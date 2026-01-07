소비자와 기업에 대한 새로운 은행 대출 수준은 ECB의 목표 중 하나인 인플레이션의 중요한 구성요소입니다. 새로운 대출은 통화 공급 M3와는 다른 추가 정보를 제공합니다. 은행이 소비자와 기업에 부여한 신규 대출이 측정됩니다. 그러나 이는 이 수치의 수준이 소비자와 기업에 의해 영향을 받고 각 당사자의 경제적 상황에 크게 좌우된다는 것을 의미합니다. 즉, 은행이 대출을 받을 준비가 되어 있고 어떤 조건에 따라 고객이 대출의 위험을 받아들일 준비가 되어 있는지 여부입니다. 유럽중앙은행(ECB)이 이자율 및 최소준비금의 이자율 등과 같은 기타 조치를 통제할 수 있지만, 때로는 이것이 대출과 간접적인 인플레이션을 활용하는 데 도움이 되지 않습니다.

이러한 가치의 증가 또는 기대 이상의 값은 일반적으로 경제와 EUR을 자극해야 합니다.

마지막 값: