유럽 연합 건설 출력 m/m (European Union Construction Output m/m)

국가:
유럽 연합
EUR, 유로
소스:
유로스탯 (Eurostat)
분야:
비즈니스
낮음 0.9% 0.5%
-0.6%
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
0.1%
0.9%
다음 발표 실제 예측
이전
  • 개요
  • 차트
  • 역사
  • 위젯

건설 생산량 m/m은 유로 지역의 건설 부문의 생산량(통화 기준)과 활동량을 전월에 비해 변동값을 보여줍니다. 이 계산에는 민간 및 토목(교량, 공공건물 등) 분야의 건설이 포함됩니다. 이 지표는 계절 조정된 수치를 기준으로 합니다. 또한, 그 값은 인플레이션 조정입니다.

건설 물량에 대한 정확한 회계처리는 다소 문제가 있기 때문에, 지수는 다음과 같은 몇 가지 지표에 기초하여 측정합니다:

  • 건설업체의 생산성(건설물량을 가장 잘 반영하는 선호 옵션)
  • 건설사 이월(계산에는 보조금이 포함되지만 부가가치세는 포함되지 않음)
  • 노동자 투자
  • 사용되는 건설 자재
  • 건축허가증 발급 등 행정자료

최근 몇 년간 유럽의 경제활동에서 건설의 상대적 비중이 감소했지만, 건설은 회원국 경제에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 건설 생산량은 유로존의 GDP 계산에서 큰 비중을 차지하고 있으며, 유로존의 경제활동의 예비평가에서 산업 생산 지수와 함께 사용됩니다. 건설업 생산량 데이터는 부동산 시장의 주요 활동 지표로도 해석할 수 있습니다.

지표 성장은 유로화 시세에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"유럽 연합 건설 출력 m/m (European Union Construction Output m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
10월 2025
0.9%
0.5%
-0.6%
9월 2025
-0.5%
-0.4%
-0.2%
8월 2025
-0.1%
0.0%
0.5%
7월 2025
0.5%
1.0%
-0.7%
6월 2025
-0.8%
-0.8%
-2.1%
5월 2025
-1.7%
0.8%
4.3%
4월 2025
1.7%
-0.1%
-0.2%
3월 2025
0.1%
0.2%
-1.2%
2월 2025
-0.5%
0.5%
0.6%
1월 2025
0.2%
-0.1%
0.4%
12월 2024
0.0%
0.4%
0.6%
11월 2024
1.2%
0.5%
0.8%
10월 2024
1.0%
-0.4%
-0.3%
9월 2024
-0.1%
0.0%
0.0%
8월 2024
0.1%
0.2%
-0.5%
7월 2024
0.0%
-0.2%
0.6%
6월 2024
1.7%
0.0%
-0.9%
5월 2024
-0.9%
0.1%
-0.4%
4월 2024
-0.2%
0.3%
-0.5%
3월 2024
0.1%
0.4%
0.4%
2월 2024
1.8%
0.2%
1월 2024
0.5%
0.8%
12월 2023
0.8%
0.5%
-1.0%
11월 2023
-1.0%
-0.2%
-0.6%
10월 2023
-1.0%
-0.2%
0.9%
9월 2023
0.4%
0.0%
-1.1%
8월 2023
-1.1%
0.3%
1.0%
7월 2023
0.8%
-0.1%
-1.2%
6월 2023
-1.0%
0.0%
0.2%
5월 2023
0.2%
0.1%
-0.6%
4월 2023
-0.4%
0.0%
-1.7%
3월 2023
-2.4%
0.0%
1.7%
2월 2023
2.3%
0.0%
3.8%
1월 2023
3.9%
0.1%
-2.3%
12월 2022
-2.5%
-0.1%
0.0%
11월 2022
-0.8%
0.0%
1.0%
10월 2022
1.3%
0.0%
0.5%
9월 2022
0.1%
0.1%
-1.0%
8월 2022
-0.6%
0.1%
0.3%
7월 2022
0.3%
0.0%
-1.2%
6월 2022
-1.3%
-0.2%
-0.3%
5월 2022
0.4%
0.1%
-1.0%
4월 2022
-1.1%
0.1%
0.1%
3월 2022
0.0%
-0.2%
1.1%
2월 2022
1.9%
0.4%
3.9%
1월 2022
3.9%
0.5%
-1.5%
12월 2021
-4.0%
-0.7%
-0.2%
11월 2021
-0.2%
-0.2%
0.6%
10월 2021
1.6%
0.5%
1.0%
9월 2021
0.9%
0.0%
-1.4%
