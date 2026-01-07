캘린더섹션

유럽중앙은행(ECB) 민간부문 대출금 y/y (European Central Bank (ECB) Private Sector Loans y/y)

국가:
유럽 연합
EUR, 유로
소스:
유럽중앙은행 (European Central Bank)
분야:
통화
마지막 발표 중요도 실제 예측
이전
다음 발표 실제 예측
이전
소비자와 기업에 대한 새로운 은행 대출 수준은 ECB의 목표 중 하나인 인플레이션의 중요한 구성요소입니다. 새로운 대출은 통화 공급 M3와는 다른 추가 정보를 제공합니다. 은행이 소비자와 기업에 부여한 신규 대출이 측정됩니다. 그러나 이는 이 수치의 수준이 소비자와 기업에 의해 영향을 받고 각 당사자의 경제적 상황에 크게 좌우된다는 것을 의미합니다. 즉, 은행이 대출을 받을 준비가 되어 있고 어떤 조건에 따라 고객이 대출의 위험을 받아들일 준비가 되어 있는지 여부입니다. 유럽중앙은행(ECB)이 이자율 및 최소준비금의 이자율 등과 같은 기타 조치를 통제할 수 있지만, 때로는 이것이 대출과 간접적인 인플레이션을 활용하는 데 도움이 되지 않습니다.

이러한 가치의 증가 또는 기대 이상의 값은 일반적으로 경제와 EUR을 자극해야 합니다.

마지막 값:

실제 자료

예측

"유럽중앙은행(ECB) 민간부문 대출금 y/y (European Central Bank (ECB) Private Sector Loans y/y)" 거시경제 지표의 사용 가능한 전체 내역 차트. 점선은 지정된 날짜에 대한 경제 지표의 예측 값을 표시합니다.

예측가치와 실질가치가 유의적으로 차이가 날 경우 외환시장에서 단기적인 통화 강세 또는 약세를 초래할 수 있습니다. 국가(지방) 경제의 임계 상태 접근방식을 알리는 지표의 임계값이 특별한 장소를 차지합니다.

날짜 (GMT)
참조
실제
예측
이전
11월 2025
N/D
10월 2025
N/D
3.1%
2.8%
9월 2025
2.8%
2.6%
2.8%
8월 2025
2.8%
2.6%
2.8%
7월 2025
2.8%
3.1%
3.0%
6월 2025
3.0%
2.8%
2.8%
5월 2025
2.8%
2.8%
2.8%
4월 2025
2.7%
2.7%
2.6%
3월 2025
2.6%
2.7%
2.4%
2월 2025
2.5%
2.6%
2.3%
1월 2025
2.3%
2.2%
2.0%
12월 2024
2.0%
1.4%
1.5%
11월 2024
1.5%
1.6%
1.7%
10월 2024
1.6%
1.6%
1.6%
9월 2024
1.6%
1.5%
1.5%
8월 2024
1.6%
1.3%
1.3%
7월 2024
1.3%
1.0%
1.1%
6월 2024
1.1%
0.9%
0.8%
5월 2024
0.8%
1.4%
0.9%
4월 2024
0.9%
1.3%
0.8%
3월 2024
0.8%
0.3%
0.7%
2월 2024
0.7%
1.0%
0.4%
1월 2024
0.4%
1.1%
0.5%
12월 2023
0.5%
0.9%
0.4%
11월 2023
0.4%
0.4%
0.4%
10월 2023
0.4%
0.0%
0.2%
9월 2023
0.3%
0.1%
0.7%
8월 2023
0.6%
1.0%
1.6%
7월 2023
1.6%
1.3%
2.0%
6월 2023
2.0%
2.3%
2.8%
5월 2023
2.8%
2.8%
3.3%
4월 2023
3.3%
3.2%
3.9%
3월 2023
3.8%
3.8%
4.3%
2월 2023
4.3%
4.2%
4.9%
1월 2023
4.9%
4.6%
5.4%
12월 2022
5.3%
5.9%
6.2%
11월 2022
6.3%
6.3%
6.5%
10월 2022
6.5%
7.2%
7.0%
9월 2022
6.9%
7.0%
6.8%
8월 2022
6.7%
6.6%
6.3%
7월 2022
6.3%
6.5%
6.2%
6월 2022
6.1%
6.3%
5.6%
5월 2022
5.7%
5.3%
5.3%
4월 2022
5.3%
4.4%
4.6%
3월 2022
4.7%
5.0%
4.8%
2월 2022
4.8%
5.0%
4.6%
1월 2022
4.6%
4.0%
4.2%
12월 2021
4.1%
3.6%
3.7%
11월 2021
3.7%
3.3%
3.4%
10월 2021
3.4%
3.1%
3.2%
123
