서비스 정서 지표는 유로존의 서비스 부문의 비즈니스 정서를 반영합니다. 이 지수는 최대 서비스업 기업을 대상으로 한 설문조사를 바탕으로 매월 산출됩니다. 계산은 계절에 따라 조정됩니다.

유로존의 표본 규모는 유로존 내 서비스산업 전 분야를 대표하는 약 1만8000개 기업입니다. 국가당 기업 수는 특정 국가의 유로 지역 경제 기여도에 따라 계산됩니다.

경영자들은 지난 3개월 동안의 기업 심리에 대한 질문에 답하고 다음 분기의 예상 생산가격뿐만 아니라 사업 상황에 대한 전망을 제공하기 위해 설문 조사를 받습니다. 이 지수는 질문에 대한 설문 응답의 요약 잔액의 산술 평균으로 계산됩니다:

최근 3개월 동안의 비즈니스 상태(향상, 악화 또는 변동 없음)에 대해;

지난 3개월 동안의 서비스 수요의 변화(서비스의 증가, 감소 또는 변화 없음)에 대해;

향후 3개월 이내에 서비스에 대한 예상 수요(증가, 하락 또는 동일 수준에 머물 것으로 예상됨)에 대해.

응답자들은 질적 변수보다는 위의 변수에 대한 질적 평가를 제공해야 합니다.

서비스 정서 지표의 일반화된 특성으로 인해, 유로 지역의 사업 상황에 대한 상대적인 그림을 반영합니다. 경제학자들은 그것을 경제 발전의 종합 지표 중 하나로 여깁니다. 지표성장은 서비스업 여건 개선을 말해주고 있으며 경제발전의 선행지표입니다. 투자자들은 지수 성장을 적절한 기업에 대한 투자를 늘리기 위한 신호탄으로 해석합니다.

지수 변동은 보통 유로화 시세에 약하고 단기적인 영향을 미칩니다. 그러나 지수 차트의 급격한 움직임은 경제 상황의 변화를 보여주는 심각한 지표로 볼 수 있습니다.

