에 적용됩니다.

비금융기관에 대한 대출은 해당 기업의 경제활동별로 구분합니다. 여기에는 농업과 임업, 광업, 제조업, 전기, 가스, 건설, 도소매업, 교통 등이 포함됩니다. 사용된 분류에 따르면 비금융조직에는 민간기업가가 포함되지 않습니다. 일부 활동이 기초적인 분류(예: 운송 서비스)에 해당될 수 있지만, NFC 대출에는 공공 부문 대출이 포함되지 않습니다.

이 지표는 유로권 금융기관이 2003년부터 ECB에 보고한 자료와 ECB가 실시한 은행 대출 조사를 토대로 산출한 것입니다. 그것은 기업과 가계로부터 은행 대출의 공급과 수요에 대한 다른 이해할 수 없는 통찰력을 제공합니다. 이번 조사는 실제 대출 규모 외에도 신용조건, 대출승인 기준, 불합격 비중 등을 다룹니다. 입수한 데이터는 통화 정책 조치에 대한 다양한 의사 결정 과정, 특히 금융 위기 상황에서 사용됩니다.

대출에 관한 자료는 경제에 돈을 공급하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 이러한 가치의 증가나 기대 이상의 가치는 경제와 EUR을 자극할 수 있습니다. 따라서 예상보다 낮은 가치는 유럽 통화에 부정적으로 간주됩니다.

