유럽중앙은행 한계대출금리결정 (European Central Bank (ECB) Marginal Lending Facility Rate Decision)
|중간
|2.40%
|
2.40%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|
2.40%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
한계 대출 시설을 갖춘 각 중앙은행은 국가 및 EU 차원에서 특정 적격성 기준을 충족하는 국가은행에 적격자산에 대한 하룻밤 사이에 유동성을 제공합니다. 적격자산은 국가 금융시장과 은행 시스템과 특히 관련이 있고 ECB 기준에 따라 특정 적격성 기준이 존재하는 시장성 채무상품 및 자산입니다.
은행들은 중앙은행이 보유한 자산 중 돈을 받는 대가로 해당 자산을 양도한 뒤 다시 이체하거나 담보대출 형태로 돈을 받을 수 있습니다. 따라서 만기는 항상 하루 영업일입니다.
지급되는 이자는 ECB가 6주마다 책정하는 미리 정한 이율을 기준으로 합니다. ECB는 또한 추구하는 목표와 일반적인 통화정책 고려사항에 따라 언제든지 액세스를 변경하거나 중단할 수 있습니다.
ECB는 또한 은행에 두 가지 다른 유동성 관리 수단을 제공하고 적용될 이자율을 설정합니다: 즉, 주요 금융 업무 e. ECB의 은행 대출 1주일 그리고 예금 시설 e. 은행들이 ECB와 하룻밤 사이에 예금할 수 있는 돈
일반적으로 금리를 낮추면 경제와 EUR을 자극할 것으로 추정됩니다.
마지막 값:
실제 자료
"유럽중앙은행 한계대출금리결정 (European Central Bank (ECB) Marginal Lending Facility Rate Decision)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트.
