유럽 연합 건설 출력 m/m (European Union Construction Output m/m)
|낮음
|0.9%
|0.5%
|
-0.6%
|마지막 발표
|중요도
|실제
|예측
|
이전
|0.1%
|
0.9%
|다음 발표
|실제
|예측
|
이전
건설 생산량 m/m은 유로 지역의 건설 부문의 생산량(통화 기준)과 활동량을 전월에 비해 변동값을 보여줍니다. 이 계산에는 민간 및 토목(교량, 공공건물 등) 분야의 건설이 포함됩니다. 이 지표는 계절 조정된 수치를 기준으로 합니다. 또한, 그 값은 인플레이션 조정입니다.
건설 물량에 대한 정확한 회계처리는 다소 문제가 있기 때문에, 지수는 다음과 같은 몇 가지 지표에 기초하여 측정합니다:
- 건설업체의 생산성(건설물량을 가장 잘 반영하는 선호 옵션)
- 건설사 이월(계산에는 보조금이 포함되지만 부가가치세는 포함되지 않음)
- 노동자 투자
- 사용되는 건설 자재
- 건축허가증 발급 등 행정자료
최근 몇 년간 유럽의 경제활동에서 건설의 상대적 비중이 감소했지만, 건설은 회원국 경제에서 큰 비중을 차지하고 있습니다. 건설 생산량은 유로존의 GDP 계산에서 큰 비중을 차지하고 있으며, 유로존의 경제활동의 예비평가에서 산업 생산 지수와 함께 사용됩니다. 건설업 생산량 데이터는 부동산 시장의 주요 활동 지표로도 해석할 수 있습니다.
지표 성장은 유로화 시세에 긍정적인 것으로 볼 수 있습니다.
마지막 값:
실제 자료
예측
"유럽 연합 건설 출력 m/m (European Union Construction Output m/m)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.
예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.
